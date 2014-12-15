Cicret akıllı bileklik ile bileğiniz ekran haline geliyor

Günümüzde giyilebilir cihazlar ya ekransız sunuluyor veya mevcut ekranı bir hayli küçük. Bu bakımdan fonksiyonları sürekli gelişen bu cihazlar için kullanım da zorlaşıyor. Cicret Bracelet adlı akıllı bileklik projesi bileğinizi dokunmatik bir ekran haline getirmek niyetinde.





Fransız bir girişimin projesi olan Cicret, içerisinde bir piko projeksiyon cihazı ve yakınlık sensörleri içeriyor. Projeksiyon görüntüyü bileğinize yansıtırken el hareketleriniz de algılanarak dokunmatik bir ekran kullanıyormuş gibi fonksiyon icra ediyor. Ayrıca el hareketleri ile çeşitli komutlar çalıştırmanız mümkün.





Girişim Google Glass ile başlayan konsepti Cicret Bracelet ile devam ettirmek niyetinde. Bileklik içerisinde işlemci, akselerometre, micro USB, Bluetooth, WiFi, 16GB/32GB depolama kapasitesi mevcut. Ayrıca girişim bir SIM kart yuvası ile cihazı tamamen bağımsız hale getirmeyi planlıyor.





Cicret Bracelet akıllı telefon uygulamasına bağlanarak ekranınızı bileğinize yansıtabiliyor. Ya da bağımsız bir cihazmış gibi bileğiniz üzerinden kullanım da gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha önce ekranı bileğe yansıtan ancak herhangi bir dokunmatik fonksiyon sunmayan örnekler mevcuttu. Cicret Bracelet bu açıdan çok önemli bir adım olarak görülüyor.





Ancak proje sadece konsept aşamasında ve ilerleyen zamanlarda bir prototip üretilmesi planlanıyor. Ancak bunun için gönüllülerin siteye bağışta bulunması gerekli. Bağışlar karşılığında herhangi bir ödül yok. Bu bakımdan birer Avroluk bağışlar tavsiye ediliyor.





Bu denli gelşmiş bir tasarımın bilekliğe nasıl sığacağı ve minik bataryalarla nasıl idare edileceği merak konusu. Hali hazırda mobil cihazlarda bile bu teknolojiler mevcut değil. Bazı aksesuar tarzındaki sanal kontrol cihazları ise oldukça pahalı. Bu bakımdan Cicret Bracelet projesinin akibeti merak konusu zira donanıma göre 300 bin veya 700 bin Avro bağış gerekli. Ancak proje sadece yüzde 14 oranında desteklenmiş.





http://www.cicret.com/wordpress/?page_id=17920