Turkcell Superonline 10Gbps hızlarına kadar yeni paketlerini duyurdu

Turkcell Superonline yeni tarifeler
Yapılan duyuruya göre fiber internet kampanyalarına eklenen yeni tarifeler 2 Giga İndirme Hızı, 5 Giga İndirme Hızı ve 10 Giga İndirme Hızı şeklinde sıralanıyor. 12 ay taahhütle verilen paketlerde 1Gbps upload hızı sabit tutulmuş.
1 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya Turkcell Superonline altyapısının bulunduğu şehirlerde sunuluyor. Kampanyadan hem yeni hem de mevcut aboneler faydalanabiliyor. Hali hazırda abonelerin erişimine açılan paketlerin özellikleri ve fiyatları şu şekilde:
2 Giga İndirme Hızı – 2Gbps hız – 2500TL/ay
5 Giga İndirme Hızı – 5Gbps hız – 5000TL/ay
10 Giga İndirme Hızı – 10Gbps hız – 7500TL/ayBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım