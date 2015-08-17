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Çevredeki sesleri dinleyerek giriş doğrulaması yapabilen güvenlik yöntemi geliştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çevredeki sesleri dinleyerek giriş doğrulaması yapabilen güvenlik yöntemi geliştirildi
 
Bir çok interenet kullanıcısı her gün onlarca web sitesine veya servise giriş yapıyor. Banka hesapları, kişisel mail adresleri gibi önemli yerler ise sms şifresi, parmak izi sensörü gibi ikinci bazı doğrulama adımları uyguluyor. Bu doğrulama adımlarının zahmetli olduğunu düşünen Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları ise alternatif bir yöntem geliştirmiş durumda.
"Sound-Proof " ismi verilen bu yeni teknolojide akıllı telefonunuz ve kişisel bilgisayarınızın yine aynı ortamda bulunması gerekiyor. Ancak parmak izi veya sms doğrulama gibi yöntemler yerine iki cihazın da ortamı dinlemesi onay için yeterli. Her iki cihazın dinlediği sesler karşılaştırıldığında uyum gösteriyorsa sorunsuz giriş yapabiliyorsunuz, ancak çalınma gibi durumlarda sesler farklı olacağı için giriş yapılabilmesi söz konusu değil.
Yayınlanan demoda hem müzikli hem de sessiz denemelerde sistemin gayet başarılı bir şekilde çalıştığı görülüyor. Hatta akıllı telefonunuz çantanızın içinde ve odanın farklı bir köşesinde olsa bile sesler eşleştirilebiliyor. Eğer ortam çok sessiz ise el şıklatma, klavye sesi gibi basit sesler sistemin eşleştirmesine yardımcı olabilir. Teknolojiyle ilgili merak uyandıracak tek nokta ise bu cihazların sürekli dinleme yapıp yapmayacağı. Geliştiriciler dinleme sırasında uyarıyı bildirim olarak gönderen Sound Proof teknolojisinin arka planda herhangi bir çalışma yapmayacağının garantisini veriyor.
 


http://sound-proof.ch/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Güzel ayrıntı, iyi düşünülmüş. Dizüstünü çalan telefonu da çalmalı. Gerçekten iyi fikir.
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join4freee 4 yıl
Of Allah'ım! Sound proof su geçirmez olmuş, ses geçirmez olmuş. Ama bir türlü 'ses kanıtı' olamamış...
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DubSteq 4 yıl
waterproof su geçirmez. Soundproof ses geçirmez. Dışardan toplama mı alıyorsunuz editörleri?
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Okisht 4 yıl
Merhaba, bir hata olmuş dalgınlıktan düzenledim şimdi.
Geri dönüşünüz için teşekkürler
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Okisht 4 yıl DubSteq
Merhaba, bir hata olmuş dalgınlıktan düzenledim şimdi.
Geri dönüşünüz için teşekkürler
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Mr xXx 4 yıl
Öyle alalade hırsızların uğraşacağı bişey değil bu.
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