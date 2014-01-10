CES 2014 : Samsung'dan bükülebilir ekranlı Ultra HD TV





Teknoloji dünyası ilk bükülebilir ekran konseptini uzun süredir akıllı telefon tarafında beklerken, Samsung bir sürpriz yaparak bükülebilir ekrana sahip 4K televizyonunu CES 2014 fuarında tanıttı.





Boyutlarına bakılacak olursa tamamen bükülebilir bir ekran beklemek elbette mümkün değil. Samsung'un televizyonu bir butona dokunarak sağ ve sol kenarlardan içeriye doğru bir miktar bükülüyor ve izleyiciye daha farklı bir görüş açısı sunmayı hedefliyor.





Televizyonda HEVC, HDMI 2.0, MHL 3.0, HDCP 2.2 gibi en yeni görüntü aktarım veya akış standartları destekleniyor. Ayrıca yükseltme yapmaya imkan tanıyan Evolution Kit de bu modelde mevcut.





Samsung'un bükülebilir televizyonu 85 inç ve 77 inç boyutlarında olacak ve yılın sonlarında doğru satışa sunulacak. Diğer detaylar ve fiyatlandırma henüz belli değil.

http://www.marketwatch.com/story/samsung-to-bring-its-breakthrough-105-curved-uhd-tv-and-85-bendable-uhd-tv-to-market-in-2014-2014-01-08