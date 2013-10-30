CalDigit'den USB/Thunderbolt/HDMI ve Ethernet'i bir araya getiren Thunderbolt Station

Intel-Apple işbirliğiyle birlikte son kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanan Thunderbolt teknolojisinin hayat verdiği dock istasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

CalDigit firmasının geliştirdiği Thunderbolt Station, üzerinde iki adet Thunderbolt, biri ön tarafında olmak üzere 3 adet USB 3.0, bir adet HDMI portu, bir adet Gigabit Ethernet portu ile ses giriş çıkış portlarını bulunduruyor.

Bilgisayarla iletişim için kullanılacak olan Thunderbolt portu dışında ikinci Thunderbolt portunu üzerinde barındıran dock istasyonu, bu sayede Thunderbolt Harici Depolama, Thunderbolt PCIe Genişletici, Thunderbolt A/V IO ve Thunderbolt Monitörü papatya zinciri (elektronik cihazların seri olarak bağlanabilmesi) ile bağlanabilmesine imkan sunarken; pazarda benzer ünitelerde yaygın olarak kullanılan 2.5Gbps'lık sınırlandırılmış USB 3.0 yerine sahip olduğu 5Gbps'lık yüksek güçlü USB 3.0 portları sayesinde harici depolama birimlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabiliyor ve aralarında tablet ile akıllı telefonların da bulunduğu cihazların şarj edilmesini sağlıyor. Ayrıca dock istasyonu üzerinde yer alan HDMI portu, pazarda yaygın olarak kullanılan çözümlerin aksine 2560x1600 piksel çözünürlüğüne kadar destek vermekte.

4 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak olan Thunderbolt Stations'ın satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenmiş.