Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin Amerika satış fiyatı belli oldu





Dünya görüntüleme devlerinden olan ve fotoğrafçılık haricinde birçok farklı görüntüleme teknolojisi üzerinde çalışan Canon'un MREAL Mixed Reality isimli ürününün Amerika satış fiyatı belli oldu.

Canon'un uzun zamandır geliştirdiği MREAL Mixed Reality aparatı, giyilebilir bir üç boyutlu gerçekçilik sistemi. Cihaz üzerinde yer alan iki adet kamera ile çekilen görüntüleri, canlı olarak kablo üzerinden bilgisayar sistemine aktarılıyor ve bu sistem gerçek dünya ile sanal dünyayı birbirine karıştırarak ortaya etkileşime girilebilen üç boyutlu bir model çıkartıyor. Özel hazırlanan gözlük sistemi içerisinde iki adet ekran ile görülebilen bu üç boyutlu objeler, cihaz sayesinde tam boyutları ile kullanıcının karşısına getiriliyor ve cihazı takan kişilerin bulundukları yere ya da hareketlerine göre sensörler sayesinde gerçek zamanlı olarak hareket ettirilebiliyor. Sistem aynı zaman belirlenen fiziksel objeleri, sanal dünya üzerinde farklı formlarda da gösterebiliyor.

Daha çok endüstriyel alanda kullanılacak olan Canon MREAL Mixed Reality aparatı, 1 Mart 2013 tarihinde 125,000$ fiyat etiketi ile Amerika'da piyasaya çıkıyor.

http://www.engadget.com/2013/02/21/canon-mreal/

http://www.engadget.com/2013/02/21/canon-mreal/