Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı

Cherry'nin bir süre önce tanıttığı MX Silent Switchleri bir süre Corsair Gaming STRAFE RGB MX Silent modeline özel kalmıştı. Artık Cherry MX Silent Switchler tüm firmalara açılıyor.
2 yıl
2,9b
1
5
Çevre Birimleri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı
 
Cherry'nin bir süre önce tanıttığı MX Silent Switchleri tüm firmaların kullanımına açıldı. Yaklaşık bir sene boyunca Corsair Gaming Strafe RGB MX Silent modeline özel kalan Swtichler artık tüm firmalara açık.

 Cherry MX Silent

 Tanıtılmasının üzerinden yaklaşık bir sene geçmiş olan MX Silent Switchler nihayet tüm firmalara açıldı. MX Silent Switchleri hatırlatmak gerekirse MX Red ve MX Black Swtichlerin daha sessiz olanı denebilir. Ayrıca şeffaf kaplama ile geniş aydınlatma seçeneklerine de imkan sağlayan bir versiyonu mevcut.
 Sessiz klavye severleri -benim gibi- mekanik klavyelerle tanıştırmayı hedefleyen Switchler cam lifinden kaplama ile geliyor. Cherry'nin açıklamalarına göre damping ring uygulanmış diğer Switchlerden dahi daha sessiz olan MX Silent Switchlerin dayanımı ise değişmemiş. Diğer pek çok modelde olduğu gibi 50 milyon basışa dayanıklı.

http://www.guru3d.com/news-story/cherry-now-offers-silent-mx-switches-to-all-companies.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
can_celik 2 yıl
yabancı forumlarda corsair strafe rgb kullananların izlenimlerine bakınca bu switch in yeni bişeymiş gibi sunulan bi pazarlama tezgahı olduğu görülüyor.
kırmızı cherry'nin switch şaftının altına sönümleyici lastik konmuş hali bu switch. bu sayede tuş kafası switch'e çarpmıyor ve ses çıkmıyor. hep neden yapmıyolar acaba dediğim bişeydi en sonunda birisinin aklına geldi.
kırmızı veya siyah switch bi klavyenin tuş kafalarına lastik halka geçirirseniz bu switche yakın sessizlikte bir klavye elde edebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamidasim 2 yıl
corsair bekle bekle düşürmedi fiyat bulunmaz hint kumaşı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berke_17 2 yıl
fiyata bak hele
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
Almak nasip olmadi bir turlu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 2 yıl
Olabilecek en iyi mekanik switch kendileri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi 2 yıl Cyanogen yolun sonuna geldi 2 yıl A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı" 2 yıl ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir 2 yıl Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı 2 yıl Microsoft "Surface Phone" ile yeni bir kategori getirmek istiyor 2 yıl Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key" 2 yıl Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı Sonraki Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı 2 yıl Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor 2 yıl 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı 2 yıl Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor 2 yıl Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı 2 yıl Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek 2 yıl Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor 2 yıl Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi 2 yıl Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim