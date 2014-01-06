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CES 2014 : Seiki, 4K ölçeklendirme yapabilen HDMI kablosunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Seiki, 4K ölçeklendirme yapabilen HDMI kablosunu duyurdu

4K görüntü çözünürlüğü yavaş yavaş farklı segmentlerde yerini almaya başlarken, üreticilerin de alternatif çözümleri aynı paralelde boy göstermeye başlıyor. Seiki bunlardan birisi. 

En ucuz 4K çözünürlükte televizyonları ile adını duyuran Seiki, Full HD içerik üreten cihazların 4K ölçeklendirme yapabilmesini sağlayacak U-Vision adlı HDMI kablosunu duyurdu. 

Seiki kablosunda Technicolor adında 4K sertifikası almış bir video işleme teknolojisi kullanıyor. Video işleme kısmı kablo içerisinde yer alan Marseille Networks VTV-122 yognası tarafından üstleniliyor. Bu yonga gücünü USB üzerinden alıyor. Video işleme esnasında en iyi köşe tamamlama, kumlanma azaltma gibi optimizasyonlar da sunuluyor. Böylece kablo üzerinden akıcı bir şekilde 4K ölçeklenmiş içerikler harici ekranlara aktarılabiliyor.

Kablo 4K ölçeklendirmesini 30Hz hızında yapabiliyor. Ayrıca 720p içerikler de Full HD çözünürlüğe ölçeklendirilebiliyor. 

Seiki, U-Vision HDMI kablosunu yılın ilk aylarında satışa sunmayı planlıyor. Fiyatı 40$ civarında belirlenmiş. Ayrıca bu teknoloji bir adaptör olarak yaz aylarında raflarda olacak. 

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zbilici 5 yıl en beğenilen
Ben şunu anlamadım, madem donanımhaber Las Vegas'ta neden engadget'tan resim koyarlar ki? Oralara kadar gitmişsin bari kendi haberini yap...
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hardboy35 5 yıl
bir tv 2d görüntüden 3d ye çevirirken ne kadar başarılıysa bu da o kadar başarılı olur önemli olan kaynaktır.riplenmiş görüntü ile direk bluray 1080p bir değildir mesala her neyse satış politikasına aldanmamak lazım allayıp pullamaları normal yani.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben buna şöyle bir açıklık getireyim. Bu kablo yazılımsal değil direk olarak donanımsal bir aygıt. İçinde görüntü işleme motoru var ve bu motor sayesinde sd görüntüyü bile 4 k yapabiliyor. Gerçi ben bu kabloyu almayı düşünüyorum çünkü full hd tv de boktan boktan sd yayınlar izleyeceğinize bu kabloyu takar sd ti en azından full hd ye çevirebilirsiniz.
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Virtual Reality 5 yıl
HDMI kablo pazarı Scart dan beter olmaya başladı, insanları nasıl kandıracaklarını şaşırttılar. Dijital kablolarda veri, ya binary kodunda (01) gider yada hiç gitmez. Kıçı başı oynamayacak, kopmayacak, yerine sağlam oturacak 15-20TL lik bir kablo alındığı sürece, pahalı kablolarla aynı işi yapar. Bir kablonun upscale yapması ise tamamen aldatmaca, o küçücük elektronik devre upscale işini hakkıyla nasıl yapacak

Altın uç yalanı bitti, 3D destekli kablo yalanı bitti, şimdide upscale yapar yalanı mı başlıyor

Yersen
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zbilici 5 yıl en beğenilen
Ben şunu anlamadım, madem donanımhaber Las Vegas'ta neden engadget'tan resim koyarlar ki? Oralara kadar gitmişsin bari kendi haberini yap...
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ayhanjan 5 yıl
demekki kablo önemli seiki bu marka türkiyede varmı,...
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Bradley Cooper 5 yıl
defalarca okudum ama anlamadım. yani 720 p yi full hd mi yapıyor?
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metebyr 5 yıl
Upscale isinde sadece sony televizyonlar siritmiyordu onda da sonynin kendi teknolojosi vardi. Simdi 2k 4k aldin guzel de o televizyonda kaymak gibi goruntu icin kaynak goruntu de senin cozunurlugunde olmali yoksa hafiften camur gibi olur. Cogumuzda fhd tv var karasal yayinla hd kanal yayinlari cok farkli,full hd dvdler de apayri izleniyor. Bu yuzden guzel teknoloji, upscale isini cogu tv beceremiyordu bu kendi yapip tvye iyi goruntu vericek. Mesela xbox360 ve ps3 icin cok faydali olabilir 720p den 1080p ye olcekleme olayi.
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FreeRun 5 yıl
hiç yoktan iyidir.
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carman 5 yıl
mantıklı bir ürün içerik azlığına bir nebze soluk getiri belki
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hsanlukk 5 yıl
Yani Full Hd televizyonlarda da mı 4k izleyebileceğiz doğru mu anlamışım ?
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webdh 5 yıl hsanlukk
hsanlukk
Yani Full Hd televizyonlarda da mı 4k izleyebileceğiz doğru mu anlamışım ?

4k televizyonlarda fullhd olan videoyu 4k olarak izleyebilecekmişsin ama işe yarayacağını sanmıyorum. Yazılımla çözünürlük yükseltmesi bir işe yaramıyor.
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