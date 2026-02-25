Giriş
    Bir zamanların plazma TV devi Panasonic artık televizyonlarını kendi üretmeyecek

    Bir zamanların plazma TV efsanesi Panasonic, artık televizyonlarını kendi üretmeyecek. Şirket, televizyonlarının üretim, pazarlama ve satış süreçlerini Çinli Skyworth firmasına devredeceğini duyurdu.

    Panasonic artık televizyonlarını kendi üretmeyecek Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların plazma TV efsanesi Panasonic, artık kendi televizyonlarını üretmeyecek. Şirket bugün yaptığı açıklamada, Panasonic markalı televizyonların üretim, pazarlama ve satış süreçlerini Çinli Skyworth firmasının devralacağını duyurdu.

    Shenzhen merkezli Skyworth, kendisini “Android TV platformunun küresel ölçekte ilk üç sağlayıcısından biri” olarak tanımlıyor. Araştırma şirketi Omdia’nın Temmuz ayındaki raporuna göre Skyworth, 2025’in ilk çeyreğinde gelir bazında en çok satış yapan ilk beş TV markası arasında yer alıyor.

    Anlaşma kapsamında satış, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini yeni iş ortağı üstlenecek. Panasonic ise özellikle üst segment OLED modellerde ortak geliştirme süreciyle uzmanlık ve kalite kontrol desteği sağlayarak markanın bilinen görüntü ve ses standartlarını korumaya devam edecek.

    Şirket ayrıca Mart 2026’ya kadar satılan tüm Panasonic televizyonlara ve Nisan 2026’dan sonra piyasaya çıkacak modellere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Skyworth tarafından üretilecek Panasonic televizyonlar ABD ve Avrupa’da satışa sunulacak. Avrupa pazarında çift haneli pazar payı hedefleniyor.

    Bir dönem sektör lideriydi

    Plazma televizyonların altın çağında Panasonic sektör lideriydi. 2010 yılında DisplaySearch verilerine göre şirket, yüzde 40,7 pazar payıyla plazma panel pazarında zirvedeydi. Aynı dönemde Samsung yüzde 33,7, LG ise yüzde 23,2 paya sahipti. Ancak Mart 2014’te Panasonic plazma TV üretimini tamamen durdurdu. Bunun nedeni olarak LCD televizyonlara artan talep ve Lehman Brothers’ın iflasının ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar gösterildi. O dönemde şirketin plazma TV’lerden uzun süredir kâr edemediği de belirtilmişti. Aynı yıl şirket Türkiye pazarından çekildi, 2016'da ise ABD pazarını terketti.

    2021’de ise şirket, televizyon üretiminin tamamını üçüncü bir tarafa devredeceğini açıkladı. Bu adım maliyet ve esneklik açısından şirkete avantaj sağladı. 2024’te ise tamamı Japonya’da tasarlanıp geliştirilen OLED ve Mini LED modellerle ABD pazarına geri döndü. Ancak Şubat 2025’te Panasonic Başkanı Yuki Kusumi, gerekirse televizyon işini satmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

    Skyworth ile yapılan bu yeni anlaşma, Panasonic’in televizyon üretimine ayırdığı kaynakları ciddi ölçüde azaltırken marka üzerinden gelir elde etmeye devam etmesini sağlayacak bir model olarak görülüyor.

    Japonya’da TV üretimi neredeyse bitti

    Bu gelişmeyle birlikte Japonya’da televizyon üretimi neredeyse tamamen sona ermiş durumda. Daha önce Sharp, Toshiba, Hitachi ve Pioneer gibi markalar da TV üretiminden çekilmişti.

    Bu yılın başlarında Sony, televizyonları da kapsayan ev eğlence biriminin yüzde 51’ini Çinli TCL şirketine sattığını açıklamıştı. Günümüzde küresel TV satışlarının büyük kısmı Güney Koreli ve Çinli üreticilerin kontrolünde bulunuyor.

    Öte yandan lansman etkinliğinde Panasonic, iki yeni OLED TV prototipi de sergiledi. Bu modellerden biri, LG Display’in en yeni Tandem WOLED panelini kullanıyor. Yani yakın zamanda Panasonic logosunu taşıyan yeni tasarımlı televizyonları piyasada görmemiz sürpriz olmayabilir.

    Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2026/02/panasonic-the-former-plasma-king-will-no-longer-make-its-own-tvs/ https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1771867397
