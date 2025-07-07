2030’a kadar 100 PB’lık seramik depolama teknolojisi geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil arşiv teknolojilerinde çığır açmaya hazırlanan Almanya merkezli Cerabyte, 2030 yılına kadar her rack (raf) başına 100 petabayt (PB) depolama kapasitesine ulaşmayı hedefleyen seramik nano bellek yol haritasını duyurdu. Şirketin bulut tabanlı mimarisi, hem yüksek yoğunluklu veri depolama hem de düşük gecikmeli erişim vaat ediyor.

Pilot sistemden Exabayt vizyonuna

Tam Boyutta Gör Cerabyte'ın teknolojisi, yalnızca 100 mikrometre kalınlığında cam panellere kaplanan 10 nanometrelik seramik filmlere dayanıyor. Veriler, bu seramik katmana femtosaniye lazerlerle mikroskobik delikler açılarak işleniyor. Okuma işlemi ise yüksek çözünürlüklü kameralarla gerçekleştiriliyor. Sistemde 9x9 cm boyutlarındaki çok sayıda seramik tablet bulunuyor. Medya değişimi ise tamamen robotik kollarla yapılıyor.

Şirketin halihazırda çalışan pilot sistemi, sadece 1 PB (1 milyon GB) kapasiteye, 100 MB/s veri aktarım hızına ve 90 saniyelik erişim süresine sahip. Ancak bu yapı, 2026’ya kadar raf başına 1 PB tasarımını doğrulamak amacıyla kullanılacak. 2027-2028 döneminde sistemin veri yoğunluğu çift haneli petabaytlara, erişim süresi 45 saniyeye ve bant genişliği 200 MB/s’nin üzerine çıkacak.

Tam Boyutta Gör 2029-2030 döneminde ise hedef, 100 PB kapasite, 2 GB/s’yi aşan aktarım hızı ve 10 saniyenin altına inen erişim süresi ile tam kapasiteye ulaşmak. Şirket, aylık sahip olma maliyetinin PB başına bugünkü 7.000-8.000 dolar seviyesinden, 2030’a kadar 6-8 dolar seviyesine düşeceğini öngörüyor. Ayrıca 2045 sonrası için daha da ileri bir adım daha planlanıyor: Cerabyte, helyum iyon ışını kullanarak bit boyutunu 300 nm'den 3 nm'ye düşürmeyi ve böylece exabayt seviyelerinde depolama kapasitesi sunmayı hedefliyor.

100 yıl ömür, yarı maliyet

Cerabyte’ın çözümü, geleneksel manyetik arşivleme sistemleriyle karşılaştırıldığında en az iki kat daha fazla bant genişliği, 100 yılın üzerinde kullanım ömrü ve terabayt başına yarı maliyet sunuyor.

Şirketin desteklediği sürdürülebilirlik odaklı bir araştırma raporuna göre, Cerabyte gibi çözümlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelinde veri depolama altyapılarının neden olduğu karbon salımı da azaltılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: