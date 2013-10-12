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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome'un iOS platformundaki kullanım oranı %3'e yükseldi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Chrome'un iOS platformundaki kullanım oranı %3'e yükseldi

Google'ın iOS için yayınladığı Chrome, beklenen kullanım seviyesine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Araştırma firması Chitika'nın açıkladığı son istatistiklere göre Chrome, Haziran 2012'de %1,5 olan iOS'in web trafiği içerisindeki payını geçen süre zarfında ancak %3'e yükseltebildi. Chrome açısından işin daha da kötü tarafı ise Chrome en büyük çıkışını iOS 7 ile birlikte güncellenen son sürümüne ve iPhone 5s-5c ikilisine borçlu çünkü tarayıcının kullanım oranı yeni iPhone'ların satışa sunulmasıyla birlikte %3'ü görebilmiş.

iOS kullanıcılarını kendine çekmekte oldukça zorlandığı aşikar olan Chrome, en büyük güncellemesini geçtiğimiz temmuz ayında almış ve tarayıcı, Google Drive, YouTube gibi diğer Google uygulamalarıyla daha etkileşimli çalışmaya başlamıştı.

Chrome'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Chrome - Google, Inc.
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balcis 5 yıl
son güncellemesinden sonra safari'ye döndüm, ayrıca windows için icloud yer imi eşleme seçeneği firefox ve chrome için gayet iyi çalışıyor. windows'ta artık desteklenmeyen safari ve bir apple yazılımıyla chrome ve firefox yerimlerimi gayet başarılı eşleştireceğim aklıma bile gelmezdi.
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Master_Evil 5 yıl
safari yeter
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enginmxp 5 yıl
ios da ön tanımlı (default) tarayıcıyı değiştirilebilse sanırım çok daha artar,
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Ryzen 5 yıl
BU mesaj chromeden atılmıştır
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homeedition88 5 yıl
windows platformu icin chrome her guncellemede daha agir ve sorunlu hale geliyor. google chrome os kuracak diye browser'in tabiri caizse anasini aglatti. Flash video ile sorun cikartiyor acilis kapanis suresi uzadi, hafizadan cok fazla yemeye basladi. explorer 10 bile daha hizli aciliyor oyle soyleyim....
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bu bi nevi güven meselesi olarak görüyorum.

Mesela ben WP8 kullanıcısıyım, 3. parti tarayıcı kullanmıyorum çünkü explorer içinde yüklü olarak geliyor. Sonuçta üretici kendi platformuna en uygun en stabil uygulamayı yükleyip sana sunmuş oluyor.

Aynı mesele IPhone kullanıcıları için de geçerli. Ki üstelik Apple, zaten bütün ürünlerinde kendi yazılımını ön plana çıkarttığı için kullanıcılar da 3. partiye pek yanaşamıyor sanırım. Ne zaman Safari yetersiz kalır o zaman düşünürler. Aynı benim Explorer'ı yetersiz görüp başkasına yönelmem gibi.
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Rap1d 5 yıl
Safari varken %3 bile çok
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