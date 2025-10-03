Razer Core X V2 tanıtıldı: Thunderbolt 5 destekli eGPU kutusu

Razer Core X V2 neler sunuyor?
Razer Core X V2, 4 slotlu büyük GPU’lara kadar destek sunuyor ve hem NVIDIA hem AMD ekran kartlarıyla uyumlu çalışıyor. Ancak macOS desteği listelenmiş değil. Önceki modelde yer alan dahili güç kaynağı Core X V2'de bulunmuyor ve kullanıcıların harici PSU satın alması gerekiyor. Ancak bu değişiklik kasanın daha hafif hale gelmesini sağlamış durumda.
Kaçıranlar için Thunderbolt 5 teoride 120 Gbps tek yönlü ve 80 Gbps çift yönlü bant genişliği sunabiliyor. Core X V2 ise, önceki modelde olduğu gibi PCIe 4.0 x4 arayüzü ile sınırlı ve 64 Gbps bandında çalışıyor. Bu da, üst seviye ekran kartlarıyla performans sınırlamalarına yol açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...