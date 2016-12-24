Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak

Mozilla, çoklu işlem mimarisine sahip Firefox sürümünü Ağustos ayında belirli kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise tüm kullanıcılarına daha hızlı ve kararlı bir tarayıcı sunmaya bir adım daha yaklaştı. Yakında çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi, çoklu işlem yeteneğine sahip Firefox'un sunduğu performans kazançlarını deneyimleyebilecek. Mozilla, yeni Firefox tasarımının yanıt vermede %400 artış ve sayfa yüklemede %700 iyileşme sağladığını belirtiyor.

Firefox'un çoklu işlem prensibi Chrome'a benzer şekilde çalışıyor. Buradaki temel mantık web içeriğini kullanıcı arayüzünden ayırmak. Yani bu da çökme durumunda tüm tarayıcı yerine sadece etkilenen sekmenin çökeceği anlamına geliyor. Böylece tarayıcı daha kararlı ve verimli çalışabilecek. Ancak Firefox ile ilgili sorun, üçüncü parti eklentilere olan desteğinin çoklu işlem özelliğinin yayılmasını zorlaştırması. Bu yüzden Mozilla ağır ilerledi. Şirket, Firefox 48 ile birlikte çoklu işlemi kullanıma sunduğunda yalnızca çok küçük bir kullanıcı grubu test edebildi.

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Mozilla, herhangi bir eklenti kullanmayan neredeyse tüm Firefox kullanıcıları da dahil olmak üzere test grubunun toplam kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 50'sini kapsayacak şekilde hızla genişlediğini söyledi. Ardından çoklu işlem özelliği 49 ve 50 numaralı sürümler için iyi şekilde test edilmiş eklentileri kullananlara sunuldu. Firefox, Ocak ayında piyasaya sürülecek 51 sürümünde, çoklu işlem mimarisini daha fazla kullanıcıya yaymayı planlıyor. Açıkça uyumsuz olarak işaretlenmiş herhangi bir eklentiye sahip olmadığınız sürece çoklu işlem sizin PC'nize de gelecektir.

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2016/12/21/update-on-multi-process-firefox/