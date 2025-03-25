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    Anlık Bildirim

    Vivo, karma gerçeklik gözlüğünü sonunda gösterdi: İşte tasarımı

    Vivo, Asya İçin Boao Forumu (BFA) konferasında karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Vivo Vision olarak adlandırılan karma gerçeklik başlığı, Apple Vision Pro'ya oldukça benziyor.
    Vivo Vision mixed reality Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçen yılın sonunda karma gerçeklik gözlüğünü piyasaya süreceğini açıklamıştı. Vivo Vision, Asya İçin Boao Forumu (BFA) konferasında sergilendi. Tasarım, Apple Vision Pro'nun daha şık bir versiyonu gibi görünüyor ancak gözlüğün ağırlığı ve yapımında kullanılan malzemeler hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.

    Vivo Vision prototipi bu yıl tanıtılacak

    Vivo Vision karma gerçeklik gözlüğü sonunda ortaya çıktı

    Vivo, prototipi 2025'in ortalarında piyasaya süreceğini söylüyor. Şirket, bunun dışında başlık hakkında bilgi paylaşmadı. Ancak, fotoğrafta Apple Vision Pro gibi kullanım sırasında taşınması gereken ayrı bir bataryaya sahip olduğu görülüyor. Pili gözlüğe bağlayan manyetik konektör de Apple'ınkiyle aynı düğme benzeri tasarıma sahip gibi görünüyor.

    Vivo, Vision gözlüğü gerçek zamanlı uzamsal bilgi işleme doğru büyük bir hamle kapsamında konumlandırıyor ve bu hamlenin gelecekteki tüketici robotik uygulamalarında önemli bir rol oynayacağını söylüyor.

    Vivo, karma gerçeklik başlığının yanı sıra Çin'de yeni bir robotik laboratuvarı kurduğunu duyurdu. Laboratuvar, şirketin gelecekteki robotların beynini ve gözlerini oluşturmaya katkıda bulunmasını umduğu YZ odaklı görüntüleme ve büyük dil modellerinin öğrenimini geliştirmeye odaklanacak.

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