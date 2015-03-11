Chromebook Pixel güncellendi

Piyasaya girdiği dönemden bu yana alt seviye bilgisayar pazarında mücadele eden Chromebook ailesi için Chromebook Pixel modeli en üst seviyede bir istisna olmuştur. Bir referans model olarak konumlanan Chromebook Pixel güncellenmiş versiyonu ile karşımızda.

Chromebook Pixel modelinde en önemli değişim Broadwell tabanlı Intel işlemci olarak öne çıkıyor. Core i5/i7 serisinden olan işlemciler ile cihaz 12 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Önceki nesle göre 4 saat daha fazla idare eden cihazda arka klavye aydınlatmasının otomatik kapanması gibi bazı tasarruf optimizasyonları yapılmış. Ayrıca 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde edilebilirken tüm batarya 2 saatte dolabiliyor.

Diğer bir değişim ise MacBook modelinde olduğu gibi USB Type-C desteğine kavuşması. İki adet olan bu portlar sayesinde bir dizüstü bilgisayarı bile şarj edebiliyorsunuz. Elbette standart USB portları da mevcut bulunuyor.

Alüminyum kasa tasarımını devam ettiren yeni Chromebook Pixel modelinde 12.85 inç büyüklüğünde ekran ve 2560x1700 piksel çözünürlük yer alıyor. Fiyata göre iki konfigürasyon mevcut.

Cheombook Pixel an itibariyle satışa sunulmuş durumda. Intel Core i5 ve 8GB RAM taşıyan versiyon 999$ fiyat etiketine sahip. Intel Core i7 ve 16GB RAM taşıyan versiyon ise 1299$ seviyesinde. Modeller 1TB Google Drive alanı hediyesi ile geliyor.







