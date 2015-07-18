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Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu

3 yıl
43b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in birçok akıllı telefon için üretmiş olduğu ekran camını inceleyeceğiz.

Spigen’in GLAS.tR olarak adlandırdığı ve patentlediği ekran camı en nihayetinde temperli bir cam. Telefonun ekranını tamamen kaplayan GLAS.tR 0,4 mm incelik ve 9H yüzey sertliğine sahip. Her ne kadar Çinli satıcılarda 9H üzerinde, yani elmas sertliğinde yüzey sertliğine sahip olduğu iddia edilen ekran camlarına rastlasak da 9H değerini temperli camlar arasındaki en yüksek değer olarak kabul etmemiz gerektiğini söyleyebilirim, zira bahsettiğim Çin üretimi temperli camlar çarpma ve düşmeler bir yana, sivri uçlu objelerden dahi kolaylıkla zarar görebiliyorlar.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Camın 0,4 mm inceliğine geldiğimizde ise piyasada yine 9H sertliğinde 0,33mm inceliğe sahip temperli camların bulunduğunu belirtmek gerek. GLAS.tR’nin niteliklerinden bir diğeri ise Oleofobik, yani yağ ve kir iten kaplaması. Çoğu ekran camında olduğu iddia edilen, özellikle de parmak izi tutmamasını sağlayan bu kaplamaya da değineceğiz. Şimdi GLAS.tR temperli ekran camını kutusundan çıkaralım.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Kutu içeriğinden bir adet sert plastik solüsyonlu mendil orijinal olup olmadığına dair belge toz ve leke temizleme sticker’ı Türkçe hariç diğer dillerdeki uygulama rehberi ve yumuşak bir kılıfın içinde ekran camının kendisi çıkıyor. Türkçe uygulama rehberinin çıkmayışını kritik bir eksiklik olarak gördüğümü de belirtmek istiyorum.

Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu

Işık geçirğenliği yüksek glas.tr, bazı diğer ekran camlarından kağıt üstünde biraz daha kalın olsa da şu anki haliyle gözle görülür bir fark hissettirmiyor, elbette uygulayıp görmek gerek. Camı bükmeye çalıştığımızda ise diğer birçok ekran camının aksine pek esneme payının olmadığını görüyoruz, bir ekran camının gerçekten 9H değerinde olup olmadığını tespit etmek için iyi bir ölçüt olduğunu söyleyebilirim.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Şimdi ekran camını uygulamaya geçelim. Öncelikle kutudan çıkan solüsyonlu mendil ile ekranı toz ve lekelerden iyice temizliyoruz, camın arkasında toz kalmasını istemeyiz, nihayetinde bu camı bir defa uygulayacağız.

Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu

Sıra geldi ekran camını ortalamaya. Burada ufak bir tüyo vermek istiyorum. Elimin ayarına pek güvenmediğim için şahsen ben ekran camını ortalama konusunda bantlardan yararlanıyorum.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Ortalamayı yaptıktan sonra bant ile camı kenarlardan sabitlemekte fayda var, aksi takdirde camın üzerindeki koruyucu sticker’ı kaldırıp uygulama yaparken yaptığınız ortalama şaşabilir ve en nihayetinde bir defa uygulayacağınız ekran camını araya girebilecek tozlar yüzünden ziyan edebilirsiniz.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Bantla sabitleme işleminden sonra ekran camını bant attığımız yöne doğru kaldırıp camın üzerindeki koruyucu filmi alıyoruz. Ardından yavaşca ekran camını bırakıyoruz. Hava baloncuklarının camın altından kenarlara yöneldiğini ve kaybolduklarını görebilirsiniz. Ufak tefek baloncukları ise yine kutudan çıkan sert plastik ile kenarlara sürükleyebilir, tamamen yok edebilirsiniz.

Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 
Baloncukları da yok ettikten sonra sıra geldi diğer koruyucu filmi çıkarmaya. Geçirgenliği yüksek olduğu belirtilen ekran camı bu konuda vaad ettiğin başarımı sunuyor. Netlik ve renk gösterimi konusunda telefonun asıl performansı zedelemeyen glast.tr dokunmatik hassaslığında da bize herhangi bir sorun çıkarmadı, ekran camını takmadan önceki hassaslığını sürdürdü.
İyi bir ortalamanın da büyük etkisiyle beraber glas.tr telefonun ekranında neredeyse görünmez hale geliyor. 0,4mm kalınlığındaki ekran camının aslında gayet ince olduğunu ve gördüğünüz üzere göz zevkini bozmadığını söyleyebilirim. Parmak izi ve kir tutmayan oleofobik kaplamanın ise diğer ekran camları gibi iddiasında pek başarılı olamadığı belirtmeliyim, aradaki iz ve kir farkı gerçekten engelleyebiliyor diyebilmek için hayli az.

Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu

Şimdi incelememizin en önemli testine geliyoruz, dayanıklılık testi. Temperli camların ekran jelatinlerine kıyasla en önemli niteliği çarpma, çizillme ve düşmeye karşı çok daha dayanıklı olmasıdır. Şimdi glas.tr’nin belirttiği 9H sertliğini test edelim. Testimize önce tornavida ile başlıyoruz. Cebinizde bir tornavida olmayacağını varsayıyoruz ancak bu sertlikteki bir camın bu şekilde test edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Şimdi de cama biraz darbe uygulayalım. Pek öyle gözükmese de cama sağlam darbeler indirdiğimi belirtmeliyim. Görüldüğü üzere glas.tr çizme ve ufak darbe testimizden sıyrık almadan geçti, bu şiddetteki darbe ve çizme girişimlerinin başka ve Çinli temperli camlarda çiziklerle sonuçlandığını belirtmek gerek.
Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu
 

Spigen’in HTC One M9 ve diğer birçok akıllı telefon için ürettiği glas.tr ekran camları bir miktar pahalı olsalar da tam oturan yapıları, geçirgenlikleri, dokunmatik hassasiyetini zedelememeleri ve sağlamlıklarıyla dikkat çekiyorlar ancak kutu içeriğinde Türkçe bir rehbere yer verilmemiş olmasını kritik bir eksiklik olarak gördüğümü de belirteyim.

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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
ağzına sağlık güzel inceleme oldu
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Mr.Legend 3 yıl
Hocam burnunuz mu tıkalı
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burakesan 3 yıl eairmak22
eairmak22
Canlı yayında bırak 1 metreden yere bide tornavidayı üstüne at anlayalım işe yaradığını böyle bende çinlileri test eder bişi olmadı derim 2-3 vidyoda bişi olmayanları bulurum
Belki gerçekten dayanıklı ve birşey olmuyor ama canlı yayında yapılmasını isterdim

YouTube kanalımda Çinli ekran camlarını kırarak test etmiştim, 7 lira idi sanırım, oradan Çinli ekran camları konusundaki deneyimimi öğrenebilirsiniz.

