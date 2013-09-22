Camera+ fotoğraf uygulaması, iOS 7 desteği yanında eklenen faydalı özellikler ile güncellendi

Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan Camera+ isimli fotoğraf uygulaması, iOS 7 desteği yanında eklenen faydalı özellikler ile 4.0 sürümüne yükseltildi.

10 milyondan fazla satış rakamına ulaştığı belirtilen popüler fotoğraf uygulaması Camera+, 4. versiyonu ile ara yüzü üzerinde yapılan değişiklikler ile iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca çekilen fotoğrafları direkt olarak Instagram, Dropbox ve Evernote üzerine aktarma, çekim sırasında pozlama değiştirme, uyumlu yazıcılardan kablosuz olarak baskı alabilme ve AirDrop desteğine kavuşan uygulama, yapılan değişikliklere rağmen kullanışlı yapısını korumaya devam ediyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id329670577?mt=8