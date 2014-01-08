CES 2014: Eyelock, iris taraması yapabilen yeni şifre cihazını tanıttı

Birçok farklı teknolojik ürüne ev sahipliği yapmaya eden CES 2014 fuarı kapsamında Eyelock tarafından görücüye çıkartılan Myris, iris taraması yaparak şifre girme ve güvenlik konusuna yeni bir alternatif getiriyor.

Dış görünüş olarak standart bir kart okuyucu ya da fare gibi görünen ve bilgisayar sistemleriyle USB üzerinde iletişim kuran Myris, üzerinde yer alan özel kamera sistemiyle gözün ön bölümünde bulunan ve göze rengini veren damarlı bölgeyi yani iris'i tarıyor ve önemli şifrelerin başka kimsenin erişemeyeceği bir şekilde kullanılmasını sağlayabiliyor. Her insanda farklı olan iris'in 240 farklı özel karakteristik noktasını tarayan cihaz, Mac OSX, Windows 7, Windows 8 ya da Chrome ile çalışarak kişileri karmaşık şifreleri yazmaktan kurtarıyor. Ayrıca cihazın kayıt altına aldığı verilerin, çalınma durumunda başka kişilerin işine yaramayacağı belirtiliyor.

2014 yılı içerisinde satışa çıkacağı açıklanan Eyelock Myris, 300$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techradar.com/news/computing-components/peripherals/eyelock-s-myris-you-ll-never-have-to-enter-another-password-again-1213232?src=rss