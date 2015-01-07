CES 2015 : Dacor'dan söz dinleyen akıllı fırın





CES 2013 fuarında ilk Android işletim sistemi ile çalışan Discover iQ ankastre fırınını lanse eden Dacor, CES 2015 fuarına da bu kez sesli komutlar ile çalışabilen yeni fırınları ile karşımızda.





50 yıllık bir geçmişi olan firma aynı zamanda premium fiyat etiketleri ile tanınıyor. Zira bu yeni fırının fiyatı da 9000$ civarında. Discover IQ fırınları Android işletim sistemini devam ettirirken, belirli kalıplar içerisinde kullanılan cümleleri anlıyor ve ona göre çalışıyor.





Fırın WiFi ile ev ağına bağlanıyor ve sonrasında uygulama devreye giriyor. Örneğin uygulamaya vereceğiniz fırını 200 derecede çalıştırma, bir saat çalıştırma, tekrar aynı ayarlarla çalıştırma gibi sesli talimatlarla sadece yemeklerinizin pişmesini bekliyorsunuz. Sesli fonksiyon önceki modellere de gelecek.





Uygulama ayrıca ekrana dokunarak fırını uzaktan kumanda etmek, çeşitli tarifleri indirmek, ısı ve ışık durumunu kontrol etmek gibi çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Uygulama haricinde fırının dokunmatik ekranı ile de bu kontroller mümkün. Yeni Dacor fırınları bahar aylarında satışa sunulacak.