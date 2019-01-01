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Hyundai, araba anahtarlarını parmak izi okuyucularla değiştirmeye başladı

Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai, herhangi bir anahtar veya akıllı telefon yerine parmak izi okuyucularla çalışan otomobilleri üreten ilk şirket olacağını taahhüt etti ve çalışmalara başladı.
4 ay
7b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, herhangi bir anahtar veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan, tamamen parmak izi ile çalışan otomobiller üretecek. Bunun ilk örneğini ise Santa Fe SUV modelinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hata payı 50 binde 1

Parmak izi sensörleri arabanın kapı kollarında ve ön paneldeki başlat düğmesinde olacak. İki sensörden birine dokunarak otomobili kendi profilinize geçirebilecek, koltukları, yan aynaları ve bağlantı seçeneklerini kendi tercihinize göre pratik bir şekilde ayarlamış olacaksınız. İleriki aşamalarda ise bu kişiselleştirmeler sıcaklık ve direksiyon konumunu da kapsayacak.
Akıllı parmak izi teknolojisinin kapasitif sensörler kullanacağı belirtilirken, parmak izi okuyucuların hata payının ise 50 binde 1 olacağı açıklandı. Hyundai, ıslak elle dokunma veya duştan çıktıktan sonra da bu sensörlerin doğru çalışabilmesi için sürekli iyileştirmeler yapıldığını belirtiyor. Hyundai'nin basın açıklamasında, arabayı çalıştırabilmek için parmak izi dışında kullanılacak yöntemlere ise değinilmemiş. Ek bir anahtar veya akıllı telefon aracılığı ile olacağı tahmin ediliyor.

https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2674 Yorum Yaz
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Fatic 4 ay en beğenilen
Yurtdışında standart olarak gelir, bize en üst pakete ekstra opsiyon olarak gelir.
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Spider_hip 4 ay esmerbuyucu
Artık parmaklarına markayı dövme yaptırıp ters döndürüp masaya koyarlar :D
Yanıtla +25
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K_Spartakus 4 ay
Aman , araba parmaklamaya gelmez ??
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Chernovsky 4 ay
Saçma ben tehdide açık bir server'a neden parmak izimi vereyim ki?
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AL3lMA 4 ay
Önemli işlerde serçe parmağını bas az önemli yerlerde baş parmağını bas kafanı bozan a da orta parmak basarsin olur biter
dert etme bukadar her parmağın bir anahtar
1 Yanıt Yanıtla
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AL3lMA 4 ay Chernovsky
Önemli işlerde serçe parmağını bas az önemli yerlerde baş parmağını bas kafanı bozan a da orta parmak basarsin olur biter
dert etme bukadar her parmağın bir anahtar
1 Yanıt Yanıtla
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Carsever 4 ay
Bence de dunyaya duyurusu yapilip da cıgır acacak bir bulus degil. Daha onemli seylere kafa yorsalarmis keske.
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gs09gs09 4 ay
Alarm taktirir onla acariz ;)
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koyunsavar 4 ay
daha oncede dedigim gibi cok ilkel bir teknoloji . dogrusu yapay zeka li akilli koltuk dÖt kokusundan taniyarak arabayi calistirabilir
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mladenbmv 4 ay
bence hiç iyi bir şey değil.aracı başkası kullanamıycak.mesela kaza geçirildi ama sen araç sahibisn ve kazalısın araç gidebilicek durumda ama senin her tarafından kan akıyor ve aracı götürcek kişi parmak izi olmadığı için seni götüremiycek veya aracı açamıycak o arada adamın parmağınımı kapıya kontağa yaslıycan yoksa adamamı sahip çıkıcan bir sürü v.s örnek var.araç kişisel hemde değildir aile olarak veya toplu olarak ta kullanabilirsin.havalimanına bıraktın arabayı arkadaşına diyorsun al arabayı nasıl alıcak alamıycak.o yüzden bu sistem tutmaz.
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murdocklawless 4 ay
parmak izi klonlanabiliyor. internette bolca döküman ve video mevcut. araçlar artık kolayca çalınabilecek.
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sals 4 ay
Once hayalet ekran bir getirsinlerde tum modellerine sonrada su kazulet direksiyon ve vites topuzunu degistirsinler onda sonra bu parmak izi isine girsinler sanki her seyleri tammis gibi fuzuli hareketlerde bulunuyolar Allahin Denyolari
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esmerbuyucu 4 ay
Araba anahtarı, sigara, cüzdan, telefon dörtlüsünü masaya koyan tayfa ağlıyordu 😥😥
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Spider_hip 4 ay esmerbuyucu
Artık parmaklarına markayı dövme yaptırıp ters döndürüp masaya koyarlar :D
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K_Spartakus 4 ay esmerbuyucu
O da kolay, AliExpress ten çakma anahtar alır yine masaya koyup hava atar
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The Balance 4 ay
Soğuk havada elimizde eldiven varken eldiveni çıkarmadan arabayı açmak mümkün olur umarım.
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Galatas4ray 4 ay The Balance
Bunun olacagını zannetmiyorum anca kızılötesi ışınlarla mümkün olur parmak izini belirlemesi için :D
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