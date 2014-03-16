Cebit 2014: TP-LINK 'in Yeni Ağ Çözümleri

isc tp link 722n usb wifi adaptör kullanıyorum gerçekten sıkıntılı. ağa tıklamadan kendi kendine açmıyor neti. Ahh alfa awus36h...
HomePlug Powerline çözümleri artık git gide yaygınlaşıyor, daha bundan 10 sene önce ilk çıktıkları zamanlarda "gereksiz" aletler olarak görülmüştü ama avantajları fazlasıyla...
En önemlisi de gözle görülür bir kablo kirliliğini ortadan kaldırıyor, Wifi erişim noktası olması, repeater olarak kullanılması, sinyali taşıması, bunlar ortam bazından düşünüldüğünde o LAN ağında baya kullanışlı oluyor.
TP-LINK ağ sistemleri çözümleri konusunda bir ağcı olarak benim gözümde iyi bir isimdir.. Başarılı olmaları ve kullanıcı tarafından tutulmaları güzel.. :)
Günboyu işteyim, internet bağlantım sabahtan akşama kullanılmıyordu.
Bandwidth Control özelliğini devreye aldım. Wireless şifresini de kaldırıp SSID'yi Bedava_internet yaptım. Ben yokken isteyen kullansın diye. Ben varken de download yaptığımda 18 Mbps ben kullanıyorum, gerisini bağlı olan diğerleri kullanıyor.
Hocam ben tüm ürünleri için belirtmedim yanlış anlaşılmasın. Sadece tecrübelerimi paylaşıyorum almak isteyeni tutmuyoruz alabilir. :)
aynı ürünü ben kullanıyorum bende sıkıntı yok belki ağ ayarlarında bağlanacağın ağı otomatik almamıştır bi kontrol et
bilgsayarı açtığım gibi nete bağlanıyor.