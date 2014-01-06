CES 2014 : Seiki, 4K ölçeklendirme yapabilen HDMI kablosunu duyurdu





4K görüntü çözünürlüğü yavaş yavaş farklı segmentlerde yerini almaya başlarken, üreticilerin de alternatif çözümleri aynı paralelde boy göstermeye başlıyor. Seiki bunlardan birisi.





En ucuz 4K çözünürlükte televizyonları ile adını duyuran Seiki, Full HD içerik üreten cihazların 4K ölçeklendirme yapabilmesini sağlayacak U-Vision adlı HDMI kablosunu duyurdu.





Seiki kablosunda Technicolor adında 4K sertifikası almış bir video işleme teknolojisi kullanıyor. Video işleme kısmı kablo içerisinde yer alan Marseille Networks VTV-122 yognası tarafından üstleniliyor. Bu yonga gücünü USB üzerinden alıyor. Video işleme esnasında en iyi köşe tamamlama, kumlanma azaltma gibi optimizasyonlar da sunuluyor. Böylece kablo üzerinden akıcı bir şekilde 4K ölçeklenmiş içerikler harici ekranlara aktarılabiliyor.





Kablo 4K ölçeklendirmesini 30Hz hızında yapabiliyor. Ayrıca 720p içerikler de Full HD çözünürlüğe ölçeklendirilebiliyor.





Seiki, U-Vision HDMI kablosunu yılın ilk aylarında satışa sunmayı planlıyor. Fiyatı 40$ civarında belirlenmiş. Ayrıca bu teknoloji bir adaptör olarak yaz aylarında raflarda olacak.