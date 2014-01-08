CES 2014: Mio Global, kalp atış hızını ölçebilen yeni bilekliği görücüye çıkarttı

Bireysel sağlık kontrolu noktasında çalışmalarda bulunan firmalardan Mio Global, kalp atış hızını ölçebilen yeni bilekliğini görücüye çıkarttı

Şık tasarıma sahip bir silikon bileklik olarak geliştirilen Mio Link, elektro-optik hücre teknolojisi ile kişilerin kalp atış hızını ölçebiliyor ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden bağlantı kurduğu akıllı telefonlara bu bilgileri hızlı bir şekilde aktarabiliyor. ANT+ teknolojisiyle diğer spor aletlerine ya da egzersiz uygulamalarına da bağlanabilen ürün, taşıdığı LED ışık sistemiyle de belirlenen kalp atış hızı seviyelerine göre farklı renkler üzerinden bildirim yapabiliyor.

Mart ayında satışa çıkacağı belirtilen Mio Link, 99$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.pocket-lint.com/news/126369-mio-link-lets-you-monitor-your-heart-rate-with-a-99-wristband