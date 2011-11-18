Cep Herkülü: USB bellek boyutunda çift çekirdekli bilgisayar

Gelişen teknoloji sayesinde artık USB bellek boyutunda bilgisayarlar hazırlayabilmek mümkün. Dünya genelinde çok sayıda firma, ağırlıklı olarak eğitim amaçlı olmak üzere USB bellek form faktörüne yakın boyutlarda çeşitli bilgisayar projeleri geliştirirken, en etkileyici projelerden birine FXI firması imza attı ve ortaya "cep herkülü" bir bilgisayar çıktı.

Hazırlanan bilgisayar tasarım olarak herhangi bir USB bellekten ayırabilmek oldukça zor. Son derece küçük bir yapıda olan sistem Android işletim sistemiyle geliyor ve pek çok akıllı telefondan daha güçlü bir konfigürasyon ortaya koyuyor. Samsung tarafından üretilen 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Exynos işlemcisinden (Cortex-A9, 1.2GHz) güç alan sisteme aynı zamanda dört çekirdekli Mali 400 grafik yongası eşlik ediyor ki bu sayede cihaz, akıllı telefonlar kadar pek çok tablet bilgisayardan da güçlü olmayı başarıyor.

1GB RAM ile gelen ve microSD kart arabirimi üzerinden 64GB'a kadar depolama alanı sunabilen sistemde kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine de yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI konnektörünün kullanıldığı sistemde, Android'in 2.3 Gingerbread sürümü kullanılıyor. Cotton Candy adını taşıyan sistem ile FXI firmasının hedef belirlediği kullanım alanlarının başında monitör ya da televizyonlara "akıllı cihaz" özelliği kazandırma ve herhangi bir bilgisayara ikinci bir işletim sistemi kazandırma uygulamaları geliyor.

2012'nin ikinci yarısında çıkacak bilgisayarın fiyatı ise 200 doların altında olacak.