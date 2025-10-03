Giriş
    Razer Core X V2 tanıtıldı: Thunderbolt 5 destekli eGPU kutusu

    Razer, Core X V2 eGPU kutusunu tanıttı. Thunderbolt 5 desteği ve 4 slot GPU uyumluluğu sunan model, kompakt tasarımıyla dizüstüler için geliyor. İşte detaylar...

    Razer Core X V2 tanıtıldı: Thunderbolt 5 destekli eGPU kutusu Tam Boyutta Gör
    Razer, harici ekran kartı kutusu Core X serisini güncelledi. Özellikle kompakt sistemler için geliştirilen Core X V2Thunderbolt 5 ve daha hafifletilmiş tasarımda geliyor. Bu sayede tek bir kablo üzerinden hem yüksek veri aktarımı hem de 140W'a kadar cihaz şarj mümkün olacak.

    Razer Core X V2 neler sunuyor?

    Razer Core X V2, 4 slotlu büyük GPU’lara kadar destek sunuyor ve hem NVIDIA hem AMD ekran kartlarıyla uyumlu çalışıyor. Ancak macOS desteği listelenmiş değil. Önceki modelde yer alan dahili güç kaynağı Core X V2'de bulunmuyor ve kullanıcıların harici PSU satın alması gerekiyor. Ancak bu değişiklik kasanın daha hafif hale gelmesini sağlamış durumda.

    Kaçıranlar için Thunderbolt 5 teoride 120 Gbps tek yönlü ve 80 Gbps çift yönlü bant genişliği sunabiliyor. Core X V2 ise, önceki modelde olduğu gibi PCIe 4.0 x4 arayüzü ile sınırlı ve 64 Gbps bandında çalışıyor. Bu da, üst seviye ekran kartlarıyla performans sınırlamalarına yol açabilir.

    Razer Core X V2 tanıtıldı: Thunderbolt 5 destekli eGPU kutusu Tam Boyutta Gör
    Cihaz sadece eGPU kutusu işlevi görüyor. USB veya Ethernet bağlantı noktaları bulunmuyor. Ek I/O beklentisi olan kullanıcılar için Razer, aynı anda duyurduğu Thunderbolt 5 dock çözümünü öneriyor. Bu dock, Core X V2 ile aynı kablo üzerinden zincirleme bağlantı imkânı sunuyor. Razer Core X V2, 349,99 dolar fiyat etiketiyle sunulacak.
