    Turkcell Superonline 10Gbps hızlarına kadar yeni paketlerini duyurdu

    Turkcell Superonline tarafından açıklanan yeni fiber internet tarifeleri abonelerine 10Gbps seviyesine kadar hızlar sunuyor. Hali hazırda sektörün en hızlı tarifeleri haline gelmiş durumda.

    Turkcell Superonline
    Türkiye’nin en önemli internet sağlayıcılarından Turkcell Superonline yeni yıla yeni tarifelerle giriş yaptı. Bugüne kadar 1000Mbps indirme hızları sunan Turkcell Superonline önemli bir artışa gitmiş durumda.

    Turkcell Superonline yeni tarifeler

    Yapılan duyuruya göre fiber internet kampanyalarına eklenen yeni tarifeler 2 Giga İndirme Hızı, 5 Giga İndirme Hızı ve 10 Giga İndirme Hızı şeklinde sıralanıyor. 12 ay taahhütle verilen paketlerde 1Gbps upload hızı sabit tutulmuş.

    1 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya Turkcell Superonline altyapısının bulunduğu şehirlerde sunuluyor. Kampanyadan hem yeni hem de mevcut aboneler faydalanabiliyor. Hali hazırda abonelerin erişimine açılan paketlerin özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

    2 Giga İndirme Hızı – 2Gbps hız – 2500TL/ay

    5 Giga İndirme Hızı – 5Gbps hız – 5000TL/ay

    10 Giga İndirme Hızı – 10Gbps hız – 7500TL/ay

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

