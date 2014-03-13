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Cebit 2014: MSI Nightblade Oyuncu Sistemi

5 yıl
10,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Cebit 2014 fuar turumuza MSI standıyla devam ediyoruz. Firmanın yakın zamanda duyurduğu barebone yapıdaki mini oyuncu bilgisayarının detayları bu videomuzda!
 

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quartx 5 yıl en beğenilen
Abi bıktık şu reklamlardan artık bunaltıyo insanı yeter!!
1 Yanıt Yanıtla +33
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Darklord Sauron 5 yıl
Verdiğiniz emeği taktir ediyorum ama sunumunuz eksik bence. Kotası az olan var, mobilden giren var... Haberin bir özetini altına yazsanız çok daha güzel olur.
Ben burada böyle bir pc olduğunu öğreniyorum sonra google'dan arayıp özelliklerine bakıyorum, o zaman buraya girmenin ne anlamı kalıyor?
Verdiğiniz emeği taktir ediyorum ama sunumunuz eksik bence. Kotası az olan var, mobilden giren var... Haberin bir özetini altına yazsanız çok daha güzel olur.
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Yanıtla +19
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ozekinci 5 yıl
Yeter Abi bıktık böle reklamlardan bune ya haber mi okuyacapız reklama mı bakacağız. you tube bile az reklam veriyor.
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enja 4 yıl
ramler ne marka yazmamışlar varmı ralerin markasını bilen arkadaşlar
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Hasan07-36 5 yıl
Bana bu kasanın içi çok dar gibi geldi. Montajı falan çok zor olmalı. Kendimden biliyorum; eski kasam olan Dark Orion'da zar zor montaj yaparken daha geniş olan Xpredator X3'de çok kolay montaj yaptım. Bir de bana PSU kabloları pek iyi gelmedi. İleride güç kaynağı alırsam kablosu kılıflı olanlardan değil de kabloları birbirine bitişik ve siyaha boyanmış modellerden almayı düşünüyorum. Çünkü kılıflı kablolar çok daha kalın ve sert oluyor. Diğer kablolar gibi sağa sola iyi dönemiyor.

Düzenleme: Biz buraya siyaset yapmaya gelmiyoruz. Şu siyasi parti reklamlarını kaldırın. Hiçbirini istemiyoruz. Hele az önceki az daha ödümü patlatıyordu. Yorumu atmak için aşağıya geçtiğimde yukarıda başlamış. Çığlıkla falan başlıyor. Sinir bozucu.


Çığlıkla başlayan rezil reklamı hangi akıllı(!) reklamcılar yapıyor anlamıyorum. Ben böyle bir reklam yapan partiye oy vereceksem de o reklamı görünce vermekten vazgeçebilirim. Şu etrafta araçlarla gezip müzik çaldıklarında oy kazanacaklarını sanmaları da ayrıca tuhaf.
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Nz9 5 yıl
MSI Nightblade technical specifications
CPU Configuration: Support Intel 4th Gen CPU
Motherboard: MSI Z87I GAMING NIGHTBLADE
CPU Cooler: Tower Cooler 3800RPM (optional) - support up to 113W overclock
VGA Controller: Support Dual Slot, max 290mm length (eg. R9 290X or 780Ti)
Memory: Support up to DDR3 3000MHz, 16GB
Audio: 7.1 Channel HD Audio - Audio Boost & SoundBlaster
LAN (RJ45): E2200 Killer Gigabit LAN
Wireless LAN: Intel Wireless-AC 7260, 802.11 a/b/g/n
Rear I/O: 1 x e-SATA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x Display Port, 1 x S/PDIF, 1 x PS/2, 1 x Clear CMOS Button, 2 x Antenna Connectors, 6 x OFC Audio Jacks
Internal I/O: 1 x ATX 24-Pin, 1 x 8-Pin ATX 12V, 5 x SATA 6GB/s, 1 x Clear CMOS
USB Support: Rear: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 / Front: 2 x USB3.0, 2x USB2.0
HDD/SSD: Support 1 x 3.5” / 2 x 2.5” (2 x mSATA in one 2.5”)
ODD: Slim Type Slot-in (optional)
System Fan: Rear: 92mm 3600RPM, Side: 120mm 4000RPM (option for R9)
Power Supply: 600W. Power Efficiency Level: 80 PLUS GOLD
Dimensions: 345.8 x 277.3 x 175.7mm, capacity of 16 litres
Weight: 7.8KG
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xon 5 yıl
fiyatı nedir? bu pc nin alınabilirmi yoksa ucuk bir fiyatmı türkiyeye gelirmimi acep benim pc eskidi teknolojinin gerisinde kaldı toplamamı yoksa böyle birşeymi alsam diye düşündüm videoyu görünce
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fortunasuper 5 yıl
gördüğüm en adi sistem,parayla satılmıyordur umarım,elektronik lobisinin oyunlarına gelmemek lazım.
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umut_baris 5 yıl
Logo emanet gibi durmuş. Reklamları eleştiren arkadaşlar önce yasal kopya yazılımlar kullanın sonra konuşun.
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quartx 5 yıl umut_baris
umut_baris

Logo emanet gibi durmuş. Reklamları eleştiren arkadaşlar önce yasal kopya yazılımlar kullanın sonra konuşun.

Ne alakası var kardeşim bunun yasal yazılımla. Ayrıca reklamlar tabikide olacak ben reklamlar kaldırılsın demiyorum burada site yöneticilerine akıl verecekte değilim ama en azından video içinde olmasın. Video içindekileri engellemeyi bilen varsa paylaşsın. Ben bilen biri bilgi paylaşımı yapar diye yazdım onu ki bilen arkadaşlar yardım ediyor.
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Renji-tr 5 yıl
güzel bence fiyat uygun olursa yer sorunu yaşayanlar için ideal
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0088FF 5 yıl
Sizi boykot ediyorum. Lütfen teknoloji sitenizde siyasi reklamlar almayın. Ben bilişim öğrencisiyim ve buraya yeni şeyler öğrenmek için giriyorum. Siyaset reklamı görmek için değil. Ha eklersiniz düzgün bir reklam sonuna kadar izlerim çünkü para kazanmak sizin de hakkınız.
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mhasturk 5 yıl
Hayır net yavaş 5 dk da reklamın yüklenmeisni bekliyoruz.
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SiR MaNiaC 5 yıl
Teknoloji forumunda hırsızların reklamının ne işi var arkadaş....
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