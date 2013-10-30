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CalDigit'den USB/Thunderbolt/HDMI ve Ethernet'i bir araya getiren Thunderbolt Station

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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CalDigit'den USB/Thunderbolt/HDMI ve Ethernet'i bir araya getiren Thunderbolt Station
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Intel-Apple işbirliğiyle birlikte son kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanan Thunderbolt teknolojisinin hayat verdiği dock istasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

CalDigit firmasının geliştirdiği Thunderbolt Station, üzerinde iki adet Thunderbolt, biri ön tarafında olmak üzere 3 adet USB 3.0, bir adet HDMI portu, bir adet Gigabit Ethernet portu ile ses giriş çıkış portlarını bulunduruyor.

Bilgisayarla iletişim için kullanılacak olan Thunderbolt portu dışında ikinci Thunderbolt portunu üzerinde barındıran dock istasyonu, bu sayede Thunderbolt Harici Depolama, Thunderbolt PCIe Genişletici, Thunderbolt A/V IO ve Thunderbolt Monitörü papatya zinciri (elektronik cihazların seri olarak bağlanabilmesi) ile bağlanabilmesine imkan sunarken; pazarda benzer ünitelerde yaygın olarak kullanılan 2.5Gbps'lık sınırlandırılmış USB 3.0 yerine sahip olduğu 5Gbps'lık yüksek güçlü USB 3.0 portları sayesinde harici depolama birimlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabiliyor ve aralarında tablet ile akıllı telefonların da bulunduğu cihazların şarj edilmesini sağlıyor. Ayrıca dock istasyonu üzerinde yer alan HDMI portu, pazarda yaygın olarak kullanılan çözümlerin aksine 2560x1600 piksel çözünürlüğüne kadar destek vermekte.

4 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak olan Thunderbolt Stations'ın satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenmiş.

CalDigit'den USB/Thunderbolt/HDMI ve Ethernet'i bir araya getiren Thunderbolt Station
CalDigit'den USB/Thunderbolt/HDMI ve Ethernet'i bir araya getiren Thunderbolt Station
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DH Misafiri 4 yıl
Şuan Yana Yana Böyle bir şey Arıyorum:) 8TB Thunderbolt HDD Elimde Kaldı. Acaba Eğer Mümkün Olursa İşin İçinde Olan Bi Hayırsever vede Yardımsever xD arkadaş Bana Mail Atabilirmi:) Fiyat Söz Konusu Değil. Kartla Alabilirsem Çok Makbule Geçer. Türkiyede Thunderbolt'u USB ye çevirebilen bi Aparat Bulamadığıma İnanamıyorum Doğrusunu Söylemek Gerekirse...
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St Batuhan 6 yıl
Aslında çok doğal ve olması gereken bir cihaz, hatta kasaların arkasından tek çıkış almak yeterli olmalı thunderbolt ile, alacaksın çıkışı, böyle bir cihaz ile çoklayacaksın. Kasa arkası kablo olayı olmasına gerek yok, Oda dizaynına büyük katkılar da sağlar, tek gereken kasadan alacağın thunderbolt çıkışı, sonra usb3 olsun hdmi olsun ethernet olsun, hepsi elinin altında.
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ozkan_tpc 6 yıl
200 doları bir ara bağlantı parçasına vermek..
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Godolphin 6 yıl
Mükemmel bir ürün 100$ seviyelerine indiğinde alınabilir.
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