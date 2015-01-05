CES 2015 : Acer Aspire R 13 serisi Broadwell tabanlı işlemcilerle güncellendi





Acer'ın son olarak IFA 2014 fuarında tasarım anlamında güncellediği melez tablet bilgisayarı Aspire R 13, CES 2015 fuarında da Broadwell tabanlı işlemcileri ile güncellendi. Bu sayede cihaz hem inceldi hem de hafifledi.





Melez tablet bilgisayarlar arasında beğenilen bir seri olarak öne çıkan Aspire R 13, Core M işlemcileri sayesinde fansız bir yapıya kavuşmuş. Yaklaşık 1.3Kg ağırlığında olan cihaz 24mm kalınlığında.





Dönebilir ekranı sayesinde cihaz 6 farklı modda kullanılabiliyor. Bunlar dizüstü, stand, Pad, çadır, görüntü ve klavyeyi arkaya doğru uzatan Ezel şeklinde sıralanıyor. Bu modlar arasında geçiş çok kolay bir şekilde yapılabiliyor.





13.3 inçlik ekranında Full HD ve 2560x1440 piksel çözünürlük seçenekleri sunan model 8GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Opsiyonel bir ekran kalemi de sunan model Dolby Digital Plus Home Theatre ses teknolojisi ve 5. nesil WiFi özelliklerine de sahip.





Acer Aspire R 13 serisinin fiyatı henüz belli değil ancak önceki nesil 900$-1000$ başlangıç fiyatlarına sahipti. Bu serinin de benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/embargoed-acer-r-13-convertible-notebook/