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Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi

Son yılların sinema dünyasındaki en iyi ikilisi olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yeni filmi Çalgı Çengi İkimiz için ilk tanıtım videosu geldi.
2 yıl
4,8b
1
23
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Çalgı Çengi, devam yapımıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Çalgı Çengi İkimiz adındaki yeni yapım için ilk tanıtım videosu da geldi.

Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda devam ettiği ikinci yapımda son yılların en iyi ikilisi olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yanı sıra Bora Akkaş, Cahit Gök, Ayhan Taş gibi önemli isimler rol alıyor.

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Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Çalgı Çengi'nin devam filmi olan Çalgı Çengi 2 ile geri dönüyor. İlk filmde başlarını mafya ile tesadüfen belaya sokan Gürkan ve Salih, devam filminde ise mevcut hayatlarını geride bırakıp, yola mafya ile beraber devam etme kararı alıyor. Çalgı Çengi İkimiz, 6 Ocak 2017 tarihinde vizyona girecek.

 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CaSsErDoDo 2 yıl en beğenilen
Donanımhaber ile ne alakası var bunun ?
1 Yanıt Yanıtla +19
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20likcivi 2 yıl
Bakın ben donanm haberi takip eden aynı zamanda selçuk aydemir hayranı bir insan olarak burda gördüm aa bakıyım dedim. Muhtmelen burda ki herkes de seyredecek editorde bu kitlenin farrkında tık alması bilgilendirme için konulmuş.
ya bu donanımhaber kiitlesi ne menem bi kitle abi herşeye karşı çıkmak zorunda mısınız?
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EnverPasha 2 yıl
Donanımhaber ile ne alakası var la magazin sitesine dönmeyin artık
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Mesudum 2 yıl
Sıkıntı yok gençler,
zorlsms yok
piyasa serbest
beğenmeyen gitmez
beğenen tavsiye eder
ne bu haberi okumak mecburi ne filme gitmek.
hatta onu bunu beğenmemek bile serbest
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ULYSES 2 yıl
İnşallah bu güzel olur. Düğün dernek 2 ye sadece 15 dakika dayanabildim.
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s_mail 2 yıl
kamera açılarından rahatsız olan bir tek benim herhalde. dizilerinide sevmemiştim. kamera ordan oraya kopuyor resmen.
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mavizaman 2 yıl
recep ivedik serisisinin rekor kırdığı ülkede çalgı çengide hak ettiği payı almalıdır çöp möp değil.
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ApsinteX 2 yıl
Düğün derneğin ilk filmi çok iyiydi bence.. Keza işler güçler ve kardeş payı da öyle. Ayrıca her filmlerinde beklentide olmak hakkımız ama olmadı diye de yerden, yere vurmaya gerek yok. 2'inci düğün dernek filmi o kadar iyi değildi haklısınız ama bence Ahmet Kural ve Murat Cimcir'in işleri gayet kaliteli. Ve bana göre bu ikili Metin Alasya ile Zeki Akpınar. Birde şu forumda kendini vizyon uzmanı sanan teaser fragmandan filmin anatomisi çıkartıp tez yazan arkadaşlara acayip sinir oluyorum. Bir yapımın tamamını izlemeden nasıl eleştirebiliyorsunuz?. Bayatlamış espri, paranızı çöpe atın vb söylemler yapıyorsunuz. Madem o kadar kaliteli vizyona ve fikirlere sahipsiniz.. o muazzam aklınızı kullanarak siz bir senaryo yazın. Bizde bayatlamış espirilerden ve paramızı çöpe atmaktan kurtulalım.
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Kara Börü 2 yıl ApsinteX
ApsinteX
Düğün derneğin ilk filmi çok iyiydi bence.. Keza işler güçler ve kardeş payı da öyle. Ayrıca her filmlerinde beklentide olmak hakkımız ama olmadı diye de yerden, yere vurmaya gerek yok. 2'inci düğün dernek filmi o kadar iyi değildi haklısınız ama bence Ahmet Kural ve Murat Cimcir'in işleri gayet kaliteli. Ve bana göre bu ikili Metin Alasya ile Zeki Akpınar. Birde şu forumda kendini vizyon uzmanı sanan teaser fragmandan filmin anatomisi çıkartıp tez yazan arkadaşlara acayip sinir oluyorum. Bir yapımın tamamını izlemeden nasıl eleştirebiliyorsunuz?. Bayatlamış espri, paranızı çöpe atın vb söylemler yapıyorsunuz. Madem o kadar kaliteli vizyona ve fikirlere sahipsiniz.. o muazzam aklınızı kullanarak siz bir senaryo yazın. Bizde bayatlamış espirilerden ve paramızı çöpe atmaktan kurtulalım.

Metin Alasya, Zeki Akpınar ? Wtf!
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kadirirdem 2 yıl
dh ile alakası yok bunun ..
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SC0RPI0N 2 yıl
Bence paranı çöpe at daha iyi
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CrowMeister 2 yıl SC0RPI0N
SC0RPI0N

Bence paranı çöpe at daha iyi

Ortada bi emek var, güzel bir iş var... Kime diyorum ki.. Anasını satıyım, forum alfred hitchcock'larla doldu iyice..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Dahi Olalım 2 yıl SC0RPI0N
SC0RPI0N
Bence paranı çöpe at daha iyi

Ondan sonra desinler ki Türk Sineması neden gelişmiyor
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BatuhanXxX 2 yıl
Dh haber ve forumu Google in yolunda. Google Arama motoruydu yapmadığı şey kalmadı. Dh donanım sitesiydi sinema, otomobil, uygulama derken heryere heryone açılıyor... Bravo :)
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