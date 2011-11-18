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Cep Herkülü: USB bellek boyutunda çift çekirdekli bilgisayar

7 yıl
13,3b
1
62
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cep Herkülü: USB bellek boyutunda çift çekirdekli bilgisayar
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Gelişen teknoloji sayesinde artık USB bellek boyutunda bilgisayarlar hazırlayabilmek mümkün. Dünya genelinde çok sayıda firma, ağırlıklı olarak eğitim amaçlı olmak üzere USB bellek form faktörüne yakın boyutlarda çeşitli bilgisayar projeleri geliştirirken, en etkileyici projelerden birine FXI firması imza attı ve ortaya "cep herkülü" bir bilgisayar çıktı.
Cep Herkülü: USB bellek boyutunda çift çekirdekli bilgisayar
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Hazırlanan bilgisayar tasarım olarak herhangi bir USB bellekten ayırabilmek oldukça zor. Son derece küçük bir yapıda olan sistem Android işletim sistemiyle geliyor ve pek çok akıllı telefondan daha güçlü bir konfigürasyon ortaya koyuyor. Samsung tarafından üretilen 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Exynos işlemcisinden (Cortex-A9, 1.2GHz) güç alan sisteme aynı zamanda dört çekirdekli Mali 400 grafik yongası eşlik ediyor ki bu sayede cihaz, akıllı telefonlar kadar pek çok tablet bilgisayardan da güçlü olmayı başarıyor.
Cep Herkülü: USB bellek boyutunda çift çekirdekli bilgisayar
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1GB RAM ile gelen ve microSD kart arabirimi üzerinden 64GB'a kadar depolama alanı sunabilen sistemde kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine de yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI konnektörünün kullanıldığı sistemde, Android'in 2.3 Gingerbread sürümü kullanılıyor. Cotton Candy adını taşıyan sistem ile FXI firmasının hedef belirlediği kullanım alanlarının başında monitör ya da televizyonlara "akıllı cihaz" özelliği kazandırma  ve herhangi bir bilgisayara ikinci bir işletim sistemi kazandırma uygulamaları geliyor. 
Cep Herkülü: USB bellek boyutunda çift çekirdekli bilgisayar
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2012'nin ikinci yarısında çıkacak bilgisayarın fiyatı ise 200 doların altında olacak. 

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jay jay justified 7 yıl en beğenilen ender
ender

bende cok begendım ama uzerıne xp kurulabiliyor olsa cok daha iyi olur

2011 yılındayız ve Windows XP hastalığı bitmedi insanların.
enderbende cok begendım ama uzerıne xp kurulabiliyor olsa cok daha iyi olur2011 yılındayız ve Windows XP hastalığı bit...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Odyofilci 7 yıl
Mümkemmel Bunu Monitörün HDMI girişinden bağlayıp bT klavye mouse setiyle çok güzel bir İnternet pc si yaratılabilinir
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artcraft35 7 yıl
deadric
Torrent download bilgisayarı yapmak için ideal. Ama 200$ şimdilik çok fazla. 100 lira civarı böyle birşey bulursam alırım. Çinden falan tabi.

100 liraya sen anca hdmi'li bir dvd oynatıcı alırsın. çinden falan tabi
deadricTorrent download bilgisayarı yapmak için ideal. Ama 200$ şimdilik çok fazla. 100 lira civarı böyle birşey bulursam alırım. Çinden falan ...
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alpa07 7 yıl
lcd tc usb taksak çalısırmıki la
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the pimp 7 yıl
gerçekten çok güzel bir iş olmuş
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Recharged 7 yıl
Tak anahtarlığına,güvenmediğin pc'lerde kullan kendi sistemini.Bence çok iyi düşünülmüş,fiyat iyi olursa alınabilir.
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engurlu 7 yıl
Yine Android yine Samsung..Sonrada sen fanatiksin derler.. nasil olmayayim
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brev 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Tak anahtarlığına,güvenmediğin pc'lerde kullan kendi sistemini.Bence çok iyi düşünülmüş,fiyat iyi olursa alınabilir.

Fiyatı 200$ altı olacak deniyor.Bu sizin için yeterlimidir???
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Rainbow6 7 yıl
oldukca guzel ve enteresan bi cihaz yanniz benim anlamadigim neden bi monitorde yada tv de degilde laptopta denendigi asparagus degildir umarim
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Rubisco 7 yıl
Xp ile derdi ne milletin anlamadım ki ben? Eleman kurulamayacak olmasına karşın xp kurulsa güzel olr diyo herkez zokim xp ye tarzı bi yaklaşımda. Kullanılmayacak yerlerini kırparsın minnacık xp olurdu, eğer x86 bi işletim sistemi arm üstünde çalışabilse idi lol.
Armların ne gücü varda, pc sektörünün büyüklüğü hakkında ne kadar fikrimiz varda x86 nın sonu gelicek gibi yorum vardı bi yerlerde.
Bu aletin yanında bide seçimlilik batarya takımlı lcd ekran veya kit gibi bişey satmaları lazım.
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chamicals2 7 yıl
atm de eski sistem kullanmalarının sebebi tüm netwokun uyumluluk problemi yaşamasın diye.Düşünsenize trde bulunan tüm şubelerdeki tüm bilgisayarı win7ye göre yenileyip sistem kurmak bankada çalışan bilgisayarın ağ yapısı bizim internet ağ yapısından oldukça farklı kısaca bilmeden sallamayalım değil mi ? ;)
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ugur_aga_ebua 7 yıl
HArika bir ürün .
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Virinom 7 yıl
ender
bende cok begendım ama uzerıne xp kurulabiliyor olsa cok daha iyi olur

