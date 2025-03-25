Vivo, karma gerçeklik gözlüğünü sonunda gösterdi: İşte tasarımı

Vivo Vision prototipi bu yıl tanıtılacak
Vivo, prototipi 2025'in ortalarında piyasaya süreceğini söylüyor. Şirket, bunun dışında başlık hakkında bilgi paylaşmadı. Ancak, fotoğrafta Apple Vision Pro gibi kullanım sırasında taşınması gereken ayrı bir bataryaya sahip olduğu görülüyor. Pili gözlüğe bağlayan manyetik konektör de Apple'ınkiyle aynı düğme benzeri tasarıma sahip gibi görünüyor.
Vivo, Vision gözlüğü gerçek zamanlı uzamsal bilgi işleme doğru büyük bir hamle kapsamında konumlandırıyor ve bu hamlenin gelecekteki tüketici robotik uygulamalarında önemli bir rol oynayacağını söylüyor.
Vivo, karma gerçeklik başlığının yanı sıra Çin'de yeni bir robotik laboratuvarı kurduğunu duyurdu. Laboratuvar, şirketin gelecekteki robotların beynini ve gözlerini oluşturmaya katkıda bulunmasını umduğu YZ odaklı görüntüleme ve büyük dil modellerinin öğrenimini geliştirmeye odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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