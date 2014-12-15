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Cicret akıllı bileklik ile bileğiniz ekran haline geliyor

4 yıl
13,4b
1
41
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cicret akıllı bileklik ile bileğiniz ekran haline geliyor
Günümüzde giyilebilir cihazlar ya ekransız sunuluyor veya mevcut ekranı bir hayli küçük. Bu bakımdan fonksiyonları sürekli gelişen bu cihazlar için kullanım da zorlaşıyor. Cicret Bracelet adlı akıllı bileklik projesi bileğinizi dokunmatik bir ekran haline getirmek niyetinde. 

Fransız bir girişimin projesi olan Cicret, içerisinde bir piko projeksiyon cihazı ve yakınlık sensörleri içeriyor. Projeksiyon görüntüyü bileğinize yansıtırken el hareketleriniz de algılanarak dokunmatik bir ekran kullanıyormuş gibi fonksiyon icra ediyor. Ayrıca el hareketleri ile çeşitli komutlar çalıştırmanız mümkün.

Girişim Google Glass ile başlayan konsepti Cicret Bracelet ile devam ettirmek niyetinde. Bileklik içerisinde işlemci, akselerometre, micro USB, Bluetooth, WiFi, 16GB/32GB depolama kapasitesi mevcut. Ayrıca girişim bir SIM kart yuvası ile cihazı tamamen bağımsız hale getirmeyi planlıyor. 

Cicret Bracelet akıllı telefon uygulamasına bağlanarak ekranınızı bileğinize yansıtabiliyor. Ya da bağımsız bir cihazmış gibi bileğiniz üzerinden kullanım da gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha önce ekranı bileğe yansıtan ancak herhangi bir dokunmatik fonksiyon sunmayan örnekler mevcuttu. Cicret Bracelet bu açıdan çok önemli bir adım olarak görülüyor. 

Ancak proje sadece konsept aşamasında ve ilerleyen zamanlarda bir prototip üretilmesi planlanıyor. Ancak bunun için gönüllülerin siteye bağışta bulunması gerekli. Bağışlar karşılığında herhangi bir ödül yok. Bu bakımdan birer Avroluk bağışlar tavsiye ediliyor. 

Bu denli gelşmiş bir tasarımın bilekliğe nasıl sığacağı ve minik bataryalarla nasıl idare edileceği merak konusu. Hali hazırda mobil cihazlarda bile bu teknolojiler mevcut değil. Bazı aksesuar tarzındaki sanal kontrol cihazları ise oldukça pahalı. Bu bakımdan Cicret Bracelet projesinin akibeti merak konusu zira donanıma göre 300 bin veya 700 bin Avro bağış gerekli. Ancak proje sadece yüzde 14 oranında desteklenmiş.  
Cicret akıllı bileklik ile bileğiniz ekran haline geliyor


http://www.cicret.com/wordpress/?page_id=17920 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
2016 yılı Aralık ayında piyasaya çıkacağı ve de ön sipariş ile 250$ ye alınabileceği söylenmişti.Ben de 125$ gönderdim, Diğer kalanı da teslimat ta ödenecekti. Aradan 1 buçuk yıl geçmesine rağmen hala ses yok. Üzerine soğuk su içtim.Kısaca Bunlar da dolandırıcı çıktı
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DH Misafiri 2 yıl
biri olmaz yerlş değil diyor. diğeri bileklik led ışıklı olduğu için çok fazla güz gerekir olmaz diyor. nereden biliyorsunuz kardeşim. birincisi teknolojik şeyleri yabancılar daha iyi yapıyor. ikincisi led ışıgının gücünü güneş enerjisiyle elde edersek neden olmasın
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Das Boot 3 yıl
Başlığa hitaben, gelememiş görünen o ki.
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DH Misafiri 3 yıl
cherkesomer
kıllı kolları traşmı edecez şimdi :D :D :D

takıldığın durum oramı kardeş :D :D :D
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teramit 4 yıl
gölgede bile düzgün bir kullanım deneyimi verebileceğini sanmıyorum.
şarjı içinde yarım saat ömür biçebiliriz.
günlük hayatta kullanım videosu varsa (bilgisayar efekti olmayan) paylaşın görelim şu ankiler hep reklam.
samsung apple bu işi yapmıyorsa bir bildikleri vardır...
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cherkesomer 4 yıl
kıllı kolları traşmı edecez şimdi :D :D :D
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DH Misafiri 4 yıl
harika bir proje fox tv haberlerde görmüştüm, fakat bunun çalışacağına inanmıyorum, öncelikle normal bildiğimiz projektörlerde olan problem söz konusu olacaktır, yani parmağınızı ekranın üstüne getirdiğinizde görüntü bozulacak ekran bu sefer bileğinize değil parmağınıza yansıma yapacaktır ve parmağınızın arkasında kalan kısım ise parmağınızdan dolayı gölge misali gözükmeyecektir, bu problem projeksiyon yöntemi ile aşılması imkansız bir olaydır, eğer kickstarterda olsalardı çok para toplarlardı, 1 gün içerisinde 1 milyon doları aşarlardı rahatlıkla fakat dediğim projektör olayı projeyi imkansızlaştırıyor.
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delihoca42 4 yıl
bu teknoloji için çok erken diyen vatandaşlar daha ne kadar beklicez teknolojinin gelişmesi için cahil cahil konuşmayalım lütfen
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5355 4 yıl
Yapılsa bile bu işin birde sağlık boyutu var. Her taraf teknoloji, radyasyon. Abartmayalım bence...
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furkant1 4 yıl
Bir yerden piko projeksiyon bulabilirsem ben de böyle bir projeye başlamak istiyorum. Çok hoş ve kullanışlı gözüküyor. Yapanı tebrik ederim. :)
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