İyi günler.
eairmak22Canlı yayında bırak 1 metreden yere bide tornavidayı üstüne at anlayalım işe yaradığını böyle bende çinlileri test eder bişi olmadı d...
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Seko92 3 yıl
Gereksiz gereksiz icatlar. Telefonun tam karşıdan darbe alma ihtimali çok düşüktür. Gorilla glass gibi bir ekranınız varsa boşuna para vermeyin böyle şeylere...
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Gokcesel 3 yıl
Ben geçen sene 5S'imi omzumdan düşürdüm. Ellerim dolu olduğu için kulak ile omuz arasına sıkıştırdım telefonu, o şekildeyken yarım metrelik bir çitten geçmeye kalkınca telefon direk yüzüstü düştü.(boyum 1.90 yüksekliği siz hesap edin:) Üzerinde öyle markalı bir temperli cam yoktu arkadaşımın dükkanından alıp takmıştım. Aldığı darbe ile sadece üzerinde ki jelatin parçalandı ve cihazın ekranına bir şey olmasını engelledi. Biraz da şans meselesi aslında bu. Şu an 6+ var arka jelatini kendi kendine çatlamış darbe almadan.
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cosica 3 yıl
pratikte 10 TL'ye satılan koruyucu camlardan pek farkı olduğunu sanmam. kırılmaya karşı garantili değil sonuçta çizilmeyi önlüyor ama.
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MrKemal17 3 yıl
youtube.com/...
Bu videodaki gibi test yapsaydınız daha iyi fikir edinirdik sanırım. Temperli camlar çiziklere karşı koruma sağlıyorlar ama kırılmaya karşı daha dayanıksız gibiler. Benim daha önce kullandığım Nillkin Tempered Glass 1 metreden yere düşen telefonun ekranının kırılmasını engellemeye yetmedi. Nillkin de kötü marka sayılmaz.
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selimakdag34 3 yıl
Türkiyede satılan ekran koruyucuların çoğu çin malı mesela şöyle söyleyeyim 15 tl ye kadar fiyatları düşmüş durumda yani toptan fiyatta tanesi 1.5 dolara geliyor geçen fakat 1.5 sene önce dolar 2.10 seviyesindeyken toptan fiyatları yaklaşık 4 ile 6 dolar arasındaydı yani piyasadaki camlar ile spigen nin orjinalini bir tutmayalım
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muzaffers 3 yıl
Buna benzer e.koruyucu kullanıp faydasını görmeyen çok gördüm
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E_Aydin35 3 yıl
Spigen bu sektörün baba isimlerinden biri ve iddaalı olduğu da aşikar. Benim gibi ekran koruyucularına ve kırılmaz camlara hem merak açısından hemde telefonun camının sağlığı açısından bilimsel olarak yaklaşan birileri için güzel bir adım atmış spigen.. Evet maliyeti ortada ama ardında koruduğu şeyi gözardı etmemek gerekir.. :)
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kmlfgkc 3 yıl
ben galaxy s4 için almıştım, ama benimki camdı sanki böyle esnemiyordu. neyse 2 ay sonra kendi kendine ortasından çatladı. ince kılcal bi çatlak oluştu. sonra 1 kere düşürdüm paramparça oldu. yani ekranı iyi korur ama kendisi pek sağlam değil.
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Firaristt 3 yıl
Benim de aylardır çizilmeyen tempered cam bayramın 1.günü çizildi. Kullanırken belli olmuyor, ekran açıkken belli olmuyor ama hissedilir bir çizik var. Poli yapıdaki filmler gibi esneme özellikleri olmadığı için biraz kalın olması bence daha iyi. Çivi taş, asfalt gibi şeylerle denemeniz daha iyi olurdu ama güzel bir video olmuş. Zira en büyük dert düşmelerde çizilme olması.
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suleyman5000 3 yıl
elmas kullan elmas
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eairmak22 3 yıl
Canlı yayında bırak 1 metreden yere bide tornavidayı üstüne at anlayalım işe yaradığını böyle bende çinlileri test eder bişi olmadı derim 2-3 vidyoda bişi olmayanları bulurum
Belki gerçekten dayanıklı ve birşey olmuyor ama canlı yayında yapılmasını isterdim
1 Yanıt Yanıtla
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burakesan 3 yıl eairmak22
eairmak22
Canlı yayında bırak 1 metreden yere bide tornavidayı üstüne at anlayalım işe yaradığını böyle bende çinlileri test eder bişi olmadı derim 2-3 vidyoda bişi olmayanları bulurum
Belki gerçekten dayanıklı ve birşey olmuyor ama canlı yayında yapılmasını isterdim

YouTube kanalımda Çinli ekran camlarını kırarak test etmiştim, 7 lira idi sanırım, oradan Çinli ekran camları konusundaki deneyimimi öğrenebilirsiniz.

İyi günler.
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