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Chromebook Pixel güncellendi

4 yıl
5b
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21
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chromebook Pixel güncellendi

Piyasaya girdiği dönemden bu yana alt seviye bilgisayar pazarında mücadele eden Chromebook ailesi için Chromebook Pixel modeli en üst seviyede bir istisna olmuştur. Bir referans model olarak konumlanan Chromebook Pixel güncellenmiş versiyonu ile karşımızda.
Chromebook Pixel modelinde en önemli değişim Broadwell tabanlı Intel işlemci olarak öne çıkıyor. Core i5/i7 serisinden olan işlemciler ile cihaz 12 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Önceki nesle göre 4 saat daha fazla idare eden cihazda arka klavye aydınlatmasının otomatik kapanması gibi bazı tasarruf optimizasyonları yapılmış. Ayrıca 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde edilebilirken tüm batarya 2 saatte dolabiliyor.
Diğer bir değişim ise MacBook modelinde olduğu gibi USB Type-C desteğine kavuşması. İki adet olan bu portlar sayesinde bir dizüstü bilgisayarı bile şarj edebiliyorsunuz. Elbette standart USB portları da mevcut bulunuyor.
Alüminyum kasa tasarımını devam ettiren yeni Chromebook Pixel modelinde 12.85 inç büyüklüğünde ekran ve 2560x1700 piksel çözünürlük yer alıyor. Fiyata göre iki konfigürasyon mevcut.
Cheombook Pixel an itibariyle satışa sunulmuş durumda. Intel Core i5 ve 8GB RAM taşıyan versiyon 999$ fiyat etiketine sahip. Intel Core i7 ve 16GB RAM taşıyan versiyon ise 1299$ seviyesinde. Modeller 1TB Google Drive alanı hediyesi ile geliyor.



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Emre Kocakaya 4 yıl en beğenilen
Internete girmek icin 1299$ super :D
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Swons 2 yıl
Tasarım hoş ama alınmaz
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DH Misafiri 3 yıl
Oyun oynamak için bilgisayar arayanlara göre olmadığı aşikar ama bu chromebook'u kötü yapmıyor. Tamam bu fiyata mükemmel grafik kartı olan taş gibi bilgisayar alabilirsin ama mesela ben oyun oynamıyorum, bilgisayarı uzun süre mobil kullanmam gerekiyor (yani şarjının uzun gitmesi lazım), klavyede seçiciyim (artık her markanın benimsediği tuşların arası bir metre açık klavyelerde yazamıyorum, hatta iğreniyorum). E şimdi ben chromebook pixel'i yemem de yanında yatarım, kimse de çıkıp bir şey diyemez. Çabuk şarj olması, "12 saat" şarj tutması, gerçekten adam gibi bir klavyeye sahip olması ve en önemlisi de 3:2 boyutlarında ekrana sahip olması... Şahsen bunlar beni benden aldı. Ekranın uzun olması sadece internet manyakları için değil, bilgisayarı genel anlamda yazı yazmak için kullananlar için de nimet. Türkiye'de satılsa almayı düşünebilirdim. Yalnız chrome OS olayı işi bozuyor. İşletim sisteminin bu kadar risk yarattığı bir ortamda eğer Google fiyatları, en azından insanlara deneme fırsatı sunmak için, biraz daha aşağı çekmezse bu bilgisayar tipini arayanlar muhtemelen macbook pro'dan vazgeçmezler. Fiyatlar aşağı yukarı aynı.
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JrMaster 4 yıl
Google, Bu ürünü insanlar alsın diye yapmamış bence :) Linux kurun çalıştırın diye yapmış.
İşin şakası bi yana sadece internete girilebilen bir işletim sistemciği için verilen donanım ve fiyat çok fazla, Parallels desktop ile indirip C-os'u deneyebilirsiniz, lakin 1 dakikasından sonra kaldır diyeceğinize eminim.
Google şuan donanım olarak güçlendirdiği gibi "Android OS" sisteminide buraya adapte etse, Chromebook patlama yaşar.
unix çekirdeği kullanıldığı sürece her şey mümkün
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gurkanse 4 yıl
chromebook ve bu fiyata.saçmalamışlar.gider oyun laptop u alırım daha iyi zaten 2600 3000tl civarında.eee bu fiyata ortalama bir oyun laptop u rahatlıkla alınabilir.ne gerek var buna vermeye.
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Cisco Ramon 4 yıl
Bilgisayardan anlamayanlar toplanmış yine. i5, 8gb ram, 12 saat batarya, 2560x1700, dokunmatik ekran,32gb flash depolama gibi özellikleri 999$ bile değil 1300$'dan aşağı bir fiyatta bulun sonra tekrar konuşabilirsiniz. Tabi Chrome OS kullanıyor bu bir eksi. Eğer yanlış bilmiyorsam gayet rahat format atabiliyoruz yani linux falan kurulabilinir.
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asksarabi 2 yıl Cisco Ramon
Formata gerek yok, kolayca linux yuklemek mumkun. Pencerede bile calisiyor. Ben de chromebook pixele yukledim ama biraz inceledikten sonra kaldirdim. Zaten ikinci bilgisayar olarak ve ekrani guzel diye kullaniyorum. Nadiren bir isimi goremedigimde obur bilgisayara geciyorum.
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Mr xXx 4 yıl
takoz gibi bunu kim alıp kullanır.. freedoss bile bundan daha iyidir bundan daha fazla destek görüyodur.
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Lazeran 4 yıl
surface 4 FTW
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20likcivi 4 yıl
o değilde millet macbook a o kadar saydırdı buda aynı fiyat . en azından apple da düzgün bi tasarım var. Demek ki millet her zaman ki gibi bu işin piyasasını bilmeden sallıyor
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efe7182 4 yıl
Dünkü macbook un tasarimindan sonra bu cihaz tasarımı 80 lerden kalmış gibi olmuş..fiyatida uçmuş bunlar..
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Pilavjob 4 yıl
Chromebook dediğin ucuz olur. Yapılmak için yapılmış gibi duruyor. Diğer ucuz modeller Türkiye'yede gelmiyor. Bir tek istanbulbilişim getirtiyor onlardan da cacık olmaz.
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