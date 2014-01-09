CES 2014: NYNE, ilginç tasarımı ve suya dayanıklığıyla dikkat çeken kablosuz hoparlörünü duyurdu

Son yıllardan sayı olarak ciddi oranda artan kablosuz hoparlör sistemleri, firmaları farklı tasarımlara ve özelliklere doğru itiyor. CES 2014 fuarının ilginç ürünlerinden NYNE Aqua, tasarımı ve suya dayanıklı gövde yapısıyla dikkat çekiyor.

Tasarımsal olarak birçok rakibinden farklı olarak su üstüne kalması düşünülerek geliştirilen NYNE Aqua, IPX7 sertifikasıyla da 1 metre su derinliğinde 30 dakika boyunca herhangi bir sorun yaşamadan kalabiliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi ile 10 metre içerisinde kablosuz olarak kullanılabilen hoparlör, gücünü 2,200 mAh lityum iyon bataryadan alıyor, üzerinde bazı kontrol butonları taşıyor ve müzik yanında telefon görüşmeleri için de kullanılabiliyor. Bluetooth teknolojisi olmayan cihazlara 3.5mm portu üzerinden bağlanan hoparlör, söylendiği kadarıyla 10 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor.

İki farklı renk seçeneğine sahip olan NYNE Aqua, yılın ikinci çeyreğinden 130$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://finance.yahoo.com/news/nyne-portable-ipx7-bluetooth-4-140000275.html