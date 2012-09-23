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Casio'dan 24x optik zoom'lu Exilim EX-H50

6 yıl
1,4b
1
5
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geride kalan Photokina 2012 fuarında Exilim serisine ait iddialı kameralarını tanıtan Casio'nun son modeli 24x optik zoom'a sahip olan Exilim EX-H50 oldu.

16.1MP çözünürlükte CCD sensör sunan kamera, 25mm geniş açılı lesnleri ile 24x optik zoom, 4x dijital zoom yapabiliyor. F/4.5 diyafram açıklığı, 41MB dahili hafıza, SD, SDHC, SDXC kartlara uyumluluk, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı, 64-1600 ISO değeri, 238gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Casio Exilim EX-H50, gelecek ay Avrupa'da 250 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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MIKROP DOGAN 6 yıl
CCD yerine cmos olsaymış daha iyi olurdu
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teknomnyak_37 6 yıl
alan çıksın beyler casio !!
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ozturert 6 yıl
Haber soyle olmali: Casio, piyasada 5000 tane benzeri makinelerden bir tane daha uretti. 600mm'de f6.9 diyafram acikligi sunan Casio, böylece ışık saçılmasından keskinlik ve renklerin bozulmasını da "garanti altına" almış oluyor.

Bu arada diyafram f4.5 degil f3.0-6.9 .

Ek: Makinede BS (bullshit) modunu da unutmamislar

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145tr 6 yıl
HS20'nin mirascisi simdi bu mu?
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kozalakanon 6 yıl ozturert
ozturert

Haber soyle olmali: Casio, piyasada 5000 tane benzeri makinelerden bir tane daha uretti. 600mm'de f6.9 diyafram acikligi sunan Casio, böylece ışık saçılmasından keskinlik ve renklerin bozulmasını da "garanti altına" almış oluyor.

Bu arada diyafram f4.5 degil f3.0-6.9 .

Ek: Makinede BS (bullshit) modunu da unutmamislar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


f6.9'un 650D-60D-7D gibi 18mp aps-c sensörlü makinelerde bile hissedilebilir saçılmanın başladığı değer olduğunu düşündüğümüzde bu makine telede 16 megapiksellik sensörü ile nasıl fotoğraf çeker merak ediyorum doğrusu
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