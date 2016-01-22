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Canlı yayın platformu Ustream, artık IBM bünyesinde

Canlı yayın yapmak isteyenlerin tercih ettiği platformların başında gelen Ustream, devam eden görüşmelerin ardından nihayet resmi olarak IBM bünyesine katılıyor.
3 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Canlı yayın platformu Ustream, artık IBM bünyesinde


Son dönemde, teknoloji devlerinin canlı yayın platformlarına karşı artan bir iştahı olduğu görülüyor. Amazon ve Google'ın Twitch için büyük kapışmasının ardından, şimdi de Ustream platformunun satışı gündemde. Yine bir teknoloji devi olan IBM, platformu satın aldığını duyurdu.

Bu hafta son görüşmeleri yapan ikili, 130 milyon dolar civarında bir bedel konusunda anlaştı. Ustream, tüm altyapısıyla IBM bünyesine katılacak. IBM, Cloud Video Services adındaki yeni bölümüne Ustream firmasını da dahil edecek. Yeni bölümün başına ise, IBM'in geçtiğimiz aylarda satın aldığı ClearLeap patronu Braxton Jarrat geçiyor. 

9 yıldır faaliyet gösteren Ustream platformunun 80 milyon aylık izleyicisi bulunuyor. Facebook, NASA, Discovery Channel gibi pek çok önemli isim, Ustream üzerinden kendi kanallarını yönetiyor ve canlı yayın konusunda en önemli platformlardan birisi. Bugüne kadar 83 milyon dolar yatırım alan şirketin dörtte bir hissesini ise daha önce Softbank satın almıştı. 


IBM, bulut tabanlı video hizmetlerinde büyük bir potansiyel görüyor ve sektörün yaklaşık 105 milyar dolar büyüklüğü olduğunu düşünüyor. Bu sektörde hakimiyet kurmak isteyen IBM, önümüzdeki dönemde uçtan uca dijital video çözümlerini geliştirecek. Müşterilere; özelleştirme, dijital erişim, görsel analizler gibi araçlar da sunulması planlanıyor. 

http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2016/01/21/ibm-confirms-ustream-acquisition-as-part-of-new-cloud-video-unit/ Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Patren 3 yıl
Ustream üzerinden kaçak maç yayını yapmıyorlarmıdı :D
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There goes your life 3 yıl
eskiden baya popüler olduğunu hatırlıyorum üzerine hiç bir şey katamadı
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umut_baris 3 yıl
Ustream oyuncularla dolu olmadığı için popüler değil bence. Bence dolmasın da. Onlar ayrı yerde takılsın.
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There goes your life 3 yıl
eskiden baya popüler olduğunu hatırlıyorum üzerine hiç bir şey katamadı
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