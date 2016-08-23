Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Çalgı Çengi, devam yapımıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Çalgı Çengi İkimiz adındaki yeni yapım için ilk tanıtım videosu da geldi.

Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda devam ettiği ikinci yapımda son yılların en iyi ikilisi olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yanı sıra Bora Akkaş, Cahit Gök, Ayhan Taş gibi önemli isimler rol alıyor.

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Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Çalgı Çengi'nin devam filmi olan Çalgı Çengi 2 ile geri dönüyor. İlk filmde başlarını mafya ile tesadüfen belaya sokan Gürkan ve Salih, devam filminde ise mevcut hayatlarını geride bırakıp, yola mafya ile beraber devam etme kararı alıyor. Çalgı Çengi İkimiz, 6 Ocak 2017 tarihinde vizyona girecek.