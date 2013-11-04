Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome yakında otomatik olarak zararlı yazılımları engelleyecek

5 yıl
368
1
3
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chrome yakında otomatik olarak zararlı yazılımları engelleyecek

İnternet dünyasının en büyük tehlikelerinden birisi olan zararlı yazılım, her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip ve geniş kitlelere hitap eden yazılımcıların mutlaka tedbir almasını gerektiren bir konu.

En çok kullanılan internet tarayıcılarından birisi olan Chrome, zararlı yazılımlara karşı tedbirlerini artırıyor. Chrome'un geliştirici sürümü olan Canary gelen bilgilere göre zararlı yazılımları işaretleyerek otomatik olarak indirilmesini engelleyecek

Chrome hali hazırda güvenlik bakımından düşük değerdeki web sitelerini otomatik olarak engelleyen bir sisteme sahip. Zararlı yazılım engelleme modülü de bu sistemin içerisine entegre edilecek. Sistem zararlı yazılımı engellediği anda kullanıcıya da bildirimde bulunacak.

Böylece tarayıcı ayarlarını değiştiren veya reklam yükleyen ve bunu şüphe çekmeden yapan zararlı yazılımların da önüne geçilmiş olacak. Eğer tarayıcı zararlı yazılım istilasına uğrarsa kullanıcılar fabrika ayarlarına sıfırlayabiliyor. Yeni engelleyici sistemin ne zaman yayınlanacağı ise belli değil.  

http://www.androidheadlines.com/2013/11/chrome-will-automatically-flag-block-malware-upcoming-release.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gorkem2626 5 yıl
Onu.bunu gecip stabilligi yakalasinlar ilk önce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igorparker 5 yıl
Zararlı yazılımın ağa babası Google zaten. Kendini mi engelleyecekmiş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Önce ana sayfayı değiştirmeyi engellesin de, Google ürünlerinden bir güven beklemeyin. Güvenlik istiyorsanız Microsoft ürünlerini kullanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z Ultra inceleme "Dev telefon test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim