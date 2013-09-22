Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Camera+ fotoğraf uygulaması, iOS 7 desteği yanında eklenen faydalı özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
452
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Camera+ fotoğraf uygulaması, iOS 7 desteği yanında eklenen faydalı özellikler ile güncellendi
Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan Camera+ isimli fotoğraf uygulaması, iOS 7 desteği yanında eklenen faydalı özellikler ile 4.0 sürümüne yükseltildi.
10 milyondan fazla satış rakamına ulaştığı belirtilen popüler fotoğraf uygulaması Camera+, 4. versiyonu ile ara yüzü üzerinde yapılan değişiklikler ile iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca çekilen fotoğrafları direkt olarak Instagram, Dropbox ve Evernote üzerine aktarma, çekim sırasında pozlama değiştirme, uyumlu yazıcılardan kablosuz olarak baskı alabilme ve AirDrop desteğine kavuşan uygulama, yapılan değişikliklere rağmen kullanışlı yapısını korumaya devam ediyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/tr/app/id329670577?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 6 yıl
manuel iso ayarlamaya izin veren bir uygulama yapabildiler mi onu merak ediyorum halen. ios 6 versiyonlarında fotoğraf için bulamamıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
sizin sayenizde appstore da uygulama arama zahmetine girmeden en işe yarar uygulamaları kolayca bulabiliyoruz gerçekten çook teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 6 yıl
Bu uygulama güzel ama ücretsiz olsaydı daha da güzel olurdu. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim