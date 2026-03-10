Turkcell Superonline 10Gbps hızlarına kadar yeni paketlerini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Türkiye’nin en önemli internet sağlayıcılarından Turkcell Superonline yeni yıla yeni tarifelerle giriş yaptı. Bugüne kadar 1000Mbps indirme hızları sunan Turkcell Superonline önemli bir artışa gitmiş durumda.

Turkcell Superonline yeni tarifeler

Yapılan duyuruya göre fiber internet kampanyalarına eklenen yeni tarifeler 2 Giga İndirme Hızı, 5 Giga İndirme Hızı ve 10 Giga İndirme Hızı şeklinde sıralanıyor. 12 ay taahhütle verilen paketlerde 1Gbps upload hızı sabit tutulmuş.

1 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya Turkcell Superonline altyapısının bulunduğu şehirlerde sunuluyor. Kampanyadan hem yeni hem de mevcut aboneler faydalanabiliyor. Hali hazırda abonelerin erişimine açılan paketlerin özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

2 Giga İndirme Hızı – 2Gbps hız – 2500TL/ay

5 Giga İndirme Hızı – 5Gbps hız – 5000TL/ay

10 Giga İndirme Hızı – 10Gbps hız – 7500TL/ay

