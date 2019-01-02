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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek

Chrome OS kullanan cihazlar kilitli duruma getirildiklerinde, USB yoluyla müdahalenin engellenmesi için bağlantı noktalarının engelleneceği açıklandı. İşte konunun detayları...
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Chrome OS yüklü olan Chromebook cihazınıza, kilitli durumda olsa bile Rubber Ducky veya klavyeyi taklit eden kötü amaçlı USB bellekler kullanılarak erişilebilme ihtimali vardır. Yapılan bir açıklamaya göre yakında USBGuard adı verilen bir özellik sayesinde bu tehlike ortadan kaldırılacak.

Kullanıcılar beyaz liste oluşturabilecek

Bilgisayarınıza kötü amaçlı USB belleklerle erişilmesi, veri güvenliğinin en önemli şeylerden biri olduğu günümüzde en büyük kabuslardan biri diyebiliriz. Yakında Chrome OS'a gelecek bir güncelleme ile cihazınızı kilitli duruma getirdiğini zaman, USB bağlantı noktaları da engellenerek çalışamaz konuma getirilecek.
Yapılan açıklamada, Chrome OS kilidi açılıncaya kadar yeni bir USB aygıtının çalışmayacağını ve zaten bağlı durumda olan aygıtların ise çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bir beyaz liste oluşturarak cihazları kilitli durumda olsa dahi kullanılacak aygıtları da tanımlayabilecekler. Yapılacak olan yeni güncellemenin ise ne zaman dağıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.

https://www.engadget.com/2019/01/02/chrome-os-block-usb-port-locked-devices/ Yorum Yaz
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mhrUca 4 ay
Ipad varken google tablet alinmaz applein tabletlerin kalitesi ortada
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