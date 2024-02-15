Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu

Tam Boyutta Gör NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından işletilen ancak artık emekli olan Kızılötesi Astronomi için Stratosferik Gözlemevi (SOFIA) tarafından toplanan veriler kullanılarak ilk defa bir asteroidin yüzeyinde su bulundu. SOFIA verilerini inceleyen bilim insanları Iris ve Massalia adı verilen iki asteroidin yüzeyinde su moleküllerini keşfetmeyi başardı.

Bir asteroidde ilk defa su bulundu

SOFIA'nın Sönük Nesne Kızılötesi Kamerası’yla (FORCAST) yapılan gözlemler sonucunda Iris ve Massalia’nın yüzeylerinde su moleküllerinin varlığına işaret eden belirli bir dalga boyunda ışık yansıdı tespit edildi. Bilim insanları asteroitlerin önemli olduğunu zira geçmişe dair önemli bulguları barındırdıklarını söylüyor. Esasında asteroitler gezegen olamamış veya bu süreçten arta kalanlardır, haliyle bu nesnelerin bileşimleri suyun Dünya’ya veya diğer gezegenlere nasıl ulaştığına ışık tutabilir.

Tam Boyutta Gör İncelenen Iris ve Massalia, sırasıyla 199 kilometre ve 135 kilometre çapa sahip ve Güneş'ten ortalama 2,39 astronomik birim (AU) veya yaklaşık 357 milyon kilometre uzaklıktalar. Bilmeyenler için 1 astronomik birim, Güneş ile Dünya arasındaki mesafedir.

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Yapılan açıklamaya göre Iris ve Massalia, Güneş’ten uzak oldukları için yüzeylerinde su barındırabiliyor. Güneş sisteminin iç kesimindeki asteroitlerde suya rastlanmıyor zira buradaki ısı, asteroitlerdeki suyu buharlaştırıyor. Öte yandan Iris ve Massalia, o kadar da uzakta değil. Dolayısıyla Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında suya sahip daha fazla asteroidin olabileceği düşünülüyor. Ek olarak asteroitlerin Dünya'nın suyunun birincil kaynağı olduğuna ve bildiğimiz yaşam için gerekli elementleri sağladığına inanılıyor.

Bununla birlikte asteroitlerden toplanan ve Dünya’ya getirilen örneklerde de su molekülleri tespit edilmiş olsa da, uzaydaki bir asteroitin yüzeyinde ilk kez su molekülleri bulundu. Daha önce yapılan ayrı bir çalışmada da SOFIA, Ay'ın güney yarımküresindeki en büyük kraterlerden birinde benzer su izleri bulmuştu. Bu çalışma da Ay araştırmasının bulgularına dayandırılarak gerçekleştirildi.

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Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu