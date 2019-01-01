Hyundai, araba anahtarlarını parmak izi okuyucularla değiştirmeye başladı

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, herhangi bir anahtar veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan, tamamen parmak izi ile çalışan otomobiller üretecek. Bunun ilk örneğini ise Santa Fe SUV modelinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Hata payı 50 binde 1
Parmak izi sensörleri arabanın kapı kollarında ve ön paneldeki başlat düğmesinde olacak. İki sensörden birine dokunarak otomobili kendi profilinize geçirebilecek, koltukları, yan aynaları ve bağlantı seçeneklerini kendi tercihinize göre pratik bir şekilde ayarlamış olacaksınız. İleriki aşamalarda ise bu kişiselleştirmeler sıcaklık ve direksiyon konumunu da kapsayacak.Akıllı parmak izi teknolojisinin kapasitif sensörler kullanacağı belirtilirken, parmak izi okuyucuların hata payının ise 50 binde 1 olacağı açıklandı. Hyundai, ıslak elle dokunma veya duştan çıktıktan sonra da bu sensörlerin doğru çalışabilmesi için sürekli iyileştirmeler yapıldığını belirtiyor. Hyundai'nin basın açıklamasında, arabayı çalıştırabilmek için parmak izi dışında kullanılacak yöntemlere ise değinilmemiş. Ek bir anahtar veya akıllı telefon aracılığı ile olacağı tahmin ediliyor.
https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2674 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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