CES 2015 : Yeni Bravia televizyonlar Xperia telefonlardan bile ince





Son dönemde televizyonlarda da bir incelik yarışı başladı. Üreticiler neredeyse kağıt kadar ince televizyonlar üretiyor. CES 2015 fuarı incelik rekorlarının kırıldığı bir fuar oldu. Sony'nin yeni Bravia televizyonları kendi telefonlarından bile daha ince.





55 inç, 65 inç ve 75 inç boyutlarında olan yeni Bravia 4K televizyonlar 4.9mm kalınlığa kadar inerek bir rekora da imza atıyor. Bu kalınlık şu anda mobil cihaz segmentinde sadece Oppo ve Vivo'nun birer akıllı telefon modeliyle yakalanmış durumda.





Yeni televizyonların dikkat çeken diğer bir özelliği Android işletim sistemi ile gelmesi Android TV adını alan bu platform televizyonlara özel bir arayüz ile gezintiyi kolaylaştırıyor ve ilgilere göre içerikler öneriyor.





Televizyonlar hem Google Play hem de mobil cihazlarınızdaki içerikleri ekranından yansıtabiliyor. Google Cast özelliği ile uyumlu hoparlörlere de müzik yayını yapılabiliyor. Ayrıca Android işletim sistemli mobil cihaz ve akıllı saatlerden de uzaktan kumanda olarak istifade edilebiliyor.





Bravia televizyonlar ayrıca daha iyi görüntü kalitesi sağlayan HDR desteği de sunuyor. İleride HDR içerikler sunacak olan Netflix gibi platformlardan daha kaliteli yayınlar izlemek mümkün olacak. Ayrıca Amazon, YouTube gibi platformlarla da içerik anlaşmaları yapılmış durumda. Yeni Bravia televizyonlar bahar aylarında satışa sunulacak.

http://www.digitaltrends.com/home-theater/new-sony-bravia-tvs-slimmer-than-xperia-smart-as-android/