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CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor.

Ces 2016 drone'ların en en popüler olduğu fuar olarak tarihe geçebilir. Fuarda ki drone katılımcıları rekor sayıya ulaşmışken satın alınabilecek en dikkat çekici ürünlere bir göz attık.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor.
 
Ces 2016 drone'ların en en popüler olduğu fuar olarak tarihe geçebilir. Fuarda ki drone katılımcılarının rekor sayıda olduğu ve birçok yenilikçi ürünün adından oldukça fazla söz ettirdiği aşikar.

Fuarın en baskın teknolojileri sanal gerçeklik, otonom otomobiller ve drone'lar olarak ifade edilebilir.

ABD Federal Havacılık Dairesi' nin drone kayıt zorunluluğu getirdiği 21 Aralık gününden bu yana toplamda 181.000 drone kaydı alınmış. Sayının bu denli yüksek oluşunun fuar da yer alan drone üreticilerini de cesaretlendirdiği ifade ediliyor. 

Ces 2016'nın uygun fiyatlı ve dikkat çekici bazı ürünleri ise şunlar olarak ifade ediliyor;

MOTA JETJAT NANO DRONE
CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor.
 

Firma bu sene 7 farklı seri drone ile dikkatleri üzerine çekti. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise firmanın imal edilmiş en küçük ve hafif drone olarak tanıttığı JetJat Nano. Fuar alanında drone'u görenlerin avuç içlerinde fotoğraflamak için hengame oluşturduğu söyleniyor. Drone 2.4GHz kablosuz sinyal ve 4-kanal kontrol ile donatılmış. Drone ebatları ise 22 mm uzunluk x 22 mm genişlik x 20 mm yükseklikten oluşuyor. 8 dakika uçuş süresine sahip drone 15 dk şarj süresine ihtiyaç duyuyor ve 75 m alanda kontrol olanağı sağlıyor. Drone'un satış fiyatı ise 40 dolar.
POWERUP FPV
CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor.
 

POWERUP FPV dünyanın ilk kağıt uçak drone'u olma özelliğine sahip. Drone bir de canlı yayın yapan kameraya sahip. saatte 20 mil (32km) uçuş hızına ulaşan drone gerçek zamanlı yayın yapabiliyor. Yaklışk 90 m'lik alanda cep telefonlarından canlı olarak yönlendirme yapılmasının yanı sıra kullanıcılara Google CardBoard üzerinden kafa hareketleriyle drone'u yönlendirme seçeneği de sunuyor. Drone lanse edildiği gibi kağıttan yapılmış kanatlar yerine dayanıklı karbon fiber kanatlara sahip. Kickstarter projesi olarak ortaya çıkan drone' a 179 dolara'a sahip olabilirsiniz.

ZEISS VR ONE HEADSET
CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor.


Ünlü Alman optik üreticisi Zeiss, drone teknolojilerinin evrimleşeceği yönü iyi görmüş olacak ki geliştirdiği özel VR başlık ile drone kontrolünde tercih edilmek istiyor. VR One başlık kullanıcılara kafa hareketleri ile drone'u yönlendirme olanağı sunuyor. Cloudflight FV uygulaması uyumlu yapıda olan başlık  Apple ve Android telefonlarda kullanılabilecek. Zeiss dağıtım ortağı Dave Hodgson akıllı telefonların sanal gerçeklik uygulamalarında kullanımının drone kullanıcılarına keyifli anlar sunacağını belirtiyor.  Zeiss'in optik konusunda ki uzmanlığının geliştirilen başlığa üst seviye mercekler ile yansıtıldığını belirten Hodgson 100 derecelik alanda sağlanan görüntünün oldukça tatmin edici olduğunu belirtiyor. VR başlığın satış fiyatı 129 dolar. Başlık Samsung S5, S6, iPhone 6 ve 6s 'e uyumlu yuvalara sahip. Eğer Samsung S5'inizi  S6 veya iPhone  ile değiştirirseniz modele uygun tepsi için 9,9 dolar ödemeniz gerekiyor. VR başlık diğer uygulamalar içinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

http://bgr.com/2016/01/07/ces-2016-showcases-innovative-new-drones/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
dronelar baya yerde kulanılacak gibi duruyor yakında kargo kalkar adrese indeksli dronelar olur bazı siteler kullanıyor diye biliyorum
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
Benim en kızdığım nokta Vestel'in adam gibi ürünle CES2016'ya katılmaması.
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