Casper, ince tasarıma sahip yeni dizüstü modelini duyurdu

Haber Editörü
Ürün gamını sürekli genişleten yerli üreticimiz Casper, standart dizüstü modellerinden yüzde 20 daha ince olan Casper Yeni İnce Dizayn Notebook adını verdiği ürününü tanıttı.
Üründe Ivy Bridge tabanlı 2.2GHz saat hızında çalışan Intel Core i7-3632QM işlemci kullanılıyor. Turbo Boost teknolojisi ile 3.2GHz saat hızına çıkabilen işlemci, 6MB değerinde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip.
3GB DDR3 belleğe sahip NVIDIA GT630M ekran kartı, 16GB DDR3 bellek, 1TB SATA HDD, 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran, DVD yazıcı, USB 3.0 portları, 6 hücreli batarya, Gsensör ile şoklara karşı disk koruma, WiFi, kart okuyucu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.
Model 1999TL tavsiye edilen satış fiyatı ile 12 taksit olarak sunuluyor.
http://www.casper.com.tr/ProductDetail_cky3632-bt45v-f_130_5650 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi.....
Neyse, niye 2000 lira ben anlamadım, anlayan alsın işte.
eşşek kadar laptoplar 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip olmadı!
Bu güne kadar kimseye tavsiye etmedim, böyle devam ettikçe de uzak durun demeye devam edeceğim.