Razer Core X V2 tanıtıldı: Thunderbolt 5 destekli eGPU kutusu

Tam Boyutta Gör Razer, harici ekran kartı kutusu Core X serisini güncelledi. Özellikle kompakt sistemler için geliştirilen Core X V2, Thunderbolt 5 ve daha hafifletilmiş tasarımda geliyor. Bu sayede tek bir kablo üzerinden hem yüksek veri aktarımı hem de 140W'a kadar cihaz şarj mümkün olacak.

Razer Core X V2 neler sunuyor?

Razer Core X V2, 4 slotlu büyük GPU’lara kadar destek sunuyor ve hem NVIDIA hem AMD ekran kartlarıyla uyumlu çalışıyor. Ancak macOS desteği listelenmiş değil. Önceki modelde yer alan dahili güç kaynağı Core X V2'de bulunmuyor ve kullanıcıların harici PSU satın alması gerekiyor. Ancak bu değişiklik kasanın daha hafif hale gelmesini sağlamış durumda.

Kaçıranlar için Thunderbolt 5 teoride 120 Gbps tek yönlü ve 80 Gbps çift yönlü bant genişliği sunabiliyor. Core X V2 ise, önceki modelde olduğu gibi PCIe 4.0 x4 arayüzü ile sınırlı ve 64 Gbps bandında çalışıyor. Bu da, üst seviye ekran kartlarıyla performans sınırlamalarına yol açabilir.

Tam Boyutta Gör Cihaz sadece eGPU kutusu işlevi görüyor. USB veya Ethernet bağlantı noktaları bulunmuyor. Ek I/O beklentisi olan kullanıcılar için Razer, aynı anda duyurduğu Thunderbolt 5 dock çözümünü öneriyor. Bu dock, Core X V2 ile aynı kablo üzerinden zincirleme bağlantı imkânı sunuyor. Razer Core X V2, 349,99 dolar fiyat etiketiyle sunulacak.

