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CES 2015 : Mushkin, yeni STRIKER SSD serisini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Mushkin, yeni STRIKER SSD serisini tanıttı

Yüksek performanslı bellek ürünleri ile tanınan Mushkin, CES 2015 fuarını da boş geçmedi ve STRIKER adındaki üst seviye SSD ürünlerini barındıran yeni serisini duyurdu.

Phison imzalı 4 çekirdekli PS3110-S10 kontrolcüsü barındıran yeni SSD serisi okuma hızlarında 565MB/s, yazma hızlarında da 550MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Rastgele 4K erişim performansı ise 90 000 IOPS seviyesinde. 

8 kanallı 256-bitlik AES şifrelemesi sunan serin uçtan uca veriyolu ile de güvenlik konusunda çıtayı artırıyor. Ayrıca 2KB ECC başına 120 bit ve SmartECC, SmartRefresh, SmartFlush, GuaranteedFlush gibi özelliklerle seri daha güçlü hale getirilmiş. 

Seride SATA 3.0 6Gb/s arabirimi birimi yer alırken SATA 3Gb/s ve 1.5Gb/s arabirimi ile de geriye dönük uyumluluk sözkonusu. Serinin 2.5 inçlik 7mm form faktörü bulunurken, yazılım kullanıc tarafından yükseltilebiliyor ve yüksek hızlı bir MLC NAND modülü kullanılıyor. Mushkin STRIKER SSD serisi 240GB-900GB arasında değişen kapasitelere sahip ve bahar aylarında piyasaya sürülecek.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/mushkin-striker-2-5-inch-ssd-is-an-all-rounder/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl
Şu Phison'u sevmiyorum.
Kağıt üzerinde iyi ama, gerçek kullanımda da iyi mi
veya sorunsuz bir sürücü mü? Bunlar daha önemli.
Sorunlu SSD alıp bir sürü sorunla boğuşan kullanıcılar var.
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ekrem71 4 yıl
Mushkin net bilgiler vermemiş basın bülteninde detaylar geldikçe güncelleyeceğiz ancak tahminim 19nm toshiba
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giray94 4 yıl
şimdi biri çıkıp diyecek MLC yazmış orda diye, şimddien söylim multi demesi 2 anlamına gelmez 3 bitlikte kullanabilir
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giray94 4 yıl
kaç bitlik nand kullanıyor? en önemli kısmı atlamışsınız.
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Gece772 4 yıl
4K SSD....
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doctor_bey 4 yıl Gece772
Gece772
4K SSD....

Üç nokta koyan troll...


Ssd pazarında bu hızlara alışkınız, farklılık yarattığı bi kaç nokta dışında diğer ssd'lerden pek farkı yok; fiyat tuzlu olmazsa düşünülebilir
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gtx295 4 yıl
güzel bir ürüne benziyor. Ama normal kullanıcı için pek işe yaramaz gibi güvenlik olarak sunucu bazında yada devlet kurumlarında verilere daha güvenli ve daha hızlı erişmek için kullanılabilir. fiyatı biraz tuzlu olur gibi
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