Bokmu var ne var şu xp de anlamadım
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umutarslan.com 7 yıl
hakanbilici
umutarslan.com
ender
jay jay justified
ender bende cok begendım ama uzerıne xp kurulabiliyor olsa cok daha iyi olur
2011 yılındayız ve Windows XP hastalığı bitmedi insanların.
2021 de olsa alışkanlıklardan fazla vaz gecilemiyor malesef.. insan hakim oldugu ve kullanabildigi işletim sistemine daha aşina oluyor
geçen gün arabamı servise götürdüm(audi) arabaya bağladıkları cihazda(dokunmatik ekranlı tablet gibi bir cihaz:) 95yada98 kuruluydu :D yani bunun yılla alakası yok.İş görüyorsa adam tabi xp kullanacak.Bir çok program xpden başka sistem desteklemiyor.O yüzden arkadaş kurulsun istemiş olabilir edit: Para çekmek için gittiğim garanti bank ATMsi para dolumu sırasında yeniden açılırken gözleme şansım oldu.Ondada windows 98 kurulu :D
o yüzden atmler ışık hızında çalışıyorlar değil mi.değişime izin vermek en mantıklısı.bu kafayla ilerlemek biraz zor olur.hala 98 kullanılıyorsa vardır orada bi geride kalmışlık.açıkçası o atmler benim işimi görmüyor zorunlu olduğumda kullanıyorum.

bende 64bit win7 kullanıyorumda.şimdi atm'nin yapısını bilmeden konuşuyorsun.atm internetle(atm) bağlı bir cihaz ve içindeki para taşıma yerleştirme vsvs mekanik parçalarla yapılıyor.Buna rağmen bence hızlılar :D
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brev 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

hakanbilici

umutarslan.com
ender
jay jay justified
ender bende cok begendım ama uzerıne xp kurulabiliyor olsa cok daha iyi olur
2011 yılındayız ve Windows XP hastalığı bitmedi insanların.
2021 de olsa alışkanlıklardan fazla vaz gecilemiyor malesef.. insan hakim oldugu ve kullanabildigi işletim sistemine daha aşina oluyor
geçen gün arabamı servise götürdüm(audi) arabaya bağladıkları cihazda(dokunmatik ekranlı tablet gibi bir cihaz:) 95yada98 kuruluydu :D yani bunun yılla alakası yok.İş görüyorsa adam tabi xp kullanacak.Bir çok program xpden başka sistem desteklemiyor.O yüzden arkadaş kurulsun istemiş olabilir edit: Para çekmek için gittiğim garanti bank ATMsi para dolumu sırasında yeniden açılırken gözleme şansım oldu.Ondada windows 98 kurulu :D
o yüzden atmler ışık hızında çalışıyorlar değil mi.değişime izin vermek en mantıklısı.bu kafayla ilerlemek biraz zor olur.hala 98 kullanılıyorsa vardır orada bi geride kalmışlık.açıkçası o atmler benim işimi görmüyor zorunlu olduğumda kullanıyorum.


bende 64bit win7 kullanıyorumda.şimdi atm'nin yapısını bilmeden konuşuyorsun.atm internetle(atm) bağlı bir cihaz ve içindeki para taşıma yerleştirme vsvs mekanik parçalarla yapılıyor.Buna rağmen bence hızlılar :D

Atm'ler de eski sistem kullanmalarının sebebi ekstra yeni lisans ücreti ödemek istememeleridir büyük ihtimalle.Zamanında lisanslamışlar,sistem işlerinide görüyorsa yeni sistem almanın,ekstra masraf çıkartmanın bir analamı yoktur.Zaten Atm'lerde standart değil, bazı atm cihazları daha modernken bazı şubelerdeki cihazlar daha demode.Zamanla hepsi yenilenecektir elbette,bu durumda kurulu yazılımlarıda güncellenecektir, ama toptan bütün atm'leri güncellemek çok maliyetli olduğu için zaman alacaktır...
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santanio 7 yıl
hali hazırda elinizdeki bir çok android telefona ubuntu kurulabiliyor. bu cihaza kesinlikle ubuntu portlanılacaktır. tv ye bağlayınca eğer 1920*1080 çözünürlük desteği olursa bende alırım cebimde bilgisayarım büyük keyif... torrentide kurarım .
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nessy 7 yıl
yakında çinliler yapar 100 dolarlık aynısından :]
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Aspirin_Gripin 7 yıl
ciksinda alalim cepte bulunsun lazim olur bir yerlerde
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