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CES 2014 : June ile güneş yanıklarından korunun

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : June ile güneş yanıklarından korunun

Her geçen gün daha da gelişen teknoloji sayesinde farklı tehlikelerden ve risklerden kendimizi koruyabileceğimiz çözümler boy göstermeye başlıyor. June bunlardan birisi. 

June, Netatmo tarafından geliştirilen ve sizi güneş yanıklarından korumayı amaçlayan bir bileklik. Ünlü modacı Louis Vitton imzası taşıdığı için oldukça da şık bir tasarıma sahip.

June iki kat olarak bileğinizi kavrayacak şekilde tasarlanmış ve üzerinde de mücevhere benzer bir sensör yerleştirilmiş. Bu sensör güneş ışınlarının şiddetini ölçerek iOS uygulamasına gerekli bilgileri aktarıyor. 

Uygulama da ne kadar süre daha güneş ışığı altında kalmanız gerektiğini, güneş kreminin koruma faktörünün ne olması gerektiğini, şapka veya gölgelik ihtiyacı olup olmadığını anlık olarak size iletiyor. Böylece yaz aylarında hem günlük işlerinizde hem de deniz kenarında kendinizi nasıl koruyacağınızı görebiliyorsunuz. June yılın ilk yarısı bitmeden piyasaya çıkmış olacak ve 99$ fiyat etiketi sunacak. 

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ssbrutality 5 yıl
Ozon Tabakasını Onardık da,Güneş Işığından Korunmamız Kalmıştı.
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DH Misafiri 5 yıl
ben de ışığı toplaacak fln bekledim bi an :)
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Monsterbasy10 5 yıl
Gereksiz ötesi :)
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Bradley Cooper 5 yıl
ne yapalım da milletin cebindeki parayı alalım diye uğraşıyorlar bence. parası olan adam sırf merakından alır sonra da kullanmaz zaten.
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