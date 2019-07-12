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Casper Excalibur G900 şimdi daha güçlü

Yeni Casper Excalibur G900 dizüstü oyuncu bilgisayar 9. nesil Intel Core i7 9750H işlemcisi ile güçlendirildi ve GeForce RTX 2060 ekran kartı seçeneği eklendi.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper’ın oyuncu dizüstü gamındaki en güçlü ürünü durumundaki Excalibur G900 son güncelleme ile en iyi donanıma sahip oldu. İşlemci tarafında güncelleme yanında yeni ekran kartı seçeneği de mevcut.

Yeni Casper Excalibur G900 özellikleri ve fiyatı

Casper Excalibur G900 bugüne kadar Intel sekizinci nesil işlemciler ile piyasadaydı ancak güncelleme ile 9. nesil Intel Core i7 9750H işlemcisi seçenekler arasına eklendi. Böylece önceki nesle göre yüzde 30 civarında performans artışı elde edildi.

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Diğer taraftan NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile en iyi oyun performansını sunan ürün GeForce RTX 2060 ekran kartı seçeneğini de ekleyerek daha düşük bütçesi olanlara bir alternatif sunmuş oldu.

Sistem 2 adet akıllı turbo fan ile soğutuluyor. Her fanda 71 yaprak ve 6 hava çıkışı sayesinde hava dolaşımı en hızlı şekilde ilerliyor. Termal sistemin sahip olduğu 4 farklı termal boru ise bütün sistemin serin kalmasını sağlıyor.

15.6 inçlik Full HD IPS ekran 144 Hz yenileme hızı, 5 ms tepki süresi ve 178 derecelik görüş açısı ile oyunlarda en iyi tecrübeyi sunuyor. 3950mAh kapasiteli batarya barındıran ürün 2.1Kg ağırlığında. Yeni Casper Excalibur G900 modelinin RTX 2060 ekran kartlı versiyonu 12000TL, RTX 2080 ekran kartlı versiyonu da 19000TL seviyesinden başlıyor.

 

https://www.casper.com.tr/excalibur-g900 Yorum Yaz
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SHADOW 13 dk.
19k
bizim arabadan daha pahalı
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Spider_hip 43 dk.
Ram ve ssd den bahsedilmemiş. İşlemci şu anda laptoplar için piyasada bulunan en iyi işlemcilerden. Normal bilgisayarlardaki i7 6700k ya da i5 8400 performansına eş değer bir güç. Bu da bir laptop için gayet iyi. Laptop rtx 2060'ı da normal rtx 2060'a göre yaklaşık %20 daha güçsüz(renderlarda %30 u bulabiliyor) ama bu da bir laptop için yine gayet iyi bir güç.
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sorceress 1 sa.
"Diğer taraftan NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile en iyi oyun performansını sunan ürün GeForce RTX 2060 ekran kartı seçeneğini de ekleyerek daha düşük bütçesi olanlara bir alternatif sunmuş oldu."
Ancak benim bütçeme hala uygun değil.
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