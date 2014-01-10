CES 2014 : Samsung'dan Smart Home akıllı ev otomasyon sistemi





Mobil cihaz ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların akıllı ev otomasyon sistemlerine daha fazla ağırlık verdiğine şahit oluyoruz. LG'den sonra Samsung da kendi akıllı ev sistemi Smart Home'u duyurdu.





Smart Home konsepti evinizdeki cihazları birbirine bağlayarak akıllı telefon, tablet, akıllı saat veya akıllı TV üzerinden kontrol etmenizi sağlıyor. Smart Home üç farklı yazılım özelliği ile geliyor. Bunlar Cihaz Kontrolü, Ev İzleme ve Akıllı Müşteri Hizmeti şeklinde sıralanıyor.





Cihaz Kontrolü ışık, klima gibi ev cihazlarını Smart Home uygulamaları yoluyla mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlıyor. Uygulamalar cihaz ekranından kontrole izin veriyor, sesli komutlar ayarlanabiliyor ve kişisel profiller hazırlanabiliyor.





Böylece örneğin evden çıkarken veya eve girerken yapılmasını istediğiniz tüm işlemleri bir profile atıyorsunuz ve sesli komutlarla profilleri aktif hale getirebiliyorsunuz.





Ev İzleme kameralar yoluyla evinizi gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Akıllı Müşteri Hizmetleri ise bağlı cihazlarınızdan hangisinin tamire ihtiyacı olduğunu, hangisinin değişmesi gerektiğini bildiriyor, satış sonrası yardım ayarlayabiliyor.





Smart Home konsepti ilerleyen aylarda firmanın akıllı cihazlarına entegre edilmeye başlanacak. Sistemin omurgasındaki yazılım protokolü ise firmanın teknoloji ortaklarının erişimine açılacak. Sonrasında ise enerji tasarrufu, güvenlik, sağlık bakımı ve ekonomik ev uygulamaları gibi fonksiyonlar da eklenecek.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-introduces-Smart-Home-ecosystem_id50982