PC pazarı ışığı gördü, düşüş yavaşladı

PC pazarı toparlanıyor
Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre sevk edilen bilgisayar sayısı 65.5 milyona ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6.7 düşüş var ancak Ocak ayındaki yüzde 30 düşüşe göre tablo oldukça iyimser durumda.
Genel anlamda toparlanmaya rağmen markalar açısından durum biraz kötü. Apple yüzde 30 düşüş ile çeyrek dönemin en kötü performansını sergiledi. Pazar lideri Lenovo ise yüzde 4 düşüşle nispeten kendisini kurtarmış. HP bu dönemde büyüme sağlayan tek marka olarak göze çarpıyor.
Son dönemin yükselen trendi yapay zekâ da PC pazarında etkisini hissettiriyor. Yapay zekâ destekli bilgisayar sistemlerinin 2025 yılında ana akım haline geleceğini belirten rapor, 2027 yılında ise her 3 bilgisayardan ikisinin yapay zekâ destekli olacağını öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.