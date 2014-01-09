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CES 2014 : Razer'dan bu kez fitness takip cihazı

5 yıl
7,2b
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8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Razer'dan bu kez fitness takip cihazı

Genelde PC oyuncu ekipmanları, dizüstü modelleri ve tabletleri ile tanıdığımız Razer, CES 2014 fuarında bir sürpriz yaparak Nabu adlı fitness takip cihazı ile ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Razer Nabu iki OLED ekrana sahip ve konum, yükseklik, adım, uyku düzeni, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi yaşam bilgilerini takip edebiliyor. Elde ettiği verileri de Android ve iOS uygulamaları üzerinden aktarabiliyor.

Ürünün OLED ekranlı ise bir akıllı saat fonksiyonu üstleniyor. 32x32 piksellik küçük ekran bildirim ikonlarını gösteriyor. 128x32 piksellik büyük ekran ise gelen SMS ve maillere göz atmanızı sağlıyor. 

Razer ekranları bileklikte karşı karşıya gelecek şekilde ayarlamış. Böylece küçük ekrandaki ikonlar yanınızdaki kişilerce görülebilirken, büyük ekran bileğinizin altında kalıyor ve sadece size özel oluyor.

Nabu açık kaynak bir geliştirme platformunu temel alıyor ve geliştiriciler bu ürünü merkezine alan artırılmış gerçeklik oyunları geliştirebilecek. Ayrıca iki Nabu cihazı yakınlaştığında birbiri arasında veri transferi de yapabiliyor. Nabu tek şarjla 7-10 gün arasında kullanılabiliyor. 

Razer Nabu bilekliğini 50$ karşılığında Mart ayı sonlarında geliştiricilere dağıtmaya başlayacak. Ancak son kullanıcıya ulaşacak Nabu cihazının ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

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S,W,A,T 5 yıl
Bir Razer Bir Huawei zaten gerisi kabak tadı vermeye başladı
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Lord Melkor 5 yıl
Fuel band a göre baya ucuz
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The Witcher 5 yıl
50$ mı? Süper fiyat,Razer'ın kalitesine göre baya iyi bir fiyat alınabilir diye düşünüyorum.
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Bradley Cooper 5 yıl
CES fuarında herkes birşey çıkarma derdinde. Gorilla Glass şirketi çizilmez işlemci çıkarmaya çalışırsa şaşırmayın.


bu arada cihaz çok şık olmuş
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UnInvited_Guest 5 yıl The Witcher
The Witcher

50$ mı? Süper fiyat,Razer'ın kalitesine göre baya iyi bir fiyat alınabilir diye düşünüyorum.

Geliştiriciysen ne ala yoksa son tüketiciye 100$ dan gelmesi bekleniyor. Sonuçta Razer bu illa biraz tuzlu olacak.
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12 Angry Men 5 yıl
Razerin renk uyumu harika.
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ogzo 5 yıl
işte budur bence fiyatta güzel.
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