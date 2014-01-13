CES 2014: Zalman'dan ayarlanabilir gövde yapısıyla öne çıkan yeni fare: ZM-GM4





Donanım dünyasında uzun yıllardır yer alan firmalardan Zalman, CES 2014 fuarı kapsamında ZM-GM3 yerine geliştirdiği yeni oyuncu faresi ZM-GM4'ü görücüye çıkarttı.

Özel yapısıyla şimdiye kadar üretilmiş gövdesi en ayarlanabilir fare olarak gösterilen Zalman ZM-GM4, üzerinde 8200 dpi çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor ve 8 adet kişiselleştirilebilir tuş ile geliyor. Ağırlık yanında farklı el boyutlarına göre gövdesi şekillendirilebilen fare, tasarımsal olarak da oldukça dikkat çekici görünüyor.

Yılın ilk çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen Zalman ZM-GM4, 75$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.thinkcomputers.org/zm-gm4-is-zalmans-most-adjustable-mouse-ever/