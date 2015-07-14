Cep telefonu odaklı sanal gerçekliğe yeni bir çözüm daha: Vude

Esas patlamanın 2016 yılında yaşanacağı sanal gerçeklik dünyası, yeni çözümler kazanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Kickstarter'da destek aramaya çıkan Vude, herhangi bir yenilik getirmiyor olsa da kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Tasarım ve kullanım yapısı itibariyle Samsung'un GearVR çözümüne oldukça benzeyen Vude, 3-5-inç ile 5.5-inç ekran boyutuna sahip iOS ya da Android telefonları içerisinde taşıyabiliyor. Bünyesinde yer alan özel optikler ve uygulama altyapısıyla etkili bir sanal gerçeklik deneyimi vaat eden ürün, ABS plastikten üretilen hafif gövdesiyle uzun kullanımlarda dahi sorun çıkartmıyor ve gövdesi üzerine konumlandırılan tuş yardımıyla odak uzaklığı ayarlamaları gerçekleştirebiliyor.

Kafa bölümü de ayarlanabilir şekilde tasarlanan Vude, belirtildiği kadarıyla akıllı telefonları serin tutuyor ve yan tarafında yer alan açıklar sayesinde hem şarj hem de kulaklık kullanımına aktif olarak destek veriyor. Kickstarter üzerinde 20,000$ hedef ile yolan çıkan Vude, yapılacak en az 49$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/vude/vude-smartphone-virtual-reality-headset-vr-using-y?ref=category_newest