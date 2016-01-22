Canlı yayın platformu Ustream, artık IBM bünyesinde





Son dönemde, teknoloji devlerinin canlı yayın platformlarına karşı artan bir iştahı olduğu görülüyor. Amazon ve Google'ın Twitch için büyük kapışmasının ardından, şimdi de Ustream platformunun satışı gündemde. Yine bir teknoloji devi olan IBM, platformu satın aldığını duyurdu.





Bu hafta son görüşmeleri yapan ikili, 130 milyon dolar civarında bir bedel konusunda anlaştı. Ustream, tüm altyapısıyla IBM bünyesine katılacak. IBM, Cloud Video Services adındaki yeni bölümüne Ustream firmasını da dahil edecek. Yeni bölümün başına ise, IBM'in geçtiğimiz aylarda satın aldığı ClearLeap patronu Braxton Jarrat geçiyor.





9 yıldır faaliyet gösteren Ustream platformunun 80 milyon aylık izleyicisi bulunuyor. Facebook, NASA, Discovery Channel gibi pek çok önemli isim, Ustream üzerinden kendi kanallarını yönetiyor ve canlı yayın konusunda en önemli platformlardan birisi. Bugüne kadar 83 milyon dolar yatırım alan şirketin dörtte bir hissesini ise daha önce Softbank satın almıştı.









IBM, bulut tabanlı video hizmetlerinde büyük bir potansiyel görüyor ve sektörün yaklaşık 105 milyar dolar büyüklüğü olduğunu düşünüyor. Bu sektörde hakimiyet kurmak isteyen IBM, önümüzdeki dönemde uçtan uca dijital video çözümlerini geliştirecek. Müşterilere; özelleştirme, dijital erişim, görsel analizler gibi araçlar da sunulması planlanıyor.

http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2016/01/21/ibm-confirms-ustream-acquisition-as-part-of-new-cloud-video-unit/