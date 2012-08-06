Canalys : PC üreticileri Apple'ın gerisinde kalıyor

Tablet cihazlarını da PC ürünleri arasında sayarak analizlerine yeni bir boyut katan Canalys, bu kez Apple ve diğer PC üreticilerini n geleceğini masaya yatırıyor.





Canalys, yeni araştırmasına göre PC üreticilerinin iPad döneminde iyi bir görünüm arzetmediğini ortaya koyuyor. Canalys, araştırmasında yılın ikinci çeyreğinde PC üreticilerinin satış rakamlarını kullanmış.





Rakamlara göre toplamda 21 milyon PC ürünü satan Apple zirvede. Arkasından 13.5 milyon PC satışı yapan HP geliyor. Lenovo 13.1 milyon PC satışı, Acer 10.6 milyon PC satışı, Dell 9.6 milyon PC satışı ile onları takip ediyor.





Canalys; tüketicilerin son Apple ürünlerine sahip olma hevesinin ve iPad 2 modelinin düşük fiyatının, firmaya daha geniş bir pazarlama alanı yarattığını vurguluyor.





Önümüzdeki 12 aylık dönemde ise Canalys, PC üreticilerinin işlerinin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Bunun başlıca 3 sebebi ise şöyle:





İlk sebep; Microsoft'un Surface ve Surface Pro olarak adlandırdığı iki yeni tabletinin oldukça yukarıda seyreden fiyat seviyesi. Bu, Microsoft'un büyük bir pazar payı elde etmesinin önüne geçebilir. Ayrıca Microsoft'un donanım ortaklarıyla da rekabete girişecek olması olumsuz bir etki oluşturabilir. Canalys, PC üreticilerine, Microsoft'un yüksek lisans ücretini yeniden değerlendirene kadar Windows RT tablet üretimini askıya almalarını tavsiye ediyor.





İkincisi ise Windows 8 ile birlikte tam destek verilen dokunmatik ekranların ürün fiyatlarını yukarı çekmesi. Canalys, ancak dokunmatik bir PC alındığında Windows 8'in tüm fonksiyonlarından faydalanılabileceğini düşünüyor. Ancak fiyatların artması tüketiciyi de bu ürünlere karşı temkinli yaklaşmasına sebep olacaktır. Canalys, Microsoft'un dokunmatik panel üretimine mali olarak destek vermesini ve fiyatları aşağı çekmesini istiyor. Örnek olarak ise aynı yolu izleyen Intel'i gösteriyor.





Son olarak Ultrabook'ların henüz beklenen fiyat seviyelerine inmemiş olması da diğer bir sebep. Windows PC'lerin genel pazar payının yüzde 73'e inmesi sonrasında, Intel'in de payı bu pazarda yüzde 70'e geriledi.





Canalys, yavaş da olsa gerilemeye başlayan Windows işletim sistemi için Windows 8 sürümünün gerekli olduğunu düşünüyor. Bu açıdan Microsoft'un hamleleri oldukça doğru.