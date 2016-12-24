Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı

Cherry'nin bir süre önce tanıttığı MX Silent Switchleri tüm firmaların kullanımına açıldı. Yaklaşık bir sene boyunca Corsair Gaming Strafe RGB MX Silent modeline özel kalan Swtichler artık tüm firmalara açık.
Cherry MX Silent
Tanıtılmasının üzerinden yaklaşık bir sene geçmiş olan MX Silent Switchler nihayet tüm firmalara açıldı. MX Silent Switchleri hatırlatmak gerekirse MX Red ve MX Black Swtichlerin daha sessiz olanı denebilir. Ayrıca şeffaf kaplama ile geniş aydınlatma seçeneklerine de imkan sağlayan bir versiyonu mevcut.
Sessiz klavye severleri -benim gibi- mekanik klavyelerle tanıştırmayı hedefleyen Switchler cam lifinden kaplama ile geliyor. Cherry'nin açıklamalarına göre damping ring uygulanmış diğer Switchlerden dahi daha sessiz olan MX Silent Switchlerin dayanımı ise değişmemiş. Diğer pek çok modelde olduğu gibi 50 milyon basışa dayanıklı.
http://www.guru3d.com/news-story/cherry-now-offers-silent-mx-switches-to-all-companies.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kırmızı cherry'nin switch şaftının altına sönümleyici lastik konmuş hali bu switch. bu sayede tuş kafası switch'e çarpmıyor ve ses çıkmıyor. hep neden yapmıyolar acaba dediğim bişeydi en sonunda birisinin aklına geldi.
kırmızı veya siyah switch bi klavyenin tuş kafalarına lastik halka geçirirseniz bu switche yakın sessizlikte bir klavye elde edebilirsiniz.