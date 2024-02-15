Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu

Bir asteroidde ilk defa su bulundu
SOFIA'nın Sönük Nesne Kızılötesi Kamerası’yla (FORCAST) yapılan gözlemler sonucunda Iris ve Massalia’nın yüzeylerinde su moleküllerinin varlığına işaret eden belirli bir dalga boyunda ışık yansıdı tespit edildi. Bilim insanları asteroitlerin önemli olduğunu zira geçmişe dair önemli bulguları barındırdıklarını söylüyor. Esasında asteroitler gezegen olamamış veya bu süreçten arta kalanlardır, haliyle bu nesnelerin bileşimleri suyun Dünya’ya veya diğer gezegenlere nasıl ulaştığına ışık tutabilir.
Yapılan açıklamaya göre Iris ve Massalia, Güneş’ten uzak oldukları için yüzeylerinde su barındırabiliyor. Güneş sisteminin iç kesimindeki asteroitlerde suya rastlanmıyor zira buradaki ısı, asteroitlerdeki suyu buharlaştırıyor. Öte yandan Iris ve Massalia, o kadar da uzakta değil. Dolayısıyla Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında suya sahip daha fazla asteroidin olabileceği düşünülüyor. Ek olarak asteroitlerin Dünya'nın suyunun birincil kaynağı olduğuna ve bildiğimiz yaşam için gerekli elementleri sağladığına inanılıyor.
Bununla birlikte asteroitlerden toplanan ve Dünya’ya getirilen örneklerde de su molekülleri tespit edilmiş olsa da, uzaydaki bir asteroitin yüzeyinde ilk kez su molekülleri bulundu. Daha önce yapılan ayrı bir çalışmada da SOFIA, Ay'ın güney yarımküresindeki en büyük kraterlerden birinde benzer su izleri bulmuştu. Bu çalışma da Ay araştırmasının bulgularına dayandırılarak gerçekleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.