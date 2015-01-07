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CES 2015 : Yeni Bravia televizyonlar Xperia telefonlardan bile ince

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Yeni Bravia televizyonlar Xperia telefonlardan bile ince

Son dönemde televizyonlarda da bir incelik yarışı başladı. Üreticiler neredeyse kağıt kadar ince televizyonlar üretiyor. CES 2015 fuarı incelik rekorlarının kırıldığı bir fuar oldu. Sony'nin yeni Bravia televizyonları kendi telefonlarından bile daha ince. 

55 inç, 65 inç ve 75 inç boyutlarında olan yeni Bravia 4K televizyonlar 4.9mm kalınlığa kadar inerek bir rekora da imza atıyor. Bu kalınlık şu anda mobil cihaz segmentinde sadece Oppo ve Vivo'nun birer akıllı telefon modeliyle yakalanmış durumda. 

Yeni televizyonların dikkat çeken diğer bir özelliği Android işletim sistemi ile gelmesi Android TV adını alan bu platform televizyonlara özel bir arayüz ile gezintiyi kolaylaştırıyor ve ilgilere göre içerikler öneriyor. 

Televizyonlar hem Google Play hem de mobil cihazlarınızdaki içerikleri ekranından yansıtabiliyor. Google Cast özelliği ile uyumlu hoparlörlere de müzik yayını yapılabiliyor. Ayrıca Android işletim sistemli mobil cihaz ve akıllı saatlerden de uzaktan kumanda olarak istifade edilebiliyor. 

Bravia televizyonlar ayrıca daha iyi görüntü kalitesi sağlayan HDR desteği de sunuyor. İleride HDR içerikler sunacak olan Netflix gibi platformlardan daha kaliteli yayınlar izlemek mümkün olacak. Ayrıca Amazon, YouTube gibi platformlarla da içerik anlaşmaları yapılmış durumda. Yeni Bravia televizyonlar bahar aylarında satışa sunulacak.  

http://www.digitaltrends.com/home-theater/new-sony-bravia-tvs-slimmer-than-xperia-smart-as-android/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krone 4 yıl
Gerçekten çok ince olmuş. Ama bence daha da inceltmeleri gereksiz. Görüntü teknolojilerine odaklanmaları lazım. Ya da elektrik tüketimine.
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filteke 4 yıl
sony candır
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OverClocK1ng 4 yıl
TV yi silmek için özel sprey ile çekçek lazım...


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Menow 4 yıl
Benim anlamadığım anakart ve portlar arka tarafta olmak zorundayken bu inceliğin bu derece olmasının sebebi ne? Neye hırslanıyorlar bilemiyorum.
Ya bende ince olmasını seviyorum ve taraftarıyım ama bu kadar inceliğin kullanıma hizmet ettiği yanından çok dayanımı azalttığı için zararı var. Bir sehpaya koysan yanından geçen birinin kazağına takılırda eğilir mi diye korkuyor insan :(
Bir televizyonun bir parmak kalınlığında olması uygundur... Daha ince olacaksa her yeri olacak ki duvara astığımda kabarık durmasın. İşte o zaman süper olur ;)
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No Way Out 4 yıl
youtube.com/...
Burada anlaşılıyor ne kdar kalınlığı olduğu harbiden kağıt gibi yapmış adamlar tabiki doğal olarak anakartın ve portların oldugu alt taraf daha kalın. Fakat bunun olumsuz yönleri oldğunu söyleynelerde var, sıcaklık çok fazla oldugundan bulutlanma yapabilir ve daha dayanıksız olabilir. Sonucda TV'yi arkaya doğru görmüyoruz ne kadar ince oldugunun pek bir önemi yok bunun yerine görüntü teknolojilerinde adım atılda daha veirmli olur.
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Technotronic 4 yıl
İnceliğe bakın.

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doctor_bey 4 yıl
Bu kadar büyük bir tv'yi bu kadar ince yapmanın zor olmadığını düşünmekle beraber Sony'yi tebrik ediyorum; yiğidi öldür hakkını ver demişler
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xmasx 4 yıl
its a Sony
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ps3xbox360 4 yıl
lg nin tv de bir programı vardı fabrikayı gezdiriyordu yetkili. "elimizdeki teknoloji çok ince tv yapmaya imkan veriyor fakat müşterilerimiz tv lere zarar veririz korkusundan belli kalınlıktan daha ince tv istemiyorlar" demişti.
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fuckulteli 4 yıl
Dayanıklılıktan ödün verilmesin de! 5 sene önceki kalın cihazı bir yere çarpsan muhtemelen bir şey olmazken bu hafif bir darbeye gelemiyorsa risk.
Tüm bunlar bir yana, nasılda küçüldü teknoloji. 1 metreye 200 tane televizyon sığıyor arkadaş.
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
İlerisi icin dusunulen ince detaylar guzel olmus
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MrKemal17 4 yıl
Muhtemelen belli noktalarda kalınlık artıyordur.
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Barış26 4 yıl
Sıkıyorsa Full LED + Local Dimming bir TV'yi inceltsin Sony. Uyduruk Edge Led TV'leri ince üretmek kolay.
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umut_baris 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Muhtemelen belli noktalarda kalınlık artıyordur.

Hoparlörlere kadar ince, hoparlöre geldi mi kalınlık mecburen artıyor.
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