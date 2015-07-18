Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu

Bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in birçok akıllı telefon için üretmiş olduğu ekran camını inceleyeceğiz.

Spigen’in GLAS.tR olarak adlandırdığı ve patentlediği ekran camı en nihayetinde temperli bir cam. Telefonun ekranını tamamen kaplayan GLAS.tR 0,4 mm incelik ve 9H yüzey sertliğine sahip. Her ne kadar Çinli satıcılarda 9H üzerinde, yani elmas sertliğinde yüzey sertliğine sahip olduğu iddia edilen ekran camlarına rastlasak da 9H değerini temperli camlar arasındaki en yüksek değer olarak kabul etmemiz gerektiğini söyleyebilirim, zira bahsettiğim Çin üretimi temperli camlar çarpma ve düşmeler bir yana, sivri uçlu objelerden dahi kolaylıkla zarar görebiliyorlar.

Camın 0,4 mm inceliğine geldiğimizde ise piyasada yine 9H sertliğinde 0,33mm inceliğe sahip temperli camların bulunduğunu belirtmek gerek. GLAS.tR’nin niteliklerinden bir diğeri ise Oleofobik, yani yağ ve kir iten kaplaması. Çoğu ekran camında olduğu iddia edilen, özellikle de parmak izi tutmamasını sağlayan bu kaplamaya da değineceğiz. Şimdi GLAS.tR temperli ekran camını kutusundan çıkaralım.

Kutu içeriğinden bir adet sert plastik solüsyonlu mendil orijinal olup olmadığına dair belge toz ve leke temizleme sticker’ı Türkçe hariç diğer dillerdeki uygulama rehberi ve yumuşak bir kılıfın içinde ekran camının kendisi çıkıyor. Türkçe uygulama rehberinin çıkmayışını kritik bir eksiklik olarak gördüğümü de belirtmek istiyorum.





Işık geçirğenliği yüksek glas.tr, bazı diğer ekran camlarından kağıt üstünde biraz daha kalın olsa da şu anki haliyle gözle görülür bir fark hissettirmiyor, elbette uygulayıp görmek gerek. Camı bükmeye çalıştığımızda ise diğer birçok ekran camının aksine pek esneme payının olmadığını görüyoruz, bir ekran camının gerçekten 9H değerinde olup olmadığını tespit etmek için iyi bir ölçüt olduğunu söyleyebilirim.

Şimdi ekran camını uygulamaya geçelim. Öncelikle kutudan çıkan solüsyonlu mendil ile ekranı toz ve lekelerden iyice temizliyoruz, camın arkasında toz kalmasını istemeyiz, nihayetinde bu camı bir defa uygulayacağız.





Sıra geldi ekran camını ortalamaya. Burada ufak bir tüyo vermek istiyorum. Elimin ayarına pek güvenmediğim için şahsen ben ekran camını ortalama konusunda bantlardan yararlanıyorum.

Ortalamayı yaptıktan sonra bant ile camı kenarlardan sabitlemekte fayda var, aksi takdirde camın üzerindeki koruyucu sticker’ı kaldırıp uygulama yaparken yaptığınız ortalama şaşabilir ve en nihayetinde bir defa uygulayacağınız ekran camını araya girebilecek tozlar yüzünden ziyan edebilirsiniz.





İyi bir ortalamanın da büyük etkisiyle beraber glas.tr telefonun ekranında neredeyse görünmez hale geliyor. 0,4mm kalınlığındaki ekran camının aslında gayet ince olduğunu ve gördüğünüz üzere göz zevkini bozmadığını söyleyebilirim. Parmak izi ve kir tutmayan oleofobik kaplamanın ise diğer ekran camları gibi iddiasında pek başarılı olamadığı belirtmeliyim, aradaki iz ve kir farkı gerçekten engelleyebiliyor diyebilmek için hayli az.





Şimdi incelememizin en önemli testine geliyoruz, dayanıklılık testi. Temperli camların ekran jelatinlerine kıyasla en önemli niteliği çarpma, çizillme ve düşmeye karşı çok daha dayanıklı olmasıdır. Şimdi glas.tr’nin belirttiği 9H sertliğini test edelim. Testimize önce tornavida ile başlıyoruz. Cebinizde bir tornavida olmayacağını varsayıyoruz ancak bu sertlikteki bir camın bu şekilde test edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Şimdi de cama biraz darbe uygulayalım. Pek öyle gözükmese de cama sağlam darbeler indirdiğimi belirtmeliyim. Görüldüğü üzere glas.tr çizme ve ufak darbe testimizden sıyrık almadan geçti, bu şiddetteki darbe ve çizme girişimlerinin başka ve Çinli temperli camlarda çiziklerle sonuçlandığını belirtmek gerek.

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Bantla sabitleme işleminden sonra ekran camını bant attığımız yöne doğru kaldırıp camın üzerindeki koruyucu filmi alıyoruz. Ardından yavaşca ekran camını bırakıyoruz. Hava baloncuklarının camın altından kenarlara yöneldiğini ve kaybolduklarını görebilirsiniz. Ufak tefek baloncukları ise yine kutudan çıkan sert plastik ile kenarlara sürükleyebilir, tamamen yok edebilirsiniz.Baloncukları da yok ettikten sonra sıra geldi diğer koruyucu filmi çıkarmaya. Geçirgenliği yüksek olduğu belirtilen ekran camı bu konuda vaad ettiğin başarımı sunuyor. Netlik ve renk gösterimi konusunda telefonun asıl performansı zedelemeyen glast.tr dokunmatik hassaslığında da bize herhangi bir sorun çıkarmadı, ekran camını takmadan önceki hassaslığını sürdürdü.Spigen’in HTC One M9 ve diğer birçok akıllı telefon için ürettiği glas.tr ekran camları bir miktar pahalı olsalar da tam oturan yapıları, geçirgenlikleri, dokunmatik hassasiyetini zedelememeleri ve sağlamlıklarıyla dikkat çekiyorlar ancak kutu içeriğinde Türkçe bir rehbere yer verilmemiş olmasını kritik bir eksiklik olarak gördüğümü de belirteyim.