Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu

    Bilim insanları, Iris ve Massalia adı verilen iki asteroidin yüzeyinde su molekülleri keşfetti. Bir ilk anlamına gelen bu keşif, NASA'nın artık emekli olan SOFIA hava gözlemevi sayesinde yapıldı.
    Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu Tam Boyutta Gör
    NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından işletilen ancak artık emekli olan Kızılötesi Astronomi için Stratosferik Gözlemevi (SOFIA) tarafından toplanan veriler kullanılarak ilk defa bir asteroidin yüzeyinde su bulundu. SOFIA verilerini inceleyen bilim insanları Iris ve Massalia adı verilen iki asteroidin yüzeyinde su moleküllerini keşfetmeyi başardı.

    Bir asteroidde ilk defa su bulundu

    SOFIA'nın Sönük Nesne Kızılötesi Kamerası’yla (FORCAST) yapılan gözlemler sonucunda Iris ve Massalia’nın yüzeylerinde su moleküllerinin varlığına işaret eden belirli bir dalga boyunda ışık yansıdı tespit edildi. Bilim insanları asteroitlerin önemli olduğunu zira geçmişe dair önemli bulguları barındırdıklarını söylüyor. Esasında asteroitler gezegen olamamış veya bu süreçten arta kalanlardır, haliyle bu nesnelerin bileşimleri suyun Dünya’ya veya diğer gezegenlere nasıl ulaştığına ışık tutabilir.

    Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu Tam Boyutta Gör
    İncelenen Iris ve Massalia, sırasıyla 199 kilometre ve 135 kilometre çapa sahip ve Güneş'ten ortalama 2,39 astronomik birim (AU) veya yaklaşık 357 milyon kilometre uzaklıktalar. Bilmeyenler için 1 astronomik birim, Güneş ile Dünya arasındaki mesafedir.

    Yapılan açıklamaya göre Iris ve Massalia, Güneş’ten uzak oldukları için yüzeylerinde su barındırabiliyor. Güneş sisteminin iç kesimindeki asteroitlerde suya rastlanmıyor zira buradaki ısı, asteroitlerdeki suyu buharlaştırıyor. Öte yandan Iris ve Massalia, o kadar da uzakta değil. Dolayısıyla Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında suya sahip daha fazla asteroidin olabileceği düşünülüyor. Ek olarak asteroitlerin Dünya'nın suyunun birincil kaynağı olduğuna ve bildiğimiz yaşam için gerekli elementleri sağladığına inanılıyor.

    Bununla birlikte asteroitlerden toplanan ve Dünya’ya getirilen örneklerde de su molekülleri tespit edilmiş olsa da, uzaydaki bir asteroitin yüzeyinde ilk kez su molekülleri bulundu. Daha önce yapılan ayrı bir çalışmada da SOFIA, Ay'ın güney yarımküresindeki en büyük kraterlerden birinde benzer su izleri bulmuştu. Bu çalışma da Ay araştırmasının bulgularına dayandırılarak gerçekleştirildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    harley davidson bot su geçirir mi petekler bir ısınıyor bir soğuyor otomatik vites d yanıp sönüyor infinity 401 modem resetleme ön park sensörü montajı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız