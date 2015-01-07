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CES 2015 : Dacor'dan söz dinleyen akıllı fırın

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Dacor'dan söz dinleyen akıllı fırın

CES 2013 fuarında ilk Android işletim sistemi ile çalışan Discover iQ ankastre fırınını lanse eden Dacor, CES 2015 fuarına da bu kez sesli komutlar ile çalışabilen yeni fırınları ile karşımızda. 

50 yıllık bir geçmişi olan firma aynı zamanda premium fiyat etiketleri ile tanınıyor. Zira bu yeni fırının fiyatı da 9000$ civarında. Discover IQ fırınları Android işletim sistemini devam ettirirken, belirli kalıplar içerisinde kullanılan cümleleri anlıyor ve ona göre çalışıyor.

Fırın WiFi ile ev ağına bağlanıyor ve sonrasında uygulama devreye giriyor. Örneğin uygulamaya vereceğiniz fırını 200 derecede çalıştırma, bir saat çalıştırma, tekrar aynı ayarlarla çalıştırma gibi sesli talimatlarla sadece yemeklerinizin pişmesini bekliyorsunuz. Sesli fonksiyon önceki modellere de gelecek. 

Uygulama ayrıca ekrana dokunarak fırını uzaktan kumanda etmek, çeşitli tarifleri indirmek, ısı ve ışık durumunu kontrol etmek gibi çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Uygulama haricinde fırının dokunmatik ekranı ile de bu kontroller mümkün. Yeni Dacor fırınları bahar aylarında satışa sunulacak.  

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OverClocK1ng 4 yıl
Bir fırın, düğmeye basmak yerine sesli komut verilerek çalıştırılsın diye 9000 Dolar falan olacaksa, bu sırf gelen misafirlere sükse yapmak için olabilir.
Gelen bir misafirin yanında fırına komut vererek çalıştırınca "Vay be ne teknolojik ve zengin bir aile" şeklinde bir intiba bırakılır -ki zaten istenen de o.
Yoksa düğmesine basarsın ve pişirir zaten...
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün....
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doctor_bey 4 yıl
Umarım donanımı güçlüdür,buna Asphalt 8 yükleyip sensörle oynamak isterim
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JessieJ 4 yıl
Good boy, good boy...
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matmuhendisi 4 yıl
tam türklere göre olmuş
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Innovative 4 yıl
9000 dolar çok tuzlu olmuş.
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