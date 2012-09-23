Casio'dan 24x optik zoom'lu Exilim EX-H50

Haber Editörü
Geride kalan Photokina 2012 fuarında Exilim serisine ait iddialı kameralarını tanıtan Casio'nun son modeli 24x optik zoom'a sahip olan Exilim EX-H50 oldu.
16.1MP çözünürlükte CCD sensör sunan kamera, 25mm geniş açılı lesnleri ile 24x optik zoom, 4x dijital zoom yapabiliyor. F/4.5 diyafram açıklığı, 41MB dahili hafıza, SD, SDHC, SDXC kartlara uyumluluk, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı, 64-1600 ISO değeri, 238gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.
Casio Exilim EX-H50, gelecek ay Avrupa'da 250 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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Bu arada diyafram f4.5 degil f3.0-6.9 .
Ek: Makinede BS (bullshit) modunu da unutmamislar
f6.9'un 650D-60D-7D gibi 18mp aps-c sensörlü makinelerde bile hissedilebilir saçılmanın başladığı değer olduğunu düşündüğümüzde bu makine telede 16 megapiksellik sensörü ile nasıl fotoğraf çeker merak ediyorum doğrusu