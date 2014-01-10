Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : Samsung'dan bükülebilir ekranlı Ultra HD TV

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9b
1
24
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014 : Samsung'dan bükülebilir ekranlı Ultra HD TV

Teknoloji dünyası ilk bükülebilir ekran konseptini uzun süredir akıllı telefon tarafında beklerken, Samsung bir sürpriz yaparak bükülebilir ekrana sahip 4K televizyonunu CES 2014 fuarında tanıttı.

Boyutlarına bakılacak olursa tamamen bükülebilir bir ekran beklemek elbette mümkün değil. Samsung'un televizyonu bir butona dokunarak sağ ve sol kenarlardan içeriye doğru bir miktar bükülüyor ve izleyiciye daha farklı bir görüş açısı sunmayı hedefliyor.

Televizyonda HEVC, HDMI 2.0, MHL 3.0, HDCP 2.2 gibi en yeni görüntü aktarım veya akış standartları destekleniyor. Ayrıca yükseltme yapmaya imkan tanıyan Evolution Kit de bu modelde mevcut.

Samsung'un bükülebilir televizyonu 85 inç ve 77 inç boyutlarında olacak ve yılın sonlarında doğru satışa sunulacak. Diğer detaylar ve fiyatlandırma henüz belli değil.  

http://www.marketwatch.com/story/samsung-to-bring-its-breakthrough-105-curved-uhd-tv-and-85-bendable-uhd-tv-to-market-in-2014-2014-01-08 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
sıfır bi araba parası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhanjan 5 yıl
süper alet b alınabilecek fiyatlara gelsede kullanıcı yorumlarına baksak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
msaffak 5 yıl
merhaba arkadaşlar! 46 F6510 bir smart tv aldım yalnız tv ye samsung kgb-2000 veya 3000 klavye bakıyorum ama hiçbiryerde bulamıyorum diğer klavyeler pek düzgün çalışmıyor acaba bulmam konusun da bana yardım edermisiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the.crack.man 5 yıl


orijinalden alıntı: Balawitz

Bu telefon mu?
Bu haber telefon konusu mu?
Televizyonları titanyumdan yapan var da bizim mi haberimiz yok?
Sanki o alüminyum(!) iphone'lar 15cm'den hiç kırılmıyor. Minicik sehpa üzerinden halı üzerine düşürüp ekranı kırılan 5, arka camı patlayan 4/4s yok sanki.
Samsung size bir müdahalede mi bulundu ki bu kadar laf ediyorsunuz?



apple' ın ekranlarının bir kısmını samsung' dan aldığı için olabilir mi acaba ?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 5 yıl
hevc desteği iyiymiş.

ama yayınların artması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 5 yıl
Bunlar bukulebilir degil "bukuk" ekranli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
önceden de cam kavisliydi şimdi moda oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S,W,A,T 5 yıl
yaşasın artık televizyonumu rulo yapabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 5 yıl
emin ol ikisini de oynamazdın elinde olduğu için zevki kalmazdı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atmosfx 5 yıl
4k güzel bir televizyon yapmışsın üzerine güzelde yenide bir teknoloji eklemişsin ama ben Türk bir tüketici olarak şunu sorarım bu televizyonu katlayıp sandığımıza koyabiliyormuyuz? Hayır o zaman neden para verim buna .. Hernekadar böyle düşünsemde çöp demem asla sonuçta yeni bir teknoloji zamanla gelişecektir sandıklarıma girecektir ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Ooof Ooof şundan odamda olacak ps4 ve xbox one aynı anda olacak acaba hangisini oynasam düşüncesi tek derdim olacak...
Işte böyle insanlar var ;(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 yıl memoseler
memoseler

Ooof Ooof şundan odamda olacak ps4 ve xbox one aynı anda olacak acaba hangisini oynasam düşüncesi tek derdim olacak...

Işte böyle insanlar var ;(

Ondan sonra ultra hd ekranda 720p oyun oynarsın. Bunu alacak adamın konsolla işi olmamalı.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
eskiden televizyonun bir heybeti vardı. şimdi bükülebilir yapmışlar. çocuk oyuncağı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8978 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung ATIV Book 9 Plus 2014 Edition "üst seviye ultrabook" ön inceleme 5 yıl LG'den yeni nesil akıllı bileklik "Lifeband Touch" video ön inceleme 5 yıl Omate Truesmart "Süper Akıllı" saat ön inceleme 5 yıl WD "Yeni" Black 1TB 3.5" Sabit Disk Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim