Chrome'un Ice Cream Sandwich sürümü artık güncelleme almayacak

Popüler internet tarayıcı Chrome'un "Android 4.0 Ice Cream Sandwich" versiyonundaki sürümü bundan sonra güncelleme almayacak.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü üzerine 24 yeni Chrome versiyonu çıkarttıklarını belirten firma, eski versiyonlara güncelleme çıkartmanın artık oldukça zahmetli olduğunu söylüyor ve Chrome 42'den sonra bu versiyona verilen güncelleme desteğinin kaldırılacağını belirtiyor. Chrome 42'den sonra aktif olarak kullanılmaya devam edilebileceği belirtilen tarayıcı, bildiğiniz üzere en çok tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor.

Konu hakkındaki açıklamanın yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.chromium.org/2015/03/freezing-chrome-for-ice-cream-sandwich_3.html