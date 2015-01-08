CES 2015 : Mushkin, yeni STRIKER SSD serisini tanıttı





Yüksek performanslı bellek ürünleri ile tanınan Mushkin, CES 2015 fuarını da boş geçmedi ve STRIKER adındaki üst seviye SSD ürünlerini barındıran yeni serisini duyurdu.





Phison imzalı 4 çekirdekli PS3110-S10 kontrolcüsü barındıran yeni SSD serisi okuma hızlarında 565MB/s, yazma hızlarında da 550MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Rastgele 4K erişim performansı ise 90 000 IOPS seviyesinde.





8 kanallı 256-bitlik AES şifrelemesi sunan serin uçtan uca veriyolu ile de güvenlik konusunda çıtayı artırıyor. Ayrıca 2KB ECC başına 120 bit ve SmartECC, SmartRefresh, SmartFlush, GuaranteedFlush gibi özelliklerle seri daha güçlü hale getirilmiş.





Seride SATA 3.0 6Gb/s arabirimi birimi yer alırken SATA 3Gb/s ve 1.5Gb/s arabirimi ile de geriye dönük uyumluluk sözkonusu. Serinin 2.5 inçlik 7mm form faktörü bulunurken, yazılım kullanıc tarafından yükseltilebiliyor ve yüksek hızlı bir MLC NAND modülü kullanılıyor. Mushkin STRIKER SSD serisi 240GB-900GB arasında değişen kapasitelere sahip ve bahar aylarında piyasaya sürülecek.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/mushkin-striker-2-5-inch-ssd-is-an-all-rounder/?utm_source=mobilerepublic