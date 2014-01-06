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CES 2014: Vizio, Android işletim sistemli portatif Bluetooth hoparlör sistemini görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Vizio, Android işletim sistemli portatif Bluetooth hoparlör sistemini görücüye çıkarttı
Tüketici elektroniği ürünleriyle yakından tanınan Amerika merkezli teknoloji firması Vizio, CES 2014 fuarında yeni hazırladığı Android işletim sistemli portatif Bluetooth hoparlör sistemini görücüye çıkarttı.
Elde taşınabilecek bir gövde yapısıyla gelen ve birçok benzerinden içerisinde taşıdığı Android Kitkat işletim sistemine sahip 7-inç ya da 4.7-inç tablet / ekran bölümüyle ayrılan Vizio Portable Smart Audio, Wi-Fi ile Bluetooth üzerinden kablosuz olarak müzik aktarımı da yapabiliyor. Android işletim sistemi sayesinde birçok çevrimiçi müzik servisinden yararlanabilen hoparlör, boyutuna göre değişen sürücü boyutlarıyla da 60Hz ile 80Hz düşük frekans değerleri ortaya koyabiliyor ve dahili fiziksel kontrol butonlarıyla kolay bir kullanım sağlayabiliyor.
Farklı renk seçenekleri de bulunan Vizio Portable Smart Audio'un satış fiyatı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
 
CES 2014: Vizio, Android işletim sistemli portatif Bluetooth hoparlör sistemini görücüye çıkarttı
CES 2014: Vizio, Android işletim sistemli portatif Bluetooth hoparlör sistemini görücüye çıkarttı

http://gizmodo.com/vizios-new-bluetooth-speakers-have-android-kitkat-tabl-1495353470 Yorum Yaz
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turbo-powwer 5 yıl
Türkiye'de olması gereken bir firma.
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