2030’a kadar 100 PB’lık seramik depolama teknolojisi geliyor

Şirketin halihazırda çalışan pilot sistemi, sadece 1 PB (1 milyon GB) kapasiteye, 100 MB/s veri aktarım hızına ve 90 saniyelik erişim süresine sahip. Ancak bu yapı, 2026’ya kadar raf başına 1 PB tasarımını doğrulamak amacıyla kullanılacak. 2027-2028 döneminde sistemin veri yoğunluğu çift haneli petabaytlara, erişim süresi 45 saniyeye ve bant genişliği 200 MB/s’nin üzerine çıkacak.
100 yıl ömür, yarı maliyet
Cerabyte’ın çözümü, geleneksel manyetik arşivleme sistemleriyle karşılaştırıldığında en az iki kat daha fazla bant genişliği, 100 yılın üzerinde kullanım ömrü ve terabayt başına yarı maliyet sunuyor.
Şirketin desteklediği sürdürülebilirlik odaklı bir araştırma raporuna göre, Cerabyte gibi çözümlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelinde veri depolama altyapılarının neden olduğu karbon salımı da azaltılabilir.