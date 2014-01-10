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CES 2014 : Samsung'dan Smart Home akıllı ev otomasyon sistemi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Samsung'dan Smart Home akıllı ev otomasyon sistemi

Mobil cihaz ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların akıllı ev otomasyon sistemlerine daha fazla ağırlık verdiğine şahit oluyoruz. LG'den sonra Samsung da kendi akıllı ev sistemi Smart Home'u duyurdu.

Smart Home konsepti evinizdeki cihazları birbirine bağlayarak akıllı telefon, tablet, akıllı saat veya akıllı TV üzerinden kontrol etmenizi sağlıyor. Smart Home üç farklı yazılım özelliği ile geliyor. Bunlar Cihaz Kontrolü, Ev İzleme ve Akıllı Müşteri Hizmeti şeklinde sıralanıyor.

Cihaz Kontrolü ışık, klima gibi ev cihazlarını Smart Home uygulamaları yoluyla mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlıyor. Uygulamalar cihaz ekranından kontrole izin veriyor, sesli komutlar ayarlanabiliyor ve kişisel profiller hazırlanabiliyor. 

Böylece örneğin evden çıkarken veya eve girerken yapılmasını istediğiniz tüm işlemleri bir profile atıyorsunuz ve sesli komutlarla profilleri aktif hale getirebiliyorsunuz.

Ev İzleme kameralar yoluyla evinizi gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Akıllı Müşteri Hizmetleri ise bağlı cihazlarınızdan hangisinin tamire ihtiyacı olduğunu, hangisinin değişmesi gerektiğini bildiriyor, satış sonrası yardım ayarlayabiliyor.

Smart Home konsepti ilerleyen aylarda firmanın akıllı cihazlarına entegre edilmeye başlanacak. Sistemin omurgasındaki yazılım protokolü ise firmanın teknoloji ortaklarının erişimine açılacak. Sonrasında ise enerji tasarrufu, güvenlik, sağlık bakımı ve ekonomik ev uygulamaları gibi fonksiyonlar da eklenecek.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-introduces-Smart-Home-ecosystem_id50982 Yorum Yaz
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Crowlee 5 yıl en beğenilen
Özel hayat kalmayacak yakında. Bir açık bulup robot süpürgeyi hackleyecekler. Siz sevişirken gelecek robot süpürge sizi kaydedecek çaktırmadan. Sonra xhamster'da takılırken "ulan bu benim götüm değil mi?" diyeceksiniz.
Özel hayat kalmayacak yakında. Bir açık bulup robot süpürgeyi hackleyecekler. Siz sevişirken gelecek robot süpürge sizi kaydedecek çaktırmadan. Sonra xhamster'd...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
daha ne kadar hayatımıza gircek bu teknoloji
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The Red Devil 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

daha ne kadar hayatımıza gircek bu teknoloji

adamlar yaptığı her şeyi zorla satıyor size dimi. Hey Allahım istemiyorsan alma konulara da bakma
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iboocum 5 yıl
evdeki her şey samsung olacak da öyle akıllı olacak ev
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DarthLuca 5 yıl
Routera bağlı IP Camera ile zaten istediğimde evimi görüntülüyorum diğer herhangi birşeyin internete bağlı olmasına gerek yok. Sanki işimiz düştüğünde adam gibi servis hizmeti veriyorlarda biz gitmeden zizin buzdolabında arıza var yenisini yolladık diye arıyacaklar
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Crowlee 5 yıl en beğenilen
Özel hayat kalmayacak yakında. Bir açık bulup robot süpürgeyi hackleyecekler. Siz sevişirken gelecek robot süpürge sizi kaydedecek çaktırmadan. Sonra xhamster'da takılırken "ulan bu benim götüm değil mi?" diyeceksiniz.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Enerji tasarrufu açısından akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşması lazım.
En sevdiğim teknoloji.
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brk-bjk 5 yıl
Samsung kasan ev yapmayı da başardı
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Balawitz 5 yıl brk-bjk
Guldurdu
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