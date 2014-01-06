CES 2014 : June ile güneş yanıklarından korunun





Her geçen gün daha da gelişen teknoloji sayesinde farklı tehlikelerden ve risklerden kendimizi koruyabileceğimiz çözümler boy göstermeye başlıyor. June bunlardan birisi.





June, Netatmo tarafından geliştirilen ve sizi güneş yanıklarından korumayı amaçlayan bir bileklik. Ünlü modacı Louis Vitton imzası taşıdığı için oldukça da şık bir tasarıma sahip.





June iki kat olarak bileğinizi kavrayacak şekilde tasarlanmış ve üzerinde de mücevhere benzer bir sensör yerleştirilmiş. Bu sensör güneş ışınlarının şiddetini ölçerek iOS uygulamasına gerekli bilgileri aktarıyor.





Uygulama da ne kadar süre daha güneş ışığı altında kalmanız gerektiğini, güneş kreminin koruma faktörünün ne olması gerektiğini, şapka veya gölgelik ihtiyacı olup olmadığını anlık olarak size iletiyor. Böylece yaz aylarında hem günlük işlerinizde hem de deniz kenarında kendinizi nasıl koruyacağınızı görebiliyorsunuz. June yılın ilk yarısı bitmeden piyasaya çıkmış olacak ve 99$ fiyat etiketi sunacak.