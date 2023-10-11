PC pazarı ışığı gördü, düşüş yavaşladı

Tam Boyutta Gör Global ekonomik kriz nedeniyle 2021 ortalarından itibaren derin bir düşüş trendine giren PC pazarı son dönemde yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Üçüncü çeyrekte düşüş yavaşladı ve son dönemdeki en küçük orana geriledi.

PC pazarı toparlanıyor

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre sevk edilen bilgisayar sayısı 65.5 milyona ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6.7 düşüş var ancak Ocak ayındaki yüzde 30 düşüşe göre tablo oldukça iyimser durumda.

E-ink ekranlar bilgisayarlara giriyor 16 sa. önce eklendi

Genel anlamda toparlanmaya rağmen markalar açısından durum biraz kötü. Apple yüzde 30 düşüş ile çeyrek dönemin en kötü performansını sergiledi. Pazar lideri Lenovo ise yüzde 4 düşüşle nispeten kendisini kurtarmış. HP bu dönemde büyüme sağlayan tek marka olarak göze çarpıyor.

Son dönemin yükselen trendi yapay zekâ da PC pazarında etkisini hissettiriyor. Yapay zekâ destekli bilgisayar sistemlerinin 2025 yılında ana akım haline geleceğini belirten rapor, 2027 yılında ise her 3 bilgisayardan ikisinin yapay zekâ destekli olacağını öngörüyor.

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