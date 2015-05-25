CepKask ile ilgili bilmeniz gerekenler bu videoda! "Kırık ekranlar artık sorun değil"

Cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir cihazlarınızı sigorta kapsamında koruyan ve istem dışı oluşan hasarlarda cihazın garantili bir şekilde ücretsiz tamirini gerçekleştiren CepKask ile ilgili merak edilenleri bu videomuzda konuştuk.

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