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Canalys : PC üreticileri Apple'ın gerisinde kalıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet cihazlarını da PC ürünleri arasında sayarak analizlerine yeni bir boyut katan Canalys, bu kez Apple ve diğer PC üreticilerini n geleceğini masaya yatırıyor.

Canalys, yeni araştırmasına göre PC üreticilerinin iPad döneminde iyi bir görünüm arzetmediğini ortaya koyuyor. Canalys, araştırmasında yılın ikinci çeyreğinde PC üreticilerinin satış rakamlarını kullanmış.

Rakamlara göre toplamda 21 milyon PC ürünü satan Apple zirvede. Arkasından 13.5 milyon PC satışı yapan HP geliyor. Lenovo 13.1 milyon PC satışı, Acer 10.6 milyon PC satışı, Dell 9.6 milyon PC satışı ile onları takip ediyor.

Canalys; tüketicilerin son Apple ürünlerine sahip olma hevesinin ve iPad 2 modelinin düşük fiyatının, firmaya daha geniş bir pazarlama alanı yarattığını vurguluyor.

Önümüzdeki 12 aylık dönemde ise Canalys, PC üreticilerinin işlerinin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Bunun başlıca 3 sebebi ise şöyle:

İlk sebep; Microsoft'un Surface ve Surface Pro olarak adlandırdığı iki yeni tabletinin oldukça yukarıda seyreden fiyat seviyesi. Bu, Microsoft'un büyük bir pazar payı elde etmesinin önüne geçebilir. Ayrıca Microsoft'un donanım ortaklarıyla da rekabete girişecek olması olumsuz bir etki oluşturabilir. Canalys, PC üreticilerine, Microsoft'un yüksek lisans ücretini yeniden değerlendirene kadar Windows RT tablet üretimini askıya almalarını tavsiye ediyor.

İkincisi ise Windows 8 ile birlikte tam destek verilen dokunmatik ekranların ürün fiyatlarını yukarı çekmesi. Canalys, ancak dokunmatik bir PC alındığında Windows 8'in tüm fonksiyonlarından faydalanılabileceğini düşünüyor. Ancak fiyatların artması tüketiciyi de bu ürünlere karşı temkinli yaklaşmasına sebep olacaktır. Canalys, Microsoft'un dokunmatik panel üretimine mali olarak destek vermesini ve fiyatları aşağı çekmesini istiyor. Örnek olarak ise aynı yolu izleyen Intel'i gösteriyor.

Son olarak Ultrabook'ların henüz beklenen fiyat seviyelerine inmemiş olması da diğer bir sebep. Windows PC'lerin genel pazar payının yüzde 73'e inmesi sonrasında, Intel'in de payı bu pazarda yüzde 70'e geriledi. 

Canalys, yavaş da olsa gerilemeye başlayan Windows işletim sistemi için Windows 8 sürümünün gerekli olduğunu düşünüyor. Bu açıdan Microsoft'un hamleleri oldukça doğru.

http://news.cnet.com/8301-1001_3-57484007-92/pc-makers-falling-further-behind-apple-says-canalys/ Yorum Yaz
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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Ipad bilgisayarmi ki?
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DH Misafiri 7 yıl
Ipad denilen şey ipod touch'ın büyük ekranlısıdır. Usb üzerinden donanım bile algılayamayan, pc'ye bağımlı bir aleti nasıl pc sınıfına sokarlar hayret verici doğrusu. Android tabletlere en azından hdd, usb vb. aygıtlar bağlanabiliyor tek başına da idare ediyor. Ama ipad bildiğin ipod'un büyüğü... Tamamen kısıtlı bir alet. İşletim sistemli müzik çaları pc sınıfına sokan bir siteyi kaale almamak gerekir.
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old_guru 7 yıl
Bence tabletler (ipadler ve digerleri) netbook pazarini yiyor. (cannibilaze ediyor) ama su ana kadar notebook pazarini yedigini dusunmedim ama Turkiyede notebook pazari YoY bu ceyrekte 15% dusunce suphe duyuyorum.

ipad pc kategorisine sokmaya bende karsiyim. Gartner da boyle dusunuyor ama notebook pazarini yemeye basladiysa o zaman pazarlama anlaminda o sekilde dusunmek o kadar ters olmasa gerek ne dersiniz.

Ozelikle ilk ve ortaokula giden cocugunuza netbook veya giris seviyesi notebook yerine ipad veya android alirmisiniz ? Eger cevabiniz evet ise o zaman sizde ipad pc gibi dusunuyorsunuzdur
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
İpad ne zamandan beri pc sayılıyor ?
Pc sayılacak tablet varsa oda surface X86lı versiyonu.
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EXcom_Zkko 7 yıl
ipad dediğin tablet pc olmadan açılmayan bir cihazken, hangi akla hizmet pc olarak sayıyorsunuz yahu?
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Ciddiyetsiz 7 yıl
sanki işin altında Apple ufaktan para vermiş de böyle böyle bi analiz yapın hocam demiş gibi bi hava var haberde. amma olmayabilir de.. sonuçta analiz baştan aşağı yanlış. tablet ile pc karşılaştırması yapılmış ki zaten pc satış rakamları da yorumda verilmiş. kaldı ki ipad surface pro yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor şu haliyle ancak ileride Apple nasıl bi adım atar o belli değil. yine de ben surface pro'nun çok ahım şahım satmasa da iyi satacağını ve tablet segmentini değiştireceğini düşünüyorum..
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old_guru 7 yıl
Benim esas merak ettigim Turkiyede piyasa 15% kuculmus notebookda acaba tablet piyasasi mi bu 15% i aldi. Netbook kesin dibe inmistir ama sanirim tabletler notebooklarin pazarindan yemege basladi

Notebooklarda desktop PC leri yiyecek diyordu ama linkde gozuktugu gibi Turkiyede desktop PC pazari sadece 12% kuculmus anladigim kadari ile bu pazar zaten cogu kurumsal artik

Belkide kurlarin artmasi cari acik falan yuzuden otomatif nasil kuculduyse pc sektoru de oyle kuculdu.

Arkadaslar arasinda q2 Turkiye tablet verilerine ulasabilen var midir?
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teramit 7 yıl
ipad pc sonrası çağı temsil ediyor,
pc ler pazar kaybedip yerlerini tabletlere bırakıyorlar ama tamamen bitmeleri imkansız gibi görünüyor.Profesyonel anlamda tabletlerin bir yatırımı yok.
ipad + pc olarak bakınca apple çok büyük görünüyor.yakında ios işletim sistemini macintosha a kurarlar mac os x i öldürürler. 5-10 sene var ama sonrasında mobil cihazların egemen olduğu bir piyasa olacak gibi.laptoplar dahi ios android kullanacak.
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wustti 7 yıl
fiyatı çok olabilir ama surface pro şu anda en iyi tablet pc. (sadece tablet değil tablet pc) diğer firmalar da akıllılık edip ürün çıkarsın rekabet yapsın herkes kazansın öyle bakmakla olmuyor bu işler. şu an surface ın en yakın takipçisi asus o nun yaptıklarıyla da surface arasında dağlar kadar fark var.
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JohnLord 7 yıl
yukuberk
Sony hariç.

Evet Sony Kullan, Kullandırt, Sony Her Zaman 1 NUMARA KALİTE BİR KERE!
Heleki Sony Mobile Bravia Ekran Süper Ötesi :)
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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Ipad bilgisayarmi ki?
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yukuberk 7 yıl
Sony hariç.
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Psydia 7 yıl yukuberk
yukuberk
Sony hariç.

DON'T FEED THE TROLL
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Guest-F8946C419 7 yıl yukuberk
yukuberk

Sony hariç.

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