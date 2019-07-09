İlk yerli programlanabilir Drone destek arıyor

Turkcell’in geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Arıkovanı kitlesel fonlama platformu pek çok önemli projenin gerçekleşmesini sağladı. Platform üzerinde şimdi de ilk yerli programlanabilir Drone modeli destek arıyor.

ESPcopter nedir?

ESPcopter isimli drone başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar programlama öğretebilen, internet bağlantılı her cihazdan kontrol edilebilen bir drone yazılımı geliştirme kartı barındırıyor. ESPcopter’ın arkasında iki yıllık bir AR-GE çalışması var.

ESPcopter özel ara yüzleri sayesinde 10 yaşından büyük herkese eğlenerek kodlama öğrenme imkânı sunuyor. Geleceğin araçları olan drone’lar üzerinden çalışmak isteyenler, ESPcopter’in özellikleri sayesinde algoritmalar ve programlama konusunda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklar.

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ESPcopter internete bağlanabilme özelliği ile telefon veya bilgisayarlar üzerinden IoT (Nesnelerin interneti) projeleri ile çalışmayı mümkün kılıyor. Ayrıca drone uçurmayı öğrenmek isteyenler, buradaki mobil uygulama gibi kontrol etme yollarından birini kullanabilecek.

7 dakikaya kadar uçuş süresi olan 35 gram ağırlığındaki ESPcopter 65x65 milimetre boyutlarında. Cihaz herhangi bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilebileceği gibi bilgisayara bağlayarak oyun konsolları, fare ve klavye gibi araçlarla da kontrol etmek mümkün.

ESPcopter sadece programlanabilir bir drone değil. Geliştirme modülleri ile yeni özellikler eklemek mümkün. Çoklu mesafe modülü ile ESPcopter’e el ile kontrol ya da çarpışma önleme sistemi, optik akış sensörü ile de otonom uçma ve yükseklik sabitleme özellikleri eklenebiliyor. Diğer ESPcopter modülleri ile de ESPcotper, ışık şovları yapabilen, müzik çalabilen, havanın sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçebilen bir drone haline gelebiliyor.

ESPcopter projesinin Arıkovanı’ndaki hedefine ulaşması ve seri üretime geçebilmesi için 34 gün ve 50 bin TL kaldı. En az 290TL bağış karşılığı cihaz alınabiliyor. Detayları https://arikovani.com/projeler/programlanabilir-mini-drone/detay sayfasında bulmak mümkün.