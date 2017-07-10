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Chrome OS'de dokunmatik ekran kullanımı kolaylaşıyor

Chrome OS’in yeni sürümü hakkında ortaya çıkan bilgiler, işletim sisteminin dokunmatik ekran kullanımını kolaylaştıran bir takım değişiklikler alacağını gösteriyor. Detaylar haberimizde.
1 yıl
1,6b
2
1
İşletim Sistemleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Chrome OS’in daha fazla kullanılabilmesini sağlamak adına işletim sisteminde değişiklikler yapmaya başlayan Google, elde edilen bilgilere göre işletim sisteminin dokunmatik ekranla daha rahat kullanılabilmesini sağlayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şimdilik deneme sürümünde olan bir sürüm sayesinde ortaya çıkan bu detaylar, işletim sisteminin tamamen dokunmatik ekran kullanan kişilere hitap edeceğini gösteriyor.
 

Gelecek güncellemeyle birlikte Chrome OS, Android’dekine benzer uygulama çekmecesine ve arama çubuğuna kavuşacak. Bu yeniliklerin yanı sıra dokunmatik ekran sayesinde Google’ın arama çubuğuna kolayca erişilebilecek ve önerilen beş uygulamanın yer aldığı bir menüye ekranın kenar kısmından ulaşılabilecek.

 

Google geçtiğimiz sene Chrome OS’e hibrit modunu eklemişti. Dokunmatik ekran kullanıcıları için eklenen bu mod, bazı tuşların arasındaki mesafeyi artıyor ve işletim sisteminin kullanımını kolaylaştırıyor. Aslında bu mod, Google'ın zaman içerisinde dokunmatik ekran teknolojisine yöneleceğinin sinyallerini veriyordu.

 
Güncellemenin ne zaman dağıtılacağı henüz bilinmiyor. 

https://www.theverge.com/2017/7/7/15934418/chrome-os-touch-desktop-redesign Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bgrn7 1 yıl
Chrome OS'u androide benzetmektense direkt android ile piyasaya girmek bence daha mantıklıydı.
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