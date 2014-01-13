Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: Zalman'dan ayarlanabilir gövde yapısıyla öne çıkan yeni fare: ZM-GM4

5 yıl
8,9b
1
18
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Donanım dünyasında uzun yıllardır yer alan firmalardan Zalman, CES 2014 fuarı kapsamında ZM-GM3 yerine geliştirdiği yeni oyuncu faresi ZM-GM4'ü görücüye çıkarttı.
Özel yapısıyla şimdiye kadar üretilmiş gövdesi en ayarlanabilir fare olarak gösterilen Zalman ZM-GM4, üzerinde 8200 dpi çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor ve 8 adet kişiselleştirilebilir tuş ile geliyor. Ağırlık yanında farklı el boyutlarına göre gövdesi şekillendirilebilen fare, tasarımsal olarak da oldukça dikkat çekici görünüyor.
Yılın ilk çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen Zalman ZM-GM4, 75$ fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.thinkcomputers.org/zm-gm4-is-zalmans-most-adjustable-mouse-ever/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
veteriner69 5 yıl en beğenilen
Aynısı işte :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.E.S.A.R.S 5 yıl
Klavyeye dönüşebiliyorsa alınır..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zatche 4 yıl
Merhaba arkadaşlar bu mousetan aldım resimlerdeki kadar itici değil aksine çok hoş duruyor. R.a.t. 5 alacaktım fakat bulamadım trde o yüzden bunu aldım çok memnunum fakat işletim sistemim mac ve driverını mac için bulamıyorum yardımcı olabilecek var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isimsiz44 4 yıl
Rat çakması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onizuka_sensei 5 yıl
Zalımsın zalman
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 5 yıl
R.A.T serisi çok hoşuma giden bir seri... ama bu sanki itici geldi biraz gözüme.. aynı estetiklik yok bana göre..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynal 5 yıl
Ouroboros ve R.a.t. serisi ile yarışabileceğini pek sanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 5 yıl
bende de tt theron var, orta tuşu beton gibi 3 kere tırnağımı 2 kere de parmağımı değiştirdim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.ED 5 yıl
Alan arkadaşlar nazik kullansınlar. Yoksa bir gece robota dönüşüp ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scientist8 5 yıl
Kaşe gibi her tarafına zalman basmış. Hiç hoş durmuyor.
Ayrıca rat serisine rakip çıktı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 5 yıl
güzelim rat ı ne hale getirmişler :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mstbrnc 5 yıl
Mouse tanımı buna az kaçar ya, bu bildiğin robot. Koy Transformers filmine sırıtmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
Aaa ne güzel bilgisayar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Görselden kesin CYBORG RAT serisidir dedim,başlığı okuyunca iş değişti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.E.S.A.R.S 5 yıl
Klavyeye dönüşebiliyorsa alınır..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8853 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Fare
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl In Win'den yeni nesil bilgisayar kasaları 5 yıl Uygulama Haber, mobil cihazlara hayat vermek için geri döndü 5 yıl Google Glass'a rakip geliyor: Rockchip'in akıllı gözlüğünü kullandık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim