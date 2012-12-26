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Casper, ince tasarıma sahip yeni dizüstü modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,1b
1
94
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ürün gamını sürekli genişleten yerli üreticimiz Casper, standart dizüstü modellerinden yüzde 20 daha ince olan Casper Yeni İnce Dizayn Notebook adını verdiği ürününü tanıttı.

Üründe Ivy Bridge tabanlı 2.2GHz saat hızında çalışan Intel Core i7-3632QM işlemci kullanılıyor. Turbo Boost teknolojisi ile 3.2GHz saat hızına çıkabilen işlemci, 6MB değerinde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip.

3GB DDR3 belleğe sahip NVIDIA GT630M ekran kartı, 16GB DDR3 bellek, 1TB SATA HDD, 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran, DVD yazıcı, USB 3.0 portları, 6 hücreli batarya, Gsensör ile şoklara karşı disk koruma, WiFi, kart okuyucu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Model 1999TL tavsiye edilen satış fiyatı ile 12 taksit olarak sunuluyor. 

http://www.casper.com.tr/ProductDetail_cky3632-bt45v-f_130_5650 Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
BD-yazıcı yok, SSD yok, Dokunmatik yok haliyle tablet özelliği de yok, intel işlemci, fiyatı da 2000 lira.
Şimdi.....
Neyse, niye 2000 lira ben anlamadım, anlayan alsın işte.
BD-yazıcı yok, SSD yok, Dokunmatik yok haliyle tablet özelliği de yok, intel işlemci, fiyatı da 2000 lira.Şimdi.....Neyse, niye 2000 lira ben anlamadı...
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stalker(1979) 6 yıl
5 inch cep telefonları bile artık full hd
eşşek kadar laptoplar 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip olmadı!
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Casper'ın yerli olduğu teşhisine katılmıyorum, her zaman intel ağırlıklı çalışmış ve dolayısıyla da pahalı satmıştır. İsmini bile Türkçe koymaktan imtina etmişler. Şu haberdeki ürün dahi 3 yıl önceki piyasanın fiyat ve özelliklerine sahip.
Bu güne kadar kimseye tavsiye etmedim, böyle devam ettikçe de uzak durun demeye devam edeceğim.
Casper'ın yerli olduğu teşhisine katılmıyorum, her zaman intel ağırlıklı çalışmış ve dolayısıyla da pahalı satmıştır. İsmini bile Türkçe koymaktan imtina etmişl...
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recepsalman 6 yıl
Mesajım bulunsun
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ALBAY 6 yıl
Bedava verseler evime sokmayacağım markaların başında gelir casper.aman uzak durun.
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tolgazpnr 6 yıl
Casper kadar bu sekorde yatırımlarını sürekli güçlendiren ve güncelleyen bir marka zor bulunur.
Servis bakımından sıkıntı yaşatmayacak Türkiye deki tek marka..İlk tercihin tabi ki de Casper olmalı..
Son cihazlarında kullandığı anakartlara hastayım
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Gerginix 6 yıl tolgazpnr
tolgazpnr

Casper kadar bu sekorde yatırımlarını sürekli güçlendiren ve güncelleyen bir marka zor bulunur.
Servis bakımından sıkıntı yaşatmayacak Türkiye deki tek marka..İlk tercihin tabi ki de Casper olmalı..
Son cihazlarında kullandığı anakartlara hastayım


Neymiş o adamı hasta eden anakartları:)
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eofdred 6 yıl tolgazpnr
tolgazpnr

Casper kadar bu sekorde yatırımlarını sürekli güçlendiren ve güncelleyen bir marka zor bulunur.
Servis bakımından sıkıntı yaşatmayacak Türkiye deki tek marka..İlk tercihin tabi ki de Casper olmalı..
Son cihazlarında kullandığı anakartlara hastayım


kim bilir anakartı ne sanıyorsundur sen şimdi...
millete bu cihazda i7 var deyip piyasadaki en adi malları bulk olarak alıp toplayıp satan bir firma. millette aboooo bunda i7 varmış bu fiyataaaa deyip alıyor. alırsanız alın valla benim cebimden çıkmıyo para nasıl olsa ama bedavaya verseler kullanmam casper
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ysufoyuncu 6 yıl
ya casper güzel ama bu modeli hiç mi hiç tavsiye etmem bir de nasıl konu açabileceğimi bana özel olarak mesaj atarsanız çok sevinirim lütfenn
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AppleFans 6 yıl
Ah bu apple, başımıza dokunmatik belasını saldı. Mouse neyinize yetmiyor...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yeni nesillere dokunmatik şart gibi
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hegate 6 yıl
Dü gittim aldım bu bilgisayarı. Bilgisayarla ilgili sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar...
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galatasaraylıadem 6 yıl
görsellik bakımından daha zarif olabilirdi
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ayasaroglu 6 yıl
Casper
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hegate 6 yıl
Merhaba arkadaşlar bahsedeceğim konu için bu sayfa uygun mu bilmiyorum ama sizden bir ricam olacaktı.
Ben bu bilgisayarı casperim.com dan almayı düşünüyorum ama bu site güvenilir mi acaba bilgisi olan varsa lütfen yazsın.
casperium.com/...
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hegate 6 yıl
Casper hakkında niye böyle olumsuz yorumsuz yapılmış anlamış anlamış değilim. Bilgisayar uzmanı değilim ama internette araştırma yaptığımda bu özelliklere sahip en uygun fiyata satılan bilgisayar. Markaya gelince. Şikayetimvar.com a bakın şikayet olmayan marka mı var? Tüm olumsuz yorumlara rağmen almayı düşünüyorum bu bilgisayarı. Umarım pişman olmam.
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Zenci Forvet 6 yıl
Tercih etmem şahsen.
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sg888 6 yıl hegate
hegate

Casper hakkında niye böyle olumsuz yorumsuz yapılmış anlamış anlamış değilim. Bilgisayar uzmanı değilim ama internette araştırma yaptığımda bu özelliklere sahip en uygun fiyata satılan bilgisayar. Markaya gelince. Şikayetimvar.com a bakın şikayet olmayan marka mı var? Tüm olumsuz yorumlara rağmen almayı düşünüyorum bu bilgisayarı. Umarım pişman olmam.

al bakalım, yorumlarını bekliyoruz..
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hegate 6 yıl
Casper hakkında niye böyle olumsuz yorumsuz yapılmış anlamış anlamış değilim. Bilgisayar uzmanı değilim ama internette araştırma yaptığımda bu özelliklere sahip en uygun fiyata satılan bilgisayar. Markaya gelince. Şikayetimvar.com a bakın şikayet olmayan marka mı var? Tüm olumsuz yorumlara rağmen almayı düşünüyorum bu bilgisayarı. Umarım pişman olmam.
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smart1978 6 yıl hegate
hegate

Casper hakkında niye böyle olumsuz yorumsuz yapılmış anlamış anlamış değilim. Bilgisayar uzmanı değilim ama internette araştırma yaptığımda bu özelliklere sahip en uygun fiyata satılan bilgisayar. Markaya gelince. Şikayetimvar.com a bakın şikayet olmayan marka mı var? Tüm olumsuz yorumlara rağmen almayı düşünüyorum bu bilgisayarı. Umarım pişman olmam.

Casper FULL HD IPS panel LCD kullandı da sorun çıktı mı? Neden Çünkü Casper o kalite seviyesine gelemedi. Gelsin diğer kaliteli yabancı markalar gibi o da sorunlu denilir.

Ekranı vasat.

Casper bilhassa ekrana önem vermiyor... Sorun bu...

Bir de kasası çok sade... Çinde ne üretilmişse aynen üzerine Casper logosu koyuyorlar o kadar .
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