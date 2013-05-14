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Canon, EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x lens modelini resmi olarak duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x lens modelini resmi olarak duyurdu

Canon'dan beklenen açıklama geldi ve EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x süper telefoto lensin resmi duyurusu en sonunda yapıldı. Birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından uzun zamandır denenen EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x, beraberinde gelen özellikler ve teknolojiler ile spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıları için özel olarak hazırlanmış durumda.
Üzerinde yer alan USM (Ultra Sonic Motor) teknolojisi ile sessiz ve kararlı netleme imkanı sağlayan model, IS (Image Stabilizer) teknolojisi ile fotoğrafçılara 4-durak avantaj sağlayabiliyor. F/4 sabit diyafram değeriyle hazırlanan EF 200-400mm, geniş kontrol halkaları ile rahat bir kullanım sunarken, SWC (SubWavelength Structure Coating) optik kaplamaları ile üst düzey kalite ortaya koyabiliyor.
Birçok lens modelinden dahili olarak gelen 1.4x genişletici özelliği ile ayrılan model, bu sayede 200-400mm değerinden 280-560mm odak uzaklığına sadece ufak bir buton yardımıyla çıkabiliyor ve normal halinde 25 element 20 grup olarak hazırlanan lens düzeni, 1.4x genişletici fonksiyonu kullanıldığı zaman 33 element 24 grup düzenine geçiyor. 52mm filtre çapı, 2 metre minimum netleme mesafesi ve 9 diyafram bıçağı gibi diğer teknik detaylarla hazırlanmış olan lens modeli, ayrıca 3620 gram ağırlık değerine sahip.
Zor arazi koşullarına ve toza dayanıklı gövde kalitesi ile hazırlanmış olan Canon EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x, 11,799$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor. Ayrıca kullanıcılar 649$ ekstra ödemeyle, lens için özel hazırlanmış taşıma çantasını satın alabiliyorlar.
Canon EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.canon-europe.com/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Telephoto_Zoom/EF_200-400mm_f-4L_IS_USM_Extender_1.4x/index.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lockheed 6 yıl
1.4x genişleticiye bak şalter gibi :) rüyamda göremem ben bu lensi :)
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cwr 6 yıl
Bu lensin taşıma çantasının fiyatı benim bir lensin kendisine ayırabileceğim miktardan daha fazla
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Megavolt 6 yıl
Fiyatina bakarak ustura keskinliginde goruntu sagladigi soylenebilir:)
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ozturert 6 yıl
Nikon 200-400'ün iki katı fiyatı var. Değer mi? Deneyenler Canon 200-400'ün cidden çok iyi olduğunu ve neredeyse 400mm ve 300mm objektif almaya gerek kalmadığını söylüyorlar. Dahili 1.4x de avantaj çünkü harici 1.4x takmakla aynı değil, objektife özel tasarlanmış ve mükemmel uyumlu bir 1.4x lens var içinde.
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oem84 6 yıl
bavulu bile çadır gibi... kuş fotoğrafçıları için her ayrıntı düşünülmüş valla
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First_Person 6 yıl
1.4x modunda 7D gibi croplu bir gövdede 896mm'ye denk geliyor...
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