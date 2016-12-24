Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı

Cherry'nin bir süre önce tanıttığı MX Silent Switchleri tüm firmaların kullanımına açıldı. Yaklaşık bir sene boyunca Corsair Gaming Strafe RGB MX Silent modeline özel kalan Swtichler artık tüm firmalara açık.

Cherry MX Silent

Tanıtılmasının üzerinden yaklaşık bir sene geçmiş olan MX Silent Switchler nihayet tüm firmalara açıldı. MX Silent Switchleri hatırlatmak gerekirse MX Red ve MX Black Swtichlerin daha sessiz olanı denebilir. Ayrıca şeffaf kaplama ile geniş aydınlatma seçeneklerine de imkan sağlayan bir versiyonu mevcut.

Sessiz klavye severleri -benim gibi- mekanik klavyelerle tanıştırmayı hedefleyen Switchler cam lifinden kaplama ile geliyor. Cherry'nin açıklamalarına göre damping ring uygulanmış diğer Switchlerden dahi daha sessiz olan MX Silent Switchlerin dayanımı ise değişmemiş. Diğer pek çok modelde olduğu gibi 50 milyon basışa dayanıklı.

http://www.guru3d.com/news-story/cherry-now-offers-silent-mx-switches-to-all-companies.html