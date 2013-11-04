Chrome yakında otomatik olarak zararlı yazılımları engelleyecek





İnternet dünyasının en büyük tehlikelerinden birisi olan zararlı yazılım, her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip ve geniş kitlelere hitap eden yazılımcıların mutlaka tedbir almasını gerektiren bir konu.





En çok kullanılan internet tarayıcılarından birisi olan Chrome, zararlı yazılımlara karşı tedbirlerini artırıyor. Chrome'un geliştirici sürümü olan Canary gelen bilgilere göre zararlı yazılımları işaretleyerek otomatik olarak indirilmesini engelleyecek





Chrome hali hazırda güvenlik bakımından düşük değerdeki web sitelerini otomatik olarak engelleyen bir sisteme sahip. Zararlı yazılım engelleme modülü de bu sistemin içerisine entegre edilecek. Sistem zararlı yazılımı engellediği anda kullanıcıya da bildirimde bulunacak.





Böylece tarayıcı ayarlarını değiştiren veya reklam yükleyen ve bunu şüphe çekmeden yapan zararlı yazılımların da önüne geçilmiş olacak. Eğer tarayıcı zararlı yazılım istilasına uğrarsa kullanıcılar fabrika ayarlarına sıfırlayabiliyor. Yeni engelleyici sistemin ne zaman yayınlanacağı ise belli değil.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/chrome-will-automatically-flag-block-malware-upcoming-release.html