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Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin Amerika satış fiyatı belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin Amerika satış fiyatı belli oldu

Dünya görüntüleme devlerinden olan ve fotoğrafçılık haricinde birçok farklı görüntüleme teknolojisi üzerinde çalışan Canon'un MREAL Mixed Reality isimli ürününün Amerika satış fiyatı belli oldu.
Canon'un uzun zamandır geliştirdiği MREAL Mixed Reality aparatı, giyilebilir bir üç boyutlu gerçekçilik sistemi. Cihaz üzerinde yer alan iki adet kamera ile çekilen görüntüleri, canlı olarak kablo üzerinden bilgisayar sistemine aktarılıyor ve bu sistem gerçek dünya ile sanal dünyayı birbirine karıştırarak ortaya etkileşime girilebilen üç boyutlu bir model çıkartıyor. Özel hazırlanan gözlük sistemi içerisinde iki adet ekran ile görülebilen bu üç boyutlu objeler, cihaz sayesinde tam boyutları ile kullanıcının karşısına getiriliyor ve cihazı takan kişilerin bulundukları yere ya da hareketlerine göre sensörler sayesinde gerçek zamanlı olarak hareket ettirilebiliyor. Sistem aynı zaman belirlenen fiziksel objeleri, sanal dünya üzerinde farklı formlarda da gösterebiliyor.
Daha çok endüstriyel alanda kullanılacak olan Canon MREAL Mixed Reality aparatı, 1 Mart 2013 tarihinde 125,000$ fiyat etiketi ile Amerika'da piyasaya çıkıyor.
http://www.engadget.com/2013/02/21/canon-mreal/ 
Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin Amerika satış fiyatı belli oldu

http://www.engadget.com/2013/02/21/canon-mreal/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
gelecekte ucuzmalası dileği ile...
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Fleetwood1991 6 yıl
Matrix'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. 2035 gibi inşallah sanal gerçekliğin içinde hepimiz krallar gibi yaşayacağız. !
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OverClocK1ng 6 yıl
Çok güzel bir icat. Artık bununla arabalarda ve pek çok üründe yeni dizaynların yolunu açacaktır.
Hatta videonun sonunda yazdığı gibi yapılabilecek çok daha fazla şey çıkabilir.
Belki ileriye yönelik yeni bir sinema 3D teknolojisini yolunu açar ve sinemalarda gerçekten de 3D gibi 3D film izlemeye başlarız. Her şeyin önünüzde olduğunu düşünsenize...
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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V4LKyR 6 yıl
Hacı abi bu nedir yani şimdi?
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jenizaro 6 yıl
Ar-Ge parasını tek üründen çıkarmaya çalışıyorlar heralde :P 125.000 dolar ağır olmuş :D
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zerocontrol 6 yıl
Harika bir teknoloji kullanılmış greenbox blue box olmadan sanal görüntüyü gerçek zamanlı olarak normal görüntüye entegre etmek inanılmaz birşey
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OKANATLI 6 yıl
Yani gerçekten teknoloji aldı başını gidiyor google glasses dan sonra canon daha da öne doğru geçiş yapmış her ne kadar şimdilik hem fiyatı hem de kullanım alanı ile bana hitap etmese de elbet birgün ölmez de sağ kalırsak bu teknolojinin de tadına bakarız gibime geliyor.
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bellair 6 yıl
fiyatı 2 kere okudum. ilk okuduğum doğruymuş
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itachi237 6 yıl
bununla taşınabilir oyun konsolu yapsa tutar.

Acil Edit: O fiyat ne la öyle !!! Görmemişim
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ssbrutality 6 yıl
Acaba Bu Modelleme İşlemlerini Yaparken Bünyesinde Ne Tip Donanımlar Kullanıyor Merak Ettim Doğrusu.
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khytr89 6 yıl
Canon'sa at sepete :) nikon da uygun 50mm lense af koymamaya devam etsin
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