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CES 2014: Mio Global, kalp atış hızını ölçebilen yeni bilekliği görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Mio Global, kalp atış hızını ölçebilen yeni bilekliği görücüye çıkarttı
Bireysel sağlık kontrolu noktasında çalışmalarda bulunan firmalardan Mio Global, kalp atış hızını ölçebilen yeni bilekliğini görücüye çıkarttı
Şık tasarıma sahip bir silikon bileklik olarak geliştirilen Mio Link, elektro-optik hücre teknolojisi ile kişilerin kalp atış hızını ölçebiliyor ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden bağlantı kurduğu akıllı telefonlara bu bilgileri hızlı bir şekilde aktarabiliyor. ANT+ teknolojisiyle diğer spor aletlerine ya da egzersiz uygulamalarına da bağlanabilen ürün, taşıdığı LED ışık sistemiyle de belirlenen kalp atış hızı seviyelerine göre farklı renkler üzerinden bildirim yapabiliyor.
Mart ayında satışa çıkacağı belirtilen Mio Link, 99$ fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.pocket-lint.com/news/126369-mio-link-lets-you-monitor-your-heart-rate-with-a-99-wristband Yorum Yaz
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PwaGG 5 yıl
Nabız saati her zaman vardi sporcular surekli kullanir kolumuzdan hemen bakmak yerine akilli telefonu cikarip ekranini acip uygulamaya girip mi bakicaz? Zaten nabiz olcucegimiz durumlar bellidir spor yaparken takip ederiz kosu yuruyus bisiklet vs bunlarda telefonu cikaramayiz ki
1 Yanıt Yanıtla
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giogo 5 yıl PwaGG
PwaGG
Nabız saati her zaman vardi sporcular surekli kullanir kolumuzdan hemen bakmak yerine akilli telefonu cikarip ekranini acip uygulamaya girip mi bakicaz? Zaten nabiz olcucegimiz durumlar bellidir spor yaparken takip ederiz kosu yuruyus bisiklet vs bunlarda telefonu cikaramayiz ki

Birde şöyle düşün.
Sen bir profesyonel sporcusun ve koçun sana antreman yaptırıyor.Bir yandan seni izlerken bir yandanda bilekliğinin aktardığı nabzını kendi telefonundan kontrol ediyor.
Sence mantıklı değilmi ?
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