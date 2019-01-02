Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek

Chrome OS yüklü olan Chromebook cihazınıza, kilitli durumda olsa bile Rubber Ducky veya klavyeyi taklit eden kötü amaçlı USB bellekler kullanılarak erişilebilme ihtimali vardır. Yapılan bir açıklamaya göre yakında USBGuard adı verilen bir özellik sayesinde bu tehlike ortadan kaldırılacak.

Kullanıcılar beyaz liste oluşturabilecek

Bilgisayarınıza kötü amaçlı USB belleklerle erişilmesi, veri güvenliğinin en önemli şeylerden biri olduğu günümüzde en büyük kabuslardan biri diyebiliriz. Yakında Chrome OS'a gelecek bir güncelleme ile cihazınızı kilitli duruma getirdiğini zaman, USB bağlantı noktaları da engellenerek çalışamaz konuma getirilecek.

https://www.engadget.com/2019/01/02/chrome-os-block-usb-port-locked-devices/

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Yapılan açıklamada, Chrome OS kilidi açılıncaya kadar yeni birçalışmayacağını ve zaten bağlı durumda olan aygıtların ise çalışmayabelirtiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bir beyaz liste oluşturarak cihazları kilitli durumda olsa dahi kullanılacak aygıtları da. Yapılacak olan yeni güncellemenin isedağıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.