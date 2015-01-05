Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : Acer Aspire R 13 serisi Broadwell tabanlı işlemcilerle güncellendi

4 yıl
333
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : Acer Aspire R 13 serisi Broadwell tabanlı işlemcilerle güncellendi

Acer'ın son olarak IFA 2014 fuarında tasarım anlamında güncellediği melez tablet bilgisayarı Aspire R 13, CES 2015 fuarında da Broadwell tabanlı işlemcileri ile güncellendi. Bu sayede cihaz hem inceldi hem de hafifledi. 

Melez tablet bilgisayarlar arasında beğenilen bir seri olarak öne çıkan Aspire R 13, Core M işlemcileri sayesinde fansız bir yapıya kavuşmuş. Yaklaşık 1.3Kg ağırlığında olan cihaz 24mm kalınlığında. 

Dönebilir ekranı sayesinde cihaz 6 farklı modda kullanılabiliyor. Bunlar dizüstü, stand, Pad, çadır, görüntü ve klavyeyi arkaya doğru uzatan Ezel şeklinde sıralanıyor. Bu modlar arasında geçiş çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. 

13.3 inçlik ekranında Full HD ve 2560x1440 piksel çözünürlük seçenekleri sunan model 8GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Opsiyonel bir ekran kalemi de sunan model Dolby Digital Plus Home Theatre ses teknolojisi ve 5. nesil WiFi özelliklerine de sahip. 

Acer Aspire R 13 serisinin fiyatı henüz belli değil ancak önceki nesil 900$-1000$ başlangıç fiyatlarına sahipti. Bu serinin de benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.  

http://www.digitaltrends.com/computing/embargoed-acer-r-13-convertible-notebook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Keşke masa gibi de kullanabilsek


Ürüne gelince, zaten uzun süredir takip ediyordum kendisini, bu güncellemeyle daha da iyi olacak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 4 yıl
bu CES gelince bir hos oluyo bu forum

acer a gelirse biraz agir gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 4 yıl
Bu nasıl bir saçmalıktır artık fanada ihtiyaç yok ama nedense bir türlü ağırlığı Doğru düzgün düşüremediler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
cihaz güzel şarzı çok giderse 5-6 saat photoshop ürünlerini visual studioyu eclipseyi performanslı çalıştırırsa tercih edilebilir 900 dolar türkiyeye 2200 liralardan gelir 1 2 ay sonra da 2000 lere düşer transformer book t 300 chi yi ve bunu bekliyorum inşallah daha ucuzları da çıkar ces 2015 ten umutluyum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme 4 yıl Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim