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    Anlık Bildirim

    PC pazarı ışığı gördü, düşüş yavaşladı

    PC pazarında yılın başlarında görülen büyük düşüş yerini biraz daha sakin bir ortama bıraktı. HP büyüme gösterirken Apple ve Lenovo ise önemli düşüşler kaydetti. 
    PC Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik kriz nedeniyle 2021 ortalarından itibaren derin bir düşüş trendine giren PC pazarı son dönemde yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Üçüncü çeyrekte düşüş yavaşladı ve son dönemdeki en küçük orana geriledi.

    PC pazarı toparlanıyor

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre sevk edilen bilgisayar sayısı 65.5 milyona ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6.7 düşüş var ancak Ocak ayındaki yüzde 30 düşüşe göre tablo oldukça iyimser durumda.

    Genel anlamda toparlanmaya rağmen markalar açısından durum biraz kötü. Apple yüzde 30 düşüş ile çeyrek dönemin en kötü performansını sergiledi. Pazar lideri Lenovo ise yüzde 4 düşüşle nispeten kendisini kurtarmış. HP bu dönemde büyüme sağlayan tek marka olarak göze çarpıyor.

    Son dönemin yükselen trendi yapay zekâ da PC pazarında etkisini hissettiriyor. Yapay zekâ destekli bilgisayar sistemlerinin 2025 yılında ana akım haline geleceğini belirten rapor, 2027 yılında ise her 3 bilgisayardan ikisinin yapay zekâ destekli olacağını öngörüyor.

    PC pazarında toparlanma emareleri Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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