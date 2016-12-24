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Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak

Mozilla son birkaç aydır Firefox tarayıcısını hız, güvenlik ve kararlılık açısından rakipleriyle aynı seviyeye getirecek adımları atmıştı. Çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya ulaşacak.
2 yıl
3,5b
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11
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mozilla, çoklu işlem mimarisine sahip Firefox sürümünü Ağustos ayında belirli kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise tüm kullanıcılarına daha hızlı ve kararlı bir tarayıcı sunmaya bir adım daha yaklaştı. Yakında çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi, çoklu işlem yeteneğine sahip Firefox'un sunduğu performans kazançlarını deneyimleyebilecek. Mozilla, yeni Firefox tasarımının yanıt vermede %400 artış ve sayfa yüklemede %700 iyileşme sağladığını belirtiyor.
Firefox'un çoklu işlem prensibi Chrome'a benzer şekilde çalışıyor. Buradaki temel mantık web içeriğini kullanıcı arayüzünden ayırmak. Yani bu da çökme durumunda tüm tarayıcı yerine sadece etkilenen sekmenin çökeceği anlamına geliyor. Böylece tarayıcı daha kararlı ve verimli çalışabilecek. Ancak Firefox ile ilgili sorun, üçüncü parti eklentilere olan desteğinin çoklu işlem özelliğinin yayılmasını zorlaştırması. Bu yüzden Mozilla ağır ilerledi. Şirket, Firefox 48 ile birlikte çoklu işlemi kullanıma sunduğunda yalnızca çok küçük bir kullanıcı grubu test edebildi.
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Mozilla, herhangi bir eklenti kullanmayan neredeyse tüm Firefox kullanıcıları da dahil olmak üzere test grubunun toplam kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 50'sini kapsayacak şekilde hızla genişlediğini söyledi. Ardından çoklu işlem özelliği 49 ve 50 numaralı sürümler için iyi şekilde test edilmiş eklentileri kullananlara sunuldu. Firefox, Ocak ayında piyasaya sürülecek 51 sürümünde, çoklu işlem mimarisini daha fazla kullanıcıya yaymayı planlıyor. Açıkça uyumsuz olarak işaretlenmiş herhangi bir eklentiye sahip olmadığınız sürece çoklu işlem sizin PC'nize de gelecektir.

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2016/12/21/update-on-multi-process-firefox/ Yorum Yaz
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-Sabertooth- 2 yıl en beğenilen
Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi da cok yuksek olacaktir. Yeni process uretmenin boyle bir dezavantaji var maalesef.
Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi da cok yuksek olacaktir. Yeni proces...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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bersgurs 2 yıl -Sabertooth-
-Sabertooth-

Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi da cok yuksek olacaktir. Yeni process uretmenin boyle bir dezavantaji var maalesef.

Bir uygulamanın çok bellek tüketmesi kötü birşey değil gereksiz bellek tüketmesi kötü birşeydir. Bilgisayarda çok az ram yoksa kafaya takılacak birşey değil.
-Sabertooth-Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi ...
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rx7enes 2 yıl
Çoklu işlemi açmak isteyen
about:config
e10s yazsın
blocked by addons ve blocks enabling false yapsın
yeniden başlatsın
Böylece bazı eklentilerin çalışmadığını farkedeceksiniz.
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HamidHan 2 yıl
Epiphany'im bana yeter.
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V4LKyR 2 yıl
Krom iyidir. Fakat Opera da yavaş yavaş dikkatimi çekmeye başladı, o da başarılı bir tarayıcı. Chromium tabanlı ne de olsa.
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rx7enes 2 yıl
Firefox 50 ile birlikte ram kullanımı ciddi bişekilde bende azaldı. 160mb açılış görmeye başladım önceden 400 altına düşmezdi. Ve tarayıcı refleksleri tepki süresi falan baya bi şaşırttı beni. Sürekli kapa aç yapmaya başladım :) Tatlı gelmeye başladı.
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bkaakco 2 yıl
Firefox'u her denememde takılmaları nedeniyle kullanmayı bırakıyordum. Gerekiyorsa biraz daha RAM kullansın razıyım.
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sosisvesalam 2 yıl
yani şimdi chrome gibi arkada çalışan elli tane firefox.exe mi göreceğiz ? ve chrome da olan bir süre kullanılmayan açık olan sekmeleri bellekten kapatıp sonra üzerine geldiğimizde yeniden yükleyerek kotadan yiyen bir özellik gelecekse hiç gelmesin
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yldrmzffr 2 yıl
Çoklu işlem yerine daha hafif ve hızlı nasıl çalıştırılır bunun üzerine çalışsalar rakiplerine fark atarlar ama böyle geriden giderek dahada geride kalırlar. Eski firefox u özledim...
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-Sabertooth- 2 yıl en beğenilen
Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi da cok yuksek olacaktir. Yeni process uretmenin boyle bir dezavantaji var maalesef.
2 Yanıt Yanıtla +14
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bersgurs 2 yıl -Sabertooth-
-Sabertooth-

Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi da cok yuksek olacaktir. Yeni process uretmenin boyle bir dezavantaji var maalesef.

Bir uygulamanın çok bellek tüketmesi kötü birşey değil gereksiz bellek tüketmesi kötü birşeydir. Bilgisayarda çok az ram yoksa kafaya takılacak birşey değil.
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gxhero 2 yıl -Sabertooth-
-Sabertooth-

Her bir sekmeyi yeni process olarak uretmesi tum browserin cokmesini engelleyecektir, evet ama chrome gibi bellek kullanimi da cok yuksek olacaktir. Yeni process uretmenin boyle bir dezavantaji var maalesef.

Anlamadım chrome çökmüyor mu diyorsun? (Bende çöküyor)
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