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Cebit 2014: TP-LINK 'in Yeni Ağ Çözümleri

5 yıl
7,6b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Cebit 2014 turumuzda TP-LINK standına da uğradık. Videomuzda firmanın yeni ağ ürünleri hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
 

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DH Misafiri 5 yıl
TP-LINK kötü diyen kullanmasını beceremeyen kezbandır... kezban...
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E_Aydin35 5 yıl
Videoyu yeni izleyebildim, güzel bir tanıtım olmuş Ender abi görevini her zamanki gibi iyi ve açıklayıcı yapmış..
HomePlug Powerline çözümleri artık git gide yaygınlaşıyor, daha bundan 10 sene önce ilk çıktıkları zamanlarda "gereksiz" aletler olarak görülmüştü ama avantajları fazlasıyla...
En önemlisi de gözle görülür bir kablo kirliliğini ortadan kaldırıyor, Wifi erişim noktası olması, repeater olarak kullanılması, sinyali taşıması, bunlar ortam bazından düşünüldüğünde o LAN ağında baya kullanışlı oluyor.
TP-LINK ağ sistemleri çözümleri konusunda bir ağcı olarak benim gözümde iyi bir isimdir.. Başarılı olmaları ve kullanıcı tarafından tutulmaları güzel.. :)
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algorian 5 yıl
Taaa 3 yıl öncenin TP-Link ürününü kullanıyorum. Halen bir çok cihazda olmayan Bandwidth Control özelliği cihazda var.
Günboyu işteyim, internet bağlantım sabahtan akşama kullanılmıyordu.
Bandwidth Control özelliğini devreye aldım. Wireless şifresini de kaldırıp SSID'yi Bedava_internet yaptım. Ben yokken isteyen kullansın diye. Ben varken de download yaptığımda 18 Mbps ben kullanıyorum, gerisini bağlı olan diğerleri kullanıyor.
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xxxone 5 yıl
ac-1900 ' ü tasarlayan ile tanışmak isterim. Ne hayal etti acaba tasarlarken ?
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ugurcankorkmaz 5 yıl
@sél@h@ttin

Hocam ben tüm ürünleri için belirtmedim yanlış anlaşılmasın. Sadece tecrübelerimi paylaşıyorum almak isteyeni tutmuyoruz alabilir. :)
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haybora 5 yıl
tp link 722n usb wifi adaptör kullanıyorum gerçekten sıkıntılı. ağa tıklamadan kendi kendine açmıyor neti. Ahh alfa awus36h...
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tarkolar 5 yıl
zyxel varken başkasına bulaşmam bile
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aspirin_00 5 yıl haybora
isc

tp link 722n usb wifi adaptör kullanıyorum gerçekten sıkıntılı. ağa tıklamadan kendi kendine açmıyor neti. Ahh alfa awus36h...

aynı ürünü ben kullanıyorum bende sıkıntı yok belki ağ ayarlarında bağlanacağın ağı otomatik almamıştır bi kontrol et
bilgsayarı açtığım gibi nete bağlanıyor.
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kenan109 5 yıl
yemin ediyorum 5 dk olmadı tp link marka usb wireless'ıma sövüyordum.Sinirden fırlattım gitti.Tp-link marka 8db anten alırsın çin işi 5db antenden dahi kötü çektiğini görürsünüz.(inanmayan varsa hemen testini yollarım foruma)Aman uzak dursun.adı bile D-link çakması düşünün artık.
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Bukalemun 5 yıl
Netmaster / tplink gerçekten iyi
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!!-Origin-!! 5 yıl
TP-LINK Sıkıntı ya..
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clopin 5 yıl
Tplink le kötü anılarım var uzak dursun
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yücel52 5 yıl
Artik ddwrt li bittorrent destekli bir router veya modem ciksa
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