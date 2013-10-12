Chrome'un iOS platformundaki kullanım oranı %3'e yükseldi

Google'ın iOS için yayınladığı Chrome, beklenen kullanım seviyesine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Araştırma firması Chitika'nın açıkladığı son istatistiklere göre Chrome, Haziran 2012'de %1,5 olan iOS'in web trafiği içerisindeki payını geçen süre zarfında ancak %3'e yükseltebildi. Chrome açısından işin daha da kötü tarafı ise Chrome en büyük çıkışını iOS 7 ile birlikte güncellenen son sürümüne ve iPhone 5s-5c ikilisine borçlu çünkü tarayıcının kullanım oranı yeni iPhone'ların satışa sunulmasıyla birlikte %3'ü görebilmiş.

iOS kullanıcılarını kendine çekmekte oldukça zorlandığı aşikar olan Chrome, en büyük güncellemesini geçtiğimiz temmuz ayında almış ve tarayıcı, Google Drive, YouTube gibi diğer Google uygulamalarıyla daha etkileşimli çalışmaya başlamıştı.

Chrome'